Los tatuadores defienden la tinta de color: «Es totalmente segura e higiénica»

Lucio V. Del Campo Santander Lunes, 7 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los quince estudios de tatuajes «más antiguos e importantes» de Cantabria (Alma Mater, Ana Tattoo, KingCat Tattoo, Bro Art Tattoo, IvanInk Tattoo, Sprint Tattoo, ... Sprint Tattoo, El Cuervo Tattoo Studio y Cheva Tattoo, entre otros) defienden la calidad de la tinta de color, tras las últimas declaraciones en los medios de comunicación de Yolanda Echave. Esta jefa de sección de Salud Pública aseguró que las tintas de color de los tatuajes que no han superado la homologación exigida en España «pueden causar daños en la salud, aunque la reacción no sea inmediata». Frente a estas palabras, la quincena de estudios citada cree que las declaraciones de Echave son «un ataque totalmente gratuito, innecesario e infundado contra un sector que ya sufre desde hace mucho tiempo las consecuencias de una legislación nacional completamente separada de la europea». «Desde Salud Pública nos están poniendo como unos criminales», dicen desde estos centros, tras criticar que, además, «la ley no nos permite trabajar con las mismas calidades que al resto de compañeros del continente». «En otros países europeos utilizan tinta que aquí no está homologada y eso es injusto, porque ésta es totalmente segura e higiénica», lamentan.

En ese sentido, explica el colectivo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, al amparo de una «seguridad adicional», solicita a las empresas del sector una «homologación única para el mercado español», para que los tatuadores que quieran utilizar tinta de color tengan que pagar 6.000 euros por cada tono. «Incluso hacen cambiar los formatos de los envases de la tinta», dicen los profesionales. Según continúan, existe el Reach, un organismo europeo que regula las sustancias que no deben utilizarse en productos alimentarios, estéticos o sanitarios, y que «ya ha obligado a empresas del sector a reformular sus tintas para adecuarse a los ingredientes permitidos en la Unión Europea». «Tal ha sido la regulación, que se han eliminado gamas completas de colores y tonalidades, algo que en Estados Unidos no ocurre», añaden los gerentes de estos estudios. Por ello, piden a la responsable de Salud Pública que «informe y no desinforme, ya que a la población se la protege desde la educación». «Lo que tiene que hacer es trasladar a la sociedad que hay que huir de entornos privados, sin formación ni garantía que están escondidos en pisos, no atacar a un sector profesionalizado que trabaja de manera segura e higiénica», señalan. Es más, el colectivo insta a Echave que rectifique de sus «irresponsables» declaraciones, al considerar que «dañan la credibilidad de nuestro sector». «Ha lanzado una afirmación carente de base y de fundamento científico, al apuntar que la tinta de color puede causar daños en la salud», afean estos profesionales. Por su parte, El Diario ha contactado con Salud Pública, pero no han querido hacer declaraciones ni sobre la tinta de los tatuajes ni sobre las palabras de Echave.

