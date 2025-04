-Fue la candidata más votada con 34 avales de la Ejecutiva. ¿Le llamaron la atención los resultados?

-Muchos compañeros me habían trasladado su ... apoyo (en muchos casos tras haber consultado con sus comités), pero una votación es siempre incierta. Fue una victoria contundente, y recibo ese mandato con un profundo agradecimiento, pero, sobre todo, como una enorme responsabilidad. Por otra parte, con el número de integrantes de la Ejecutiva y cuatro candidaturas, era posible que no todos obtuviésemos suficientes avales, pero los compañeros que han quedado fuera eran estupendos candidatos.

-¿Por qué no han sido capaces de llegar a un consenso?

-Lo intenté, siguiendo el deseo de nuestro secretario general y el expresado por una parte amplísima del PRC. Ahora será la militancia la que decida. Defendí el acuerdo antes y después de la votación de avales, porque ese era el espíritu del proceso que unánimemente aprobamos los candidatos. Ahora estamos en la segunda parte del proceso, igual de válida. Es momento de escuchar a nuestros militantes.

-¿Cómo se plantea esta campaña, cómo la va a enfocar?

-Con ilusión, compromiso y trabajo. Igual que me planteo cada día. Haré lo mismo: escuchar a los militantes, patear cada rincón, trasladarles mis propuestas. Todos me conocen, ahora les pido que me apoyen, que lo hagamos juntos.

Ayuntamientos «La implantación municipal del PRC es envidiable. Es la base de nuestro presente y futuro»

Calendario «La sucesión llega ahora y no merece la pena perder un segundo mirando atrás»

-¿Hay mucha diferencia entre votarle a usted o a Diestro?

-Puedo decir qué es votarme a mí: apostar por la ilusión, el compromiso y el regionalismo. Por una renovación que, por primera vez, encarna una mujer. Todo se reduce a una pregunta: ¿Quién creen que garantiza mejor que el PRC siga siendo una fuerza imprescindible para Cantabria? Emprendí este camino porque creo que puedo hacerlo y hacerlo bien, contando con todos. Quiero ser la cabeza de un cartel que nos represente a todos, porque, como bien decía Rafa de la Sierra: solo puede suceder a Revilla todo el PRC unido.

-¿Debería haber llegado antes este proceso de sucesión?

-Llega ahora y no merece la pena perder un segundo mirando atrás. Prefiero centrarme en el futuro del PRC y de Cantabria.

-¿Qué debe cambiar en el PRC?

-Este proceso va de modernizar nuestro partido. Nacimos para defender los intereses de Cantabria, libres de tutelas y dictados externos y para tener voz propia. Eso no cambia, es la esencia del regionalismo. Pero las demandas de ayer no son las de hoy; los retos de entonces no son los actuales. Es el momento de esa renovación, de hacerla con valentía y decisión sin alejarnos un ápice de nuestra esencia. Eso es lo que propongo: nuevas ideas, nuevas personas, nuevas formas de trabajar. Un regionalismo del siglo XXI para el siglo XXI.

-¿Por qué no termina de calar el regionalismo en Santander?

-Esa asignatura la aprobamos con matrícula de honor en 2019; fuimos el partido más votado en Santander. Demuestra que hay una parte importantísima de santanderinos que comparten nuestros valores.

-¿Debe el PRC hacer una oposición más dura al PP de lo que ha sido hasta ahora?

-Estoy a favor de ser un partido firme en la defensa de políticas esenciales para Cantabria. A favor de no aceptar que otras formaciones tomen decisiones que nos perjudiquen. En estos momentos, ni el Gobierno de Cantabria ni el de España, ni el PP ni el PSOE, están dando respuesta a las necesidades de los cántabros. Estamos en la oposición, nos toca vigilar la acción de Gobierno y, al tiempo, buscar el acuerdo con otras fuerzas si beneficia a los cántabros.

-¿Teme una fuga de alcaldes del PRC en las elecciones de 2027?

-Tenemos una implantación municipal envidiable. Es la base de nuestro presente y de futuro. Alcaldes, alcaldesas y concejales comprometidos con sus pueblos y ciudades, con el PRC y Cantabria. Para mí esos principios son inquebrantables, y estoy convencida de que para ellos también.

-¿Qué resultado firmaría para el PRC en las elecciones de 2027 si es candidata?

-Solo se puede ir a unas elecciones con la convicción de ganarlas. Tenemos un Gobierno que llevaba casi una década calentando motores y aún no han sido capaz de arrancarlos, solo han avanzado en aquello que ya dejamos hecho. Trabajo convencida de que el PRC tendrá la confianza mayoritaria de los cántabros.

-En otros partidos está muy extendida la idea de que, sin Revilla, el PRC está condenado a desaparecer...

-Es la expresión de un deseo, no de una idea. La realidad es tozuda. Hay una conciencia de identidad y pertenencia a Cantabria arraigada, valores que encarna el PRC, que Revilla ha liderado durante décadas y que nos toca continuar a todos los regionalistas a los que quiero representar. Miles de cántabros expresan cada elección su deseo de que no rijan nuestro destino quienes anteponen la defensa de unas siglas a la de nuestra tierra; quienes dicen aquí una cosa y la contraria al pasar el Escudo. El regionalismo es más necesario que nunca. En un mundo global, quien pierda aquello que le es propio está condenado a perder su esencia.