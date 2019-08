La PAH pide que se tramite la Ley de Vivienda que quedó paralizada anterior legislatura Palomeque La Plataforma quiere que Cantabria disponga de una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda de manera urgente DM . Santander Miércoles, 21 agosto 2019, 07:44

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander ha remitido al Comisión de Peticiones del Parlamento de Cantabria, la Proposición de Ley para el Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Cantabria, que en la pasada legislatura fue admitida a trámite y que quedó paralizada con la finalización de la legislatura.

Con el acto de hoy, la PAH pretende dar inicio de nuevo a su tramitación, que vuelva al Parlamento para su debate y que Cantabria disponga de una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda de manera urgente, según señalan en una nota de prensa.

La plataforma también ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios, a los que se les ha solicitado que, una vez que les sea remitido el texto con la petición, lo registren antes del 9 de septiembre, con el fin de que pueda ser llevada al primer pleno posible de la legislatura para su debate y admisión a trámite.

Según relata la PAH, en la reunión con el grupo socialista, su portavoz Noelia Cobo ha trasladado que su posición es favorable a la presentación de la Ley en la primera semana de septiembre.

Por su parte, los diputados del PP María José González Revuelta y Roberto Media han apuntado que «estando de acuerdo en lo fundamental de la Ley y en que es necesaria, trabajarán en los trámites parlamentarios y consultarán a los juristas«.

Por lo tanto, la PAH entiende que su intención es la que mostraron en el pleno del 11 de febrero y que votarán en contra. Pero que, en el caso de ser tomada en consideración, solicitarán la comparecencia de la PAH para exponer el texto y trabajarán sobre él aportando enmiendas.

También han mantenido un «breve encuentro» con Rubén Gómez y Diego Marañón (Ciudadanos), que han indicado que «no van a presentar una Ley que no ha sido redactada por ellos».

A la PAH no le sorprende que, «una vez más, Ciudadanos da la espalda a las familias« y que no aproveche la oportunidad de «subirse al tren» de las políticas sociales. La Plataforma espera que reconsideren su posición y no supongan un obstáculo para que se tramite una Ley tan necesaria.

Por último, ha habido una reunión con el grupo regionalista en la que han estado presentes la vicepresidenta del Parlamento, Emilia Aguirre y el Senador José Miguel Fernández. Han informado que no ha ocurrido nada para que cambien de postura respecto al 11 de febrero, y que a primeros de septiembre se reunirá el grupo parlamentario y tratarán la petición de registrar la Ley; ya que están de acuerdo en que es necesaria.

En conclusión, la PAH Santander es optimista, ya que existe un compromiso sobre el registro de la Ley de Vivienda que se ha presentado de nuevo al Parlamento.

«Por coherencia con las posiciones manifestadas el pasado 11 de febrero, el apoyo del PRC y PSOE significaría la toma en consideración y, por tanto, el comienzo de su tramitación parlamentaria, que debería finalizar con la aprobación de la Ley de vivienda de Cantabria en los próximos meses», señala la PAH.

Manifestación

Antes de que el final de la legislatura truncase los plazos para la aprobación de la ley, en el mes de marzo, la PAH convocó una manifestación para solicitar ese trámite parlamentarios

Esta manifestación, a juicio de la asociación, debe servir para «forzar» un compromiso del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, el entonces secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, y la candidata de Podemos, Verónica Ordóñez.

«Estos mismos políticos que en próximas fechas mendigarán nuestro voto con promesas de todo tipo, son los mismos que mantienen inexplicablemente bloqueada la discusión de nuestra ley. La PAH no va a consentir que nuestra ley quede archivada en un cajón», ha destacado la asociación.

Presentación inicial

Fue en noviembre de 2018 cuando el ahora extinto grupo parlamentario de Podemos registraba en el Parlamento la propuesta de Ley de Vivienda de la comunidad de autónoma que planteó la PAH a través de una iniciativa legislativa popular (ILP) que no llegó a ser debatida en la Cámara regional.

El diputado de Podemos Alberto Bolado anunciaba que ya ccontaban con el apoyo del grupo socialista para sacar adelante esta proposición no de ley que, a su juicio, aunque «la tramitación es lenta», «si se trabaja muy duro y muy rápido se podría aprobar en esta legislatura». Una meta que no se pudo cumplir.