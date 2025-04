Diestro prefiere primarias en el PRC a un acuerdo con Fernández: «Los militantes deben decidir»

El PRC está más cerca que nunca de unas primarias. Aunque Miguel Ángel Revilla siempre ha preferido esquivar las urnas con un único candidato ... de consenso que no ponga en peligro la paz interna del partido, parece que será la voz de los 8.000 militantes la que decida a su sucesor tras lo ocurrido 'la noche de los avales', como será recordado en los libros de historia regionalistas el cónclave de este pasado viernes. Los 80 dirigentes de la dirección del PRC dieron su apoyo mayoritario a Paula Fernández (43,5%) y salvaron por los pelos a Pablo Diestro (20,5%), dejando fuera de la carrera a Javier López Estrada (19,2%) y Guillermo Blanco (15,3%). Es decir, dos de los cuatro aspirantes siguen adelante. Dos candidatos muy afines, que han trabajado mano a mano durante años y que vienen de la misma corriente del partido, pero que ahora difieren en cómo afrontar el proceso de relevo de Revilla. La vicesecretaria y exconsejera aboga por llegar a un acuerdo entre ambos y elegir un nombre de consenso. El alcalde de Reocín, sin embargo, prefiere ir a primarias y dar a los afiliados la oportunidad de que decidan ellos quién es el cabeza de cartel del PRC en las elecciones de 2027.

Paula Fernández «Agradezco un apoyo tan mayoritario, es una responsabilidad. Hago un llamamiento al consenso, veo viable una candidatura única» 43,5% 34 avales

Pablo Diestro «No hemos dado este paso para dejarlo a mitad de camino, debemos continuar y los afiliados se merecen poder decidir en unas primarias» 20,5% 16 avales

Javier López Estrada «La semana que viene tengo comité local del partido en Torrelavega. Haré declaraciones después de hablar con ellos primero» 19,2% 15 avales

Guillermo Blanco «Doy mi apoyo total al partido, aunque me hubiera gustado saber lo que hubieran dicho los militantes, nos hemos quedado sin saberlo» 15,3% 12 avales

Tras el juicio de la Ejecutiva, ambos destacaron la «buena relación» que existe entre ellos y confirmaron que la próxima semana se sentarán a hablar, después de que hace unos días hicieron lo mismo los cuatro candidatos sin poder llegar a un acuerdo. Ahora solo serán dos, pero aún así, el consenso parece lejano. «Vamos a hablar, por supuesto, para tomar algún tipo de decisión. El proceso continúa, tiene unos plazos, pero, no obstante, nosotros seguiremos hablando como lo hemos venido haciendo todo este tiempo», señalaron.

Ayer, ya con tiempo para asentar las emociones del resultado, Fernández hizo un «llamamiento al diálogo y al consenso». «No me cierro a que haya primarias, pero veo viable la opción de una única candidatura para que el partido salga reforzado y no dañado. Nos reuniremos pronto», dijo.

El análisis de jesús serrera El aparato regionalista, más fuerte y más hábil

Diestro, por su lado, prefiere que decidan los militantes en las urnas el próximo 4 de mayo. Se sentará con Fernández para hablar, pero no quiere «dejar el camino a medias después de haber dado este paso. Debemos continuar con el proceso». «Yo defiendo la renovación en el PRC. No soy vicesecretario ni he ocupado ningún cargo orgánico en el partido. Y la gente que me apoya y que está detrás de mí quiere primarias y que sean los militantes los que elijan. Tenemos que darles la oportunidad de participar», adelantó.

Algunos de ellos ya lo hicieron indirectamente 'la noche de los avales'. Según ha podido saber El Diario Montañés, varios miembros de la Ejecutiva consultaron con sus comités locales y las bases municipales el sentido de su voto.

En lo que sí coincidieron ambos es en la «altísima participación» de la Ejecutiva en la votación de los avales -78 de los 80 miembros- lo que significa «el compromiso y la ilusión del partido por un proceso clave para el futuro de Cantabria».

Tanto Diestro como Fernández también tuvieron buenas palabras para los dos candidatos que no pasaron el corte la noche del viernes. «En el PRC no sobra nadie. Tanto López Estrada como Blanco son personas súper importantes con las que tenemos que contar para el futuro del partido», señalaron.

El alcalde de Torrelavega no quiso ayer hacer declaraciones tras quedarse fuera de la carrera sucesoria. Las hará después de reunirse con su comité local. Por su lado, Guillermo Blanco, que ayer asistió a la Feria de la Caza de Potes, dio su «apoyo total» al partido, aunque le hubiese gustado saber «lo que hubieran dicho los militantes, nos hemos quedado sin saberlo».

Si Pablo Diestro y Paula Fernández no llegan a un acuerdo en los próximos días, la campaña electoral comenzará el 21 de abril y se prolongará hasta el 2 de mayo, con jornada de reflexión antes de que los militantes acudan a las urnas el día 4 de mayo.

Ese día, las votaciones se desarrollarán en cada una de las nueve comarcas en las que está estructurado el PRC, por lo que serán los comités comarcales los que decidan en qué sede se instalarán las urnas, que permanecerán abiertas entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Esa misma tarde del 4 de mayo, una vez finalizado el recuento, se conocerá la identidad del candidato elegido para representar al PRC en las próximas elecciones autonómicas, cuya proclamación tendrá lugar en una Congreso Extraordinario el 18 de mayo que se celebrará en Santander.