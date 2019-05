El PRC se conjura ante su «Obama blanco» Una chirigota ha cantado a Revilla durante el acto del PRC. / María Gil La secretaria de Organización ha sido la encargada de abrir el acto oficial del PRC en el Palacio de Festivales, donde el partido de Miguel Ángel Revilla ha presentado todas sus candidaturas de cara a las elecciones locales y municipales DM . Santander Domingo, 12 mayo 2019, 14:17

Los regionalistas se han conjurado este domingo para ganar en las elecciones autonómicas del 26 de mayo y no renuncian incluso a la mayoría absoluta de su candidato a la Presidencia de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, «el Obama blanco» -así le ha calificado la secretaria de Organización, Paula Fernández-, que ha reivindicado al PRC como un partido «honrado», «unido», «de futuro» y, frente al «travestismo» de otras formaciones, «previsible» y con principios «inmutables».

Estos son algunos de los valores que este domingo ha reivindicado el secretario general del partido en el gran acto electoral que el PRC ha celebrado en el Palacio de Festivales para presentar de forma oficial su lista autonómica y a sus candidatos a las alcaldías de los 102 municipios de Cantabria de cara a las elecciones del 26 de mayo.

Revilla ha confiado en que el 26 de mayo los regionalistas van a conseguir un «gran resultado» en los comicios del 26 de mayo, en los que se marca como los «dos retos» para esa cita el ganar por primera vez las elecciones autonómicas y sumar más alcaldes del PRC.

Para ello, el regionalista ha reivindicado los valores que, a su juicio, diferencian al PRC, como la unidad, siendo un partido «monolítico», y también los logros conseguidos durante esta legislatura al frente del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE). Revilla ha afirmado que el suyo ha sido el partido que ha dado «estabilidad» a Cantabria y ha gobernado mientras el socio de Gobierno, el PSOE, se «partía en dos». Sí ha reconocido, sin embargo, la labor realizada por la vicepresidenta del Gobierno, la socialista Eva Díaz Tezanos.

José María Mazón enseña a todos su flamante cartera de diputado nacional. / María Gil Mazón tira de ironía y le pide a Pedro Sánchez la cartera de Fomento José María Mazón, recién elegido diputado nacional, ha propuesto, de forma irónica, a Pedro Sánchez que le cambie su cartera de diputado por la del Ministerio de Fomento. Mazón ha exhibido ante los asistentes su nueva cartera de diputado. El diputado regionalista ha explicado que Revilla le ha pedido que la traiga y la lleve «llena de proyectos» pero, como alternativa, ha propuesto a Sánchez que le cambie esa cartera por la de Fomento

Por su parte, la secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, ha pedido que no se olvide «la esencia» del partido «pase lo que pase» y ha destacado que, mientras fuerzas políticas han estado «mirándose el ombligo», los regionalistas han estado cuatro años trabajando.

La número dos regionalista al Parlamento ha iniciado su intervención con un pasaje del libro del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, 'La audacia de la esperanza', uno de los «espejos» en los que, según ha dicho, le gusta mirarse. Fernández ha indicado que presentar candidaturas en los 102 municipios no ha supuesto «esfuerzo ninguno» porque no han tenido que hacer «gran trabajo de convencimiento», sino «como mucho, mediación». «Por supuesto que ha habido semanas en las que nuestros teléfonos ardían y se revolucionaban los cuentakilómetros, pero con otra intensidad», ha apuntado.

Fernández se ha referido al ex alcalde de Laredo Santos Fernández Revolvo, al ex consejero de Presidencia y vicesecretario del PRC, Rafael de la Sierra, y al secretario general y candidato a la Presidencia, Miguel Ángel Revilla. Y ha destacado que la conclusión es «que quien siembra recoge». «¡Qué trabajo han hecho estos compañeros, qué trabajo!», ha resaltado la secretaria de Organización.

Fernández ha subrayado que, mientras otros partidos en Cantabria han estado «mirándose el ombligo», el PRC «ha estado trabajando cuatro años». Y ha considerado que el Partido Regionalista «es la envidia no solo de Cantabria», sino que además ahora «ha traspasado fronteras». «Lo que hemos conseguido hace dos semanas es una auténtica machada», ha enfatizado.

Fernández ha advertido de que los cántabros «han interiorizado» que el diputado de Cantabria es el regionalista José María Mazón, «como si no hubiera habido otro en la democracia». «Tenemos la ventaja del empuje que nos dan las siglas y nuestro Obama blanco, que es Miguel Ángel Revilla», ha agregado.

La secretaria de Organización ha instado a no olvidar, «pase lo que pase», la «esencia» y los orígenes regionalistas: «la honradez, la sencillez y la coherencia». Fernández ha dicho que las candidaturas del PRC son «un lujo» y un equipo «de primera».