Álvaro Pombo y su 'narrativa de la fragilidad', eje cervantino de la celebración del libro

Guillermo Balbona Santander Martes, 22 de abril 2025, 02:00

«Yo no soy de esta ciudad/ ni de ninguna/ he venido por casualidad/ y me iré por la noche/aquí no tengo primos ni ... fantasmas». Los versos de 'Variaciones', poemario del Cervantes Álvaro Pombo, Premio El Bardo en los años setenta, forman parte del Festival de la Palabra de Alcalá de Henares y de la exposición organizada en torno a la figura y obra del narrador, poeta y ensayista santanderino. La cita, desde el jueves, se presenta bajo el epígrafe 'Álvaro Pombo. Una narrativa de la fragilidad', organizada por el Ministerio de Cultura, la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura y la Universidad de Alcalá, que podrá visitarse hasta el 20 de junio en la sala que el Museo Luis González Robles-Universidad de Alcalá tiene en el Rectorado.

Comisariada por el escritor e historiador cántabro Mario Crespo, escritor y profesor, académico correspondiente por Cantabria de la RAE, se presenta como un homenaje al último galardonado con el Cervantes a través de materiales inéditos que condensan su universo personal y creativo. Antes, mañana miércoles, los reyes de España presidirán la ceremonia de entrega del Cervantes al autor de 'Contra natura' en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.Pombo recibe el Premio Cervantes que se le ha concedido por «su extraordinaria personalidad creadora, su lírica singular y su original narración». Álvaro Pombo García de los Ríos (Santander, 1939) licenciado en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid y Bachelor of Arts en Philosophy por el Birkbeck College de Londres, es académico desde hace dos décadas, tras ocupar el sillón «j» que dejó a su muerte Pedro Laín Entralgo. Medio siglo de publicaciones, entre novelas, relatos, artículos en prensa, ensayos y libros poéticos, de Protocolos (1973), y Variaciones (1977) a 'Relatos sobre la falta de sustancia' (1977), 'El parecido' (1979), 'El héroe de las mansardas de Mansard' (1983), y 'El hijo adoptivo'(1984), en la primera etapa de su escritura, hasta 'Donde las mujeres' (1996) y'La cuadratura del círculo', (1999), pasando por 'Un gran mundo' (2015), 'Retrato del vizconde en invierno' (2018), 'El destino de un gato común' (2020), 'La ficción suprema. Un asalto a la idea de Dios' (2022), 'Santander, 1936' (2023), entre otras, para concluir por ahora con 'El exclaustrado' (2024). No obstante, Pombo tiene borradores y varias incursiones en nuevas ficciones aún inéditas. Pese a su delicado estado de salud y tras limar algunos compromisos de agenda se espera que el autor de 'El metro de platino iridiado' acuda a la ceremonia. La entrega del Cervantes a Álvaro Pombo será, por supuesto, el eje de la celebración del Día del Libro. Las actos se extienden durante esta «semana cervantina» al incluir desde la presentación de la primera traducción del Quijote al aranés, la tradicional lectura continuada de la obra, talleres y conferencias en la red pública de bibliotecas y proyecciones en la Filmoteca española. El miércoles, tras la entrega del Cervantes, acto que presidirán los reyes y al que tiene previsto asistir la presidenta del Gobierno cántabro, María José Sáenz de Buruaga, Pombo iniciará, «a través de medios digitales», la XXIX Lectura Continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, según anunció ayer el ministerio. Álvaro Pombo, de pie, cuarto por la derecha. Londres, 1972. Colección de Álvaro Pombo. Álvaro Pombo, retrato a bolígrafo, sin firma. 1977. Exposición Alcalá 1 / El Día del Libro y del Derecho de Autor se celebra cada 23 de abril por decisión de la Unesco. El cartel de este año, diseñado por Pep Montserrat, Premio Nacional de Ilustración 2024, se inspira en una frase de Álvaro Pombo: «Leer es comprender. El acto de leer es entendimiento. Leer y comprender es vivir». La Lectura Continuada del Quijote es uno de los principales actos organizados en torno al Día del Libro. La Lectura comenzará a las seis de la tarde y las primeras líneas correrán a cargo del Cervantes al que seguirán distintos representantes de la vida política, social y cultural del país. A partir de entonces, y a lo largo de cerca de cuarenta horas ininterrumpidas (hasta el viernes, 25), el Círculo será el foro de participación ciudadana más importante y el lugar en el que miles de ciudadanos presten su voz al texto de Cervantes. Pombo ya dijo en noviembre que centrará su discurso en 'El licenciado Vidriera'. En la recepción del Cervantes Álvaro Pombo pronunciará un discurso que versará sobre «la fragilidad» en el autor de 'El Quijote', como ya se avanzó. El escritor de 85 años corona su trayectoria, sembrada con la mayor parte de los grandes premios literarios, con el máximo galardón de las letras en español, dotado con 125.000 euros. Para el santanderino, Cervantes es «todo un modelo de literatura libertaria y genial», un hombre «profundo y serio» que escribía «historias cómicas». «Cervantes fue, como dijo inmortalmente Ortega y Gasset en su libro juvenil sobre Cervantes, 'un hombre oscuro y profundo'; nos hizo sonreír a todos y su prosa es resplandeciente y, sin embargo, su obra se va entenebreciendo a medida que pasan los años». El académico ha venido subrayando que Cervantes fue «el héroe espiritual en la vida de Ortega, «pero no por las razones unamunianas de todos conocidas del quijotismo como religión, sino por las razones escurialenses de la construcción de una novela luminosa y perfecta». Hoy martes, los reyes ofrecerán un almuerzo a una representación del mundo de las letras en el Palacio Real, en honor del galardonado. Desde que se otorgó por primera vez en 1976 a Jorge Guillén, el Premio Cervantes ha reconocido a medio centenar de autores del ámbito hispano, entre ellos, los cántabros Gerardo Diego y José Hierro. En esta ocasión, la entrega del galardón estará marcada por el reciente fallecimiento de Mario Vargas Llosa, que ganó este premio en 1994. Hace tres años la ceremonia de entrega no contó con la premiada, la escritora Cristina Peri Rossi, quien delegó en la actriz Cecilia Roth su participación en el evento, debido a problemas de salud. «Álvaro Pombo usa un gorro calado y perfecto, de navegante de ático, que no es solo un ajuar ante los fríos, sino más bien una prenda de abrigar mejor las algarabías de la inteligencia del ilustre usuario, algarabías que son tantas y tan desveladísimas que piden algún socorro de sometimiento, para no ir perdiéndose por ahí, entre las nieblas de Madrid, hasta lo alto de las intemperies del barrio de Pombo, o de cualquier otro barrio de muchos cielos, como el suyo». El texto del poeta y articulista Ángel Antonio Herrera es uno de los muchos que configuran el catálogo de la exposición homenaje al Premio Cervantes 'Una narrativa de la fragilidad'. También el jueves se inaugura la muestra, organizada en colaboración con la Escuela de Arte y Diseño 'Alberto Corazón' de la Comunidad de Madrid. El alumnado ha trabajado en la obra del galardonado para trazar una libre interpretación de la vida y obra de Pombo. Asimismo, sin confirmar, el narrador regresará la mañana del jueves a la Universidad de Alcalá para mantener el tradicional encuentro de los galardonados con el Premio Cervantes con la comunidad universitaria. Tendrá lugar, además, la presentación del libro 'Doña Mercedes o la vida perdurable' que, con motivo de la entrega del galardón, coeditan la Universidad de Alcalá y el Fondo de Cultura Económica de la colección Biblioteca Premios Cervantes.

