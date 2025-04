El permiso obligatorio de la comunidad pone contra las cuerdas a los nuevos pisos turísticos

Álvaro Machín Santander Sábado, 5 de abril 2025, 13:36 Comenta Compartir

«Se acaban de cargar los pisos turísticos», deja caer Alberto Ruiz-Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria. «Entendemos, de facto, ... que es una prohibición», opina en la misma línea Jaime Paino, presidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (Avutcan). ¿Por qué dicen eso? Porque desde este jueves, si usted quiere convertir su piso en una vivienda de uso turístico (VUT) necesita la autorización «expresa» y «previa» de, al menos, tres quintas partes de los propietarios de la comunidad (el 60%). Ya no es que el vecindario –entiéndase propietarios– puedan o no intentar prohibir que alguien decida alquilar su vivienda para la corta estancia o que tengan que registrar un cambio en los estatutos de la comunidad para hacerlo –algo que han hecho en muchas en Cantabria–... No, no. Ahora, el que quiera poner una VUT no podrá hacerlo sin ese consentimiento como consecuencia de la modificación en la Ley de Propiedad Horizontal que acaba de entrar en vigor. Eso dibuja un panorama negro para los futuros pisos turísticos. No será fácil tener el permiso. Pero, ojo, porque no tiene carácter retroactivo. A los que ya funcionan legalmente o están inscritos en el registro (aunque no se estén utilizando con este uso), no les afecta.

Ruiz-Capillas explica que es un «cambio radical» y que se ha dado «la vuelta a la tortilla». «Sólo pueden ponerlo con ese permiso de la comunidad, en junta y con una mayoría de 3/5 de presentes y ausentes». Siguiendo un procedimiento. Lo primero, solicitar al secretario o administrador (lo ideal es que sea un profesional colegiado) que incluya en el orden del día de la junta que se discuta si se concede el permiso. Para seguir adelante, necesitará el visto bueno de la mayoría de propietarios que acudan a esa reunión. Si no lo obtiene, fin de la historia. Si lo obtiene, el administrador enviará a los ausentes el acuerdo con acuse de recibo. Tendrán treinta días para responder. Si no lo hacen, se ratificaría el visto bueno de la junta. Pero sus votos podrían desequilibrar la balanza. Porque el sí requiere de esa mayoría de 3/5. El presidente de los administradores de fincas explica que entre cambios de normas y sentencias, en los últimos años «muchas comunidades habían cambiado sus estatutos». Que «todo ha sido a salto de mata y en poco tiempo». Pero que esto lo cambia todo de forma radical. Entiende, de hecho, que en la Dirección General de Turismo deberán ahora incluir este permiso como requisito al registrar la solicitud para poder alquilar. Esa es una de las dudas que tiene Jaime Paino. «Habrá que ver qué papeles piden», dice el presidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria. Sobre el cambio de norma, no le queda otra que «aceptar y ya está». Y da por hecho que es «una prohibición de facto». Porque Paino, «con todo el movimiento que hay en torno a las VUT», es consciente de que pocas votaciones saldrán adelante. «Nosotros mismos, como vecinos, nos pegamos un tiro en el pie y nos limitamos nuestros derechos con respecto a la propiedad privada. ¿Si mañana queremos vender el piso o que lo hereden nuestros hijos no nos interesa tener más salidas?». Paino insiste en recordar que no afecta ni a los que ya están ni a los que estaban en trámite tras solicitar el registro. «Pero las nuevas altas van a ser mínimas. Egoistamente, al que ya tiene licencia, le conviene. Elimina la competencia y subirá los precios». Pero –es evidente– no le parece una buena noticia. De hecho, advierte de varias cuestiones. «Esto dirige a que nos encontremos con bloques enteros con grandes inversores. O a que esos grandes inversores compren dos o tres plantas para así obtener la mayoría en una votación». O sea, que, a su juicio, básicamente, va en contra del pequeño propietario. «Además, se va a disparar la transformación de locales que tienen salida directamente a la calle en alojamientos hoteleros (que no se rigen por la normativa de las VUT)». Y una cosa más: «Esta medida no elimina –recalca– los alojamientos ilegales. Al contrario, hace cada vez más difícil legalizarlo. O sea, que el que alquilaba de forma ilegal lo seguirá haciendo. Y el que quería hacerlo legalmente y no lo consiga, puede decidir adoptar otro camino». Cuatrocientas peticiones de registro en los últimos días «Se ha corrido la voz y en los días previos sí que me consta que ha habido movimiento», comentaba Ruiz-Capillas respecto al aumento de solicitudes de registro en Turimo para poder convertirse en vivienda de alojamiento turístico antes de que entrara en vigor el cambio normativo. Paino, por su parte, no contaba con un «efecto llamada». Y puede que no llegara a tanto, pero desde la Consejería sí confirman que en los últimos días –antes del jueves– se recibieron hasta cuatrocientas peticiones, una cantidad muy superior a la habitual. En muchos casos es un 'por si acaso'. Propietarios que no tienen claro si llegarán a alquilar para corta estancia o no su vivienda, pero que se han asegurado la posibilidad de hacerlo legalmente antes de necesitar el permiso de la comunidad. Es el único dato que han facilitado desde Turismo. Esas cuatrocientas solicitudes en las últimas fechas. A principios de año comunicaron un incremento de la cuantía de las sanciones para los ilegales y también un aumento del número de encargados de investigar –de inspectores–. ¿Ya están trabajando esos nuevos inspectores? ¿Cuántos hay en la actualidad? ¿Se han puesto más multas con esas nuevas cifras (que podrían alcanzar los 75.000 euros)? Pues no lo dicen. Desde Turismo no han respondido a estas cuestiones, planteadas durante la semana por El Diario Montañés. Es posible que se reserven las respuestas para el momento en que presenten el borrador del decreto de pisos turísticos, que va con retraso.

