Diestro apela al «cambio real» y Fernández a la «victoria en 2027» en el cierre de campaña del PRC

Tras dos semanas de campaña, las primarias del PRC quedaron ayer vistas para sentencia. Paula Fernández y Pablo Diestro, después de encuentros diarios con ... los militantes de toda Cantabria, ya solo pueden esperar al resultado de las urnas de mañana, domingo. Uno de ellos será el sucesor electoral de Miguel Ángel Revilla después de 42 años de concentración de poder en el partido, pero serán los 7.695 afiliados regionalistas los que tomen la decisión en una jornada histórica para el PRC.

La vicesecretaria de Organización, diputada y exconsejera cerró la campaña en el mismo sitio donde la empezó, en Bárcena de Pie de Concha, su pueblo, donde grabó aquel vídeo en el que anunciaba públicamente su candidatura. Ayer, en la plaza del pueblo, Paula Fernández se rodeo de militantes y amigos tras haberse encontrado previamente con los afiliados de Liébana y Comillas. Y lo hizo con un mensaje centrado en «la unidad de todos los regionalistas». «El proyecto que encabezo es el único capaz de unir a todo el partido y proyectarlo hacia una victoria en las autonómicas de 2027», aseguró.

Fernández, discípula del fallecido Rafa de la Sierra, ha tenido muy presente al histórico dirigente regionalista durante toda la campaña. Y ayer, sin nombrarlo, volvió a hacerle protagonista cuando adoptó una de sus frases más recordadas: «Tras el liderazgo indiscutible de Miguel Ángel Revilla, es necesario sustituir su figura por la fuerza colectiva del PRC».

El pasado diciembre, durante la comida de Navidad del partido, Revilla dejó claro que no señalaría a ningún candidato como favorito, pero sí pidió al ganador que «tenga el coraje, la fuerza, la vocación y la capacidad de sacrificio por esta tierra que he tenido yo». Precisamente, ayer Paula Fernández adquirió ante los militantes de Bárcena un compromiso muy parecido al que exigió Revilla: «Me dejaré la piel para que el PRC recupere el lugar que debe ocupar y el que Cantabria necesita que ocupemos. Conocéis mi trayectoria, sabéis que será así».

Casi a la misma hora, en Torrelavega, Pablo Diestro lanzaba también su último mensaje de una campaña que a todo el mundo en el PRC se le ha hecho demasiado larga, pese a haber sido 'de guante blanco' en público, muy lejos de los enfrentamientos intestinos vistos recientemente en el PSOE, por ejemplo. Algo que Revilla había pedido de forma vehemente.

El alcalde de Reocín, muy directo en los mensajes lanzados durante la campaña sobre lo que cambiaría y lo que no en el partido, aprovechó ayer en Torrelavega para repetir las ideas clave de su programa de renovación en el PRC. Una reforma alentada por el grupo de alcaldes y dirigentes que forman su equipo. «Yo no he venido a prometer cargos ni favores. He venido a proponeros un cambio real. Y os lo digo alto y claro», aseguró ante la militancia del Besaya, una de las plazas clave del domingo debido al alto número de afiliados que se concentra allí. «Este domingo no elegimos solo un nombre. Elegimos si seguimos igual... o si salimos a ganar», subrayó.

Diestro adelantó que, si gana, el PRC volverá a presentarse también a las elecciones generales: «Quiero que volvamos a estar en Madrid, no para hacernos la foto, sino para defender de verdad a Cantabria, con valentía, con firmeza y sin que nos marquen la agenda desde fuera». Y que será la militancia la que elabore el programa electoral del partido. «Nadie mejor que vosotros conoce las necesidades de cada comarca, de cada pueblo», destacó el expresidente de la Federación de Municipios.

Otra de las piezas que Diestro quiere cambiar del partido es la comunicación, ya que no está de acuerdo en cómo se ha gestionado en los últimos tiempos. «La comunicación no puede ser un muro, tiene que ser un puente, dentro y fuera. Que todo el mundo sepa qué hacemos, qué pensamos, qué queremos construir», explicó.

Y también que las Juventudes del PRC «dejen de ser decorado y pasen a tener voz, poder real y puestos de salida en las listas de 2027».