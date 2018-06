De la Sierra explica a los alcaldes de los grandes municipios por qué la Ley de Espectáculos «no tiene marcha atrás» De la Sierra, junto a los alcaldes de municipios cántabros de más de 10.000 habitantes. / Roberto Ruiz Cantabria El consejero asegura a los Ayuntamientos que los problemas con la aplicación de la normativa regional se resuelven con el desarrollo de ordenanzas municipales DM . Santander Miércoles, 20 junio 2018, 19:52

El Gobierno se ha reunido hoy con los alcaldes y representantes de los ayuntamientos de mas de 10.000 habitantes y con la Federación de Municipios. Su intención: resolver las «dudas» surgidas en torno a la aplicación de la Ley de Espectáculos, pero el contexto habla de algo más que dudas y desde la aprobación de esta norma hace un año las críticas de Corporaciones locales, algunas asociaciones de vecinos y hasta grupos culturales y sociales sin ánimo de lucro no han hecho más que arreciar. De hecho, tras esta reunión 'explicativa' con el Gobierno, el Ayuntamiento de Santander ya ha cargado contra los argumentos expuestos en este foro por el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra.

A juicio de De la Sierra, la «clave» para resolver las dudas surgidas en la aplicación de la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas es el desarrollo de las ordenanzas municipales, tal y como están realizando ahora varios ayuntamientos como el de Torrelavega. «Generar 102 ordenanzas distintas es agravar el problema de la Ley de Espectáculos, no solucionarlo», le ha respondido Santander en una nota de prensa.

El consejero insiste en que la ley cántabra «no introduce cambios sustanciales» en la organización de eventos y actividades, sino que recoge la normativa básica relacionada, que el Gobierno de Cantabria no es competente para modificar o flexibilizar, sino que tiene que cumplir. En su opinión del consejero, se trata de una norma «razonable» y «de sentido común», que no introduce obligaciones que no exigieran ya otras normas sectoriales sobre seguridad, salubridad, accesibilidad, deporte, patrimonio cultural y ruidos, relacionadas con la organización de espectáculos. De cualquier forma, De la Sierra se ha mostrado abierto a introducir las propuestas de mejora que faciliten su aplicación administrativa por parte de los ayuntamientos.

Los ejemplos concretos de la dificultad de su aplicación se han sucedido en las ultimas semanas. La Asociación de Vecinos de Cueto explicaba hace días que el «nivel de exigencias estaba tan alto» que no se atrevían con la organización de las fiestas del barrio. También en la capital no se desarrolló el tradicional izado de las banderas en el Día Infantil de Cantabria aduciendo problemas con esa ley. PP y Podemos han llevado la polémica al Parlamento y la Federación de Municipios ha pedido explícitamente que se flexibilice.

Respecto a toso estos problemas, el consejero ha señalado que la ley autonómica «no es la responsable», y lo ha atribuido más a una «cierta laxitud» cuando no existía la norma y, posteriormente, a la falta de información y a interpretaciones incorrectas, que se pueden resolver con el desarrollo de las correspondientes ordenanzas municipales.

La concejala de Dinamización Social de Santander, Lorena Gutiérrez, ha señalado que el planteamiento del Gobierno conlleva «cargar de nuevo a los ayuntamientos con la responsabilidad, el trabajo y las competencias que corresponden al Ejecutivo».

«El Gobierno regional está proponiendo que en Cantabria existan 102 regulaciones diferentes, una por cada municipio, cuando lo que debería hacer es dar seguridad jurídica y unos criterios uniformes para todos. La norma autonómica está por encima de las ordenanzas y tiene que ser la ley la que aclare los aspectos que no están claros y no pasar la pelota a los ayuntamientos», ha remarcado la edil.

Gutiérrez ha hecho hincapié en que la Consejería de Presidencia es la responsable de subsanar los inconvenientes que produce la nueva regulación y ha lamentado que, en lugar de asumir esa labor, «siga defendiendo que la ley no es el problema, cuando lo que es evidente es que está dando como resultado múltiples complicaciones, exceso de papeleos, cancelación de eventos…».

Seguridad

El consejero de Presidencia se ha mostrado más tajante en la defensa del cumplimiento de las condiciones de seguridad mínimas que recoge la Ley de Espectáculos para la organización de eventos y actividades de ocio, y más ante el importante incremento del número de espectáculos en los últimos años.

«Viendo incidentes graves en otros lugares con daños materiales y personales, tenemos que exigir que se cumplan las condiciones de seguridad que correspondan», ha remarcado.

Algunos de los problemas tienen que ver con la contratación del seguro de responsabilidad civil y los aforos, cuestiones sobre las que el consejero ha ofrecido la colaboración y el asesoramiento del Servicio de Juegos y Espectáculos del Gobierno de Cantabria, sobre todo en el caso de los ayuntamientos más pequeños, que necesitan de un mayor apoyo.

La ronda de reuniones para «ayudar, informar, escuchar e intentar aclarar todo lo que sea posible», como ha dicho el consejero, continuarán con los ayuntamientos más pequeños y las asociaciones vecinales y organizadores.

Por su parte, el presidente de la FMC ha confiado en que, con esta ronda de reuniones puesta en marcha por la Consejería de Presidencia, se solucionen los «pequeños problemillas» que están surgiendo a la hora de aplicar la nueva Ley de Espectáculos, principalmente en la organización de «pequeños eventos o pequeñas fiestas».

Problemas que, a su juicio, viene en su mayoría de que ahora hay que aplicar por ley cuestiones que «antes no se ejecutaban o en las que se era un poquito más flexible« como los seguros, la vigilancia o la tramitación de autorizaciones. Diestro ha confiado en que se consigan «aunar» interpretaciones de la Ley para lo que, ha destacado, «la disposición de la Consejería es excelente» como demuestra el hecho de que, en cuanto se ha visto que había algún problema, haya convocado a los consistorios y la FMC.

Desarrollos reglamentarios autonómicos

En una nota de prensa, el Gobierno regional asegura que los funcionarios del Servicio autonómico de Espectáculos han trabajado intensamente, en colaboración con asociaciones y administraciones locales, en facilitar las herramientas necesarias para su correcta aplicación y desarrollo, una función que se ha desarrollado simultáneamente a la elaboración de las normas de desarrollo de la Ley de Espectáculos.

En concreto, se trabaja en sendos decretos que establecen, por un lado, el régimen de los horarios de los establecimientos públicos, instalaciones portátiles o desmontables destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas, y, por otro lado, las condiciones generales para la celebración de pruebas deportivas competitivas organizadas, marchas ciclistas organizadas y otros eventos deportivos no competitivos organizados.

Ambas normativas, al igual que la ley, han contado con un proceso de información y participación pública y actualmente se están estudiando mejoras en el texto normativo, teniendo como base las alegaciones presentadas por la ciudadanía, instituciones y varios colectivos, así como por la experiencia recabada en la tramitación de este tipo de expedientes.

Actualmente, el Gobierno autonómico también ha empezado a trabajar en un borrador de Decreto que regule el seguro de responsabilidad civil obligatorio que exige la Ley de Espectáculos, así como la forma de acreditar por parte de los organizadores las condiciones técnicas que determinan las normativas sectoriales del artículo 13 de la Ley, o la exigencia de seguridad privada en algunos eventos.

Se desarrollará así el contenido de la Ley en aquellos aspectos que precisan de una regulación más detallada a la hora de tramitar las autorizaciones de las actividades recreativas de competencia autonómica, (que discurran por más de un municipio), y que esta nueva normativa autonómica pueda servir de modelo para aquellos municipios que aún no hayan dictado sus ordenanzas en desarrollo de la Ley.