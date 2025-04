-¿Le sorprendió su resultado en la votación de los avales? ¿Y el del resto de candidatos?

-En un primer momento sí, creo que ... todos esperábamos haber obtenido más avales. Ahora ya con una lectura más pausada de todo el proceso, estoy muy satisfecho de haber pasado el corte. La Ejecutiva actual no refleja la realidad comarcal del partido y, por eso, son los militantes a quienes tenemos que dar la última palabra.

-¿Por qué no ha salido adelante una candidatura de consenso con Paula Fernández?

-El consenso propuesto era que yo retirase mi candidatura en favor de la otra, eso no es consenso. La realidad es que tenemos dos proyectos diferentes para el futuro del partido, nosotros queremos una renovación real, no superficial. Represento a muchos compañeros y compañeras que no quieren más continuismo, tenemos que renovarnos de verdad, porque la sociedad cántabra también quiere un PRC con caras e ideas nuevas.

-¿Esa es la principal diferencia entre lo que propone la otra candidata y usted?

-Sí, renovación real o continuismo. Nosotros venimos de las bases, de los ayuntamientos, resolvemos problemas que desde arriba en muchos casos no se han tenido en cuenta para ayudar a nuestros alcaldes y alcaldesas, nosotros conocemos esas situaciones y vamos a solucionarlas. Además mi experiencia como trabajador en la empresa privada o como autónomo pueden aportar también una visión más realista a la gestión.

-¿Llega tarde este proceso de relevo? ¿Debería haberse hecho mientras el PRC gobernaba?

-El proceso es ahora, suponer algo que no ha ocurrido es probablemente perder el tiempo en opiniones sin un resultado. Ahora es cuando se ha decidido hacer y ahora es cuando tenemos que trabajar para que este relevo nos fortalezca como partido.

Sin acuerdo «El consenso propuesto era que yo retirase mi candidatura. Eso no es consenso»

Proyecto «Debemos volver al origen del PRC con el municipalismo como bandera para resolver problemas»

-¿Que debe cambiar o actualizarse en el PRC? ¿Cuál es su propuesta?

-Tras las elecciones de 2023, donde el equipo regional perdió casi la mitad de los votos, en muchos ayuntamientos los ciudadanos dieron un mensaje claro, los alcaldes y alcaldesas, en muchos casos, se mantuvieron o consiguieron mayor representación, y eso es lo que tenemos que conseguir a nivel regional. Debemos volver al origen del PRC, el municipalismo como bandera, mejorar la vida de nuestros vecinos en sus problemas, eso es lo que hacemos desde las pedanías y ayuntamientos regionalistas a diario y esa será nuestra propuesta principal, estar al lado de los problemas reales de los ciudadanos, de los autónomos, de los trabajadores, de los ganaderos, de nuestras industrias y facilitarles el día a día.

-El voto urbano es la asignatura pendiente del PRC, ¿por qué no termina de calar en Santander el regionalismo?

-Es relativo, urbano es Santander sí, pero también Torrelavega, Reinosa, Castro Urdiales... así todo en política hay espacios en los que determinados partidos tienen grandes caladeros de votos, es el caso de Santander y el PP, nunca hubo un alcalde que no fuera de su partido. Felipe Piña está haciendo un gran trabajo y estoy seguro que esta situación se va a revertir.

-¿Está a favor de la colaboración estrecha con el PP, como hasta ahora con los presupuestos o la investidura, o prefiere una oposición más dura?

-Prefiero una oposición que beneficie a los cántabros, vivan donde vivan, una que ayude a nuestros alcaldes y alcaldesas en sus peticiones, la situación de oposición por oposición tal y como estamos viendo en la política nacional no ayuda a nadie. Los políticos debemos ser responsables y consecuentes con los intereses de los ciudadanos. En mi época de presidente de la Federación de Municipios la mayoría de los acuerdos salieron por unanimidad, con 102 alcaldes de todos los partidos e independientes,... en política hay que negociar, eso es lo que beneficia a los ciudadanos.

-¿Teme una fuga de alcaldes del PRC al PP o a otros partidos en las próximas elecciones?

-No. Somos un partido fuerte y cohesionado, con una estructura que en los últimos años ha sufrido cierta desatención, pero eso a partir del 5 de mayo cambiará.

-¿Qué resultado firmaría para el PRC en las elecciones de 2027 si es candidato?

-Ganar las elecciones, ese es el único resultado que yo firmaría, y que conseguiremos.

-En otros partidos está muy extendida la idea de que, sin Revilla, el PRC está condenado a desaparecer.

-Hay gente que confunde sus intereses o sueños con la realidad, el tiempo demostrará que nuestros militantes, alcaldes y alcaldesas seguirán, seguiremos, para que Cantabria siga avanzando.

-¿Cómo se plantea esta campaña, cómo la va a enfocar?

-Planteamos una campaña en la que el militante ahora, y en el futuro del partido, sea escuchado en la toma de decisiones. Los militantes decidirán, y la parte orgánica del partido ejecutará. Además, visitaremos todos los municipios que nos dé tiempo para escuchar a los verdaderos protagonistas del partido, que son la militancia, a la que desde mi candidatura hemos querido que tengan la última palabra en este proceso yendo a votar.