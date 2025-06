Los sindicatos docentes amenazan con otra huelga en el inicio del próximo curso

Ángela Madrazo Santander Miércoles, 18 de junio 2025, 17:52 | Actualizado 18:05h. Comenta Compartir

«Puede ser que este curso no comience con la normalidad que todos estamos esperando». Así ha dado a conocer la Junta de Personal Docente ... que seguirá reclamando la subida salarial de 240 euros «generales, lineales y no condicionados» a la Consejería de Educación. Los sindicatos han asegurado que si la negociación por la adecuación retributiva del profesorado no universitario no avanza, no descartan una nueva convocatoria de huelga al comenzar el curso escolar 2025-2026.

A su juicio, la última oferta de Silva «sigue siendo insuficiente» y tiene «condicionantes inaceptables», como los complementos por sexenios –antigüedad y formación del profesorado–. Y es que, tras las jornadas de huelga del 28 y 29 de mayo, los avances en la negociación han sido mínimos. Por ello, han reclamado un calendario negociador, «no puede ser un aquí te pillo, aquí te mato», aseguró el portavoz por UGT, Jesús San Emeterio. De hecho, han comparado el proceso de negociación con el de otros territorios: «Mientras que sus reuniones se prolongan en la búsqueda de un acercamiento de posturas, las nuestras hasta ahora han servido para escucharnos, pero no para avanzar». Dada la falta de progresos, la Junta de Personal continuará con su agenda de reivindicaciones. Por lo pronto ha convocado una concentración frente al Parlamento de Cantabria el próximo lunes, 23 de junio, a las 17.00 horas, precisamente para reclamar una adecuación «negociada y consensuada». Una cita en la que esperan la participación «masiva» del colectivo docente para «exigir de una vez por todas la propuesta». Ampliar El presidente y la vicepresidenta de FAMPA Cantabria, José Manuel Torre y Leticia Cardenal, durante la rueda de prensa. DM Las familias critican la baja participación en los centros escolares La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Cantabria (FAMPA) ha presentado una encuesta que pone en entredicho la posibilidad de participación de las familias en los centros escolares y el Consejo Escolar. Consideran que «está en una situación crítica», que no se cuenta con los padres en la toma de decisiones. El cuestionario revela varios incumplimientos de la normativa de consejos escolares en algunos centros: «La norma existe, el problema es su aplicación». De ahí que reivindiquen «participar en el día a día y tener decisión».

