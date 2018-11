Las quejas de los médicos paran el cambio de sistema informático DM . Cantabria El gerente del SCS admite que «se ha escuchado a los profesionales y se ha detenido la migración durante unas semanas para apoyar la formación y minimizar los problemas» ANA ROSA GARCÍA Santander Jueves, 15 noviembre 2018, 08:27

Las quejas de los médicos de los centros de salud que lidian con los problemas del nuevo programa informático han hecho mella en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que ha tomado la decisión de paralizar temporalmente la migración del sistema antiguo (OMI) al nuevo AP Cantabria. «Queremos dar apoyo y formación a los profesionales para resolver sus dudas antes de seguir adelante con la instalación», admitió el gerente, Benigno Caviedes. Aunque eso no significa que se renuncie al proyecto ni que se vaya a esperar a renovar los ordenadores, recambio previsto en el millonario contrato pendiente de adjudicación desde este verano, cuando el SCS congeló el proceso. Este miércoles, el propio Caviedes, que reconoce que la red informática de los centros de salud representa «una de sus principales preocupaciones ahora mismo», avanzó que en breve se reactivará el concurso para intentar que sea adjudicado «antes de fin de año».

El Alisal, el último

El último centro en sufrir las consecuencias del nuevo sistema ha sido el de El Alisal, donde el lunes se atendieron las primeras consultas con AP Cantabria y se afrontaron las demoras que ya venía denunciando el personal de los trece centros que han ido por delante en la implantación. De hecho, ese era uno de los principales temas de conversación entre los pacientes que hacían cola ante el mostrador de la entrada a lo largo de la mañana. «Hora y media llevamos esperando, están los médicos locos con los ordenadores», comentaba una mujer, pero «ellos no tienen la culpa», añadía a renglón seguido.

Más molesto se mostraba José Luis Ortiz, el padre de una joven que acudía «por segundo día a por una receta para un tratamiento cardiaco. El viernes no había médico para atendernos y hoy (por el lunes) nos mandan volver a última hora de la mañana porque tampoco hay nadie disponible», decía, mientras tramitaba su reclamación. Los propios médicos han criticado la sobrecarga laboral que soportan mientras el resto del equipo acude a los cursos de formación del software. «En El Alisal se ha seguido adelante porque ya estaba todo planificado -el cambio de sistema se hizo efectivo el fin de semana-, pero vamos a parar de dos a cuatro semanas para intentar mejorar las cosas», señaló el gerente. «Se ha escuchado a los profesionales y ahora el objetivo es volcarnos en el apoyo y la formación para minimizar los problemas de funcionamiento», apuntó.

Caviedes es consciente de que «tenemos que hacer el recambio de los equipos informáticos, y lo haremos», pero no será antes de retomar la migración hacia AP Cantabria. Esa renovación dependerá del controvertido contrato, valorado en casi 8 millones de euros, que enfrentó a la Gerencia del SCS -en el momento de la licitación con Pérez Gil al mando- con el equipo de Informática de Atención Primaria. Un servicio que ya había advertido con antelación de que era preciso actualizar los ordenadores para facilitar el desarrollo del proyecto. Como esa sustitución no llegó a tiempo, «se está realizando el cambio de software con equipos obsoletos», que no disponen de la potencia suficiente para que el programa funcione adecuadamente.