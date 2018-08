Revilla rectifica y recibirá a sus 'fieles' en la puerta del Gobierno en vez de en su despacho Revilla, en el centro, junto a un grupo de personas vestidas de pasiegos, en la fiesta de Valvanuz. / DM . Cantabria El presidente de Cantabria aseguraba, este miércoles en la fiesta de Valvanuz, que no piensa anular la convocatoria porque «este verano estoy teniendo 100 peticiones al día de fotos» VIOLETA SANTIAGO Santander Miércoles, 15 agosto 2018, 17:52

Finalmente no será en el despacho, sino en la puerta de la sede del Gobierno de Cantabria en Peñaherbosa. Miguel Ángel Revilla rectificó este miércoles su idea inicial de recibir en su lugar de trabajo el próximo domingo (día 19) a todo el que quiera hacerse una fotografía con él. Según señalaba este miércoles, las fotos se tomarán en la calle, en la zona de llegada al edificio. «Abriremos la puerta y lo haremos allí mismo, en la entrada», aseguraba el presidente regional entre foto y foto en la festividad de la Virgen de Valvanuz. Allí, la gente hacía cola tras la Misa Mayor para retratarse con él: lo mismo niños que familias, que grupos vestidos de pasiegos y que turistas.

Lo que no tiene previsto el regionalista es retirar la convocatoria por muchas críticas que le caigan por parte de la oposición y de muchos ciudadanos tras una iniciativa tan poco convencional en un presidente de Gobierno. «No lo voy a anular», señaló a preguntas de este periódico, «porque este verano estoy teniendo 100 peticiones al día de fotos. A diario, la gente se pasa» por Peñaherbosa «y no me deja ni trabajar». Por este motivo puso día y hora, «para que vaya todo el que quiera en domingo, a ver si así acabamos», señaló bastante sorprendido al saber que su convocatoria estaba generando críticas en los grupos políticos y en las redes sociales.

Pablo Zuloaga, secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, que también estuvo al mediodía en Valvanuz, no quiso valorar qué le parecía el llamamiento presidencial. «Desde luego, no es habitual, es una cuestión personal del presidente y prefiero no hacer ninguna declaración», apuntó.