Nos vamos de ruta por los belenes de Cantabria

«Las piezas de belén que alguien no quiere pueden valer para montar uno nuevo. Quien tenga en su casa belenes que no quiera conservar que nos los regale, le daremos un buen uso, porque de lo que se trata es de conservar la tradición, que nada se pierda».Lo dice María del Carmen Caramés, figura insustituible en la Asociación Belenista de Cantabria, creadora e impulsora de la organización y que sigue casi cuatro décadas después trabajando para «que el belén no se pierda».«Es perfectamente compatible con el árbol de Navidad, que está también en la base de la celebración única del nacimiento de Cristo. Dos tradiciones, el árbol y el belén, de diferentes partes del mundo que caminan juntas».