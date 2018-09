Una boda en la Familia Addams El exitoso musical abre este jueves en la sala Argenta la nueva temporada del Palacio de Festivales ROSA RUIZ Santander Lunes, 24 septiembre 2018, 07:34

En el mundo de la Familia Addams estar triste es ser feliz, lo insensato es lo sensato, sentir dolor es sentir alegría, lo imprudente es lo prudente y la muerte y el sufrimiento son la materia de la que están hechos sus sueños. Sin embargo, esta peculiar familia está a punto de enfrentarse a una de las pesadillas más espeluznantes (y más comunes) a todo progenitor: sus niños se hacen mayores. Durante años Gómez y Morticia han tratado de preservar los auténticos valores Addams, tan especiales como únicos, pero por mucho que deseen seguir viviendo en esa armonía, algo inesperado va a acontecer: su macabra y querida hija Miércoles se ha enamorado de Lucas Beineke, un chico dulce, cariñoso e inteligente de una familia 'normal' y respetable de Ohio. La sala Argenta del Palacio de Festivales será testigo desde este jueves y hasta el próximo domingo del primer encuentro entre la tétrica familia de la novia y los convencionales padres del novio. Una nefasta, fatídica e hilarante noche, en casa de los Addams con la que arranca la programación de la nueva temporada en el Palacio de Festivales de Cantabria.

El musical llega a Santander avalado por el gran éxito en el Teatro Calderón de Madrid y en plena gira por toda España. Y en el escenario, la familia más tenebrosa de la televisión se enfrentarán a una noche en la que se van a revelar los más ocultos secretos y en la que las relaciones, amoríos y amistades serán examinadas. La Familia Addams al completo, ancestros incluidos, deberá hacer frente a la única y terrible cosa que ha logrado evitar durante generaciones: el cambio.

Salvador Sobral, Rozalen o Sara Baras, otros protagonistas Los secretos, Love of Lesbian, Rozalén, Salvador Sobral y Miguel Poveda también podrán música a la sala Argenta en la temporada que ahora arranca y es que, desde este fin de semana hasta el próximo mes de febrero se sucederán en el edificio de Gamazo cerca de medio centenar de espectáculos. Sara Baras y su espectáculo 'Sombras'; la Orquesta Sinfónica de la BBC; el Cuarteto Brentano; Carmen Machi con la obra 'Cronología de las bestias' y Y Sergio Peris-Mencheta al frente de 'Lehman Trilogy son otras de las propuestas que se han programado. El guiño cántabro de la temporada correrá a cargo de . El Dúo Otero, Nando Agüeros, la Compañía de Danza Cristina Arce, las pianistas Patrín García Barredo y Cristina Presmanes o la Gala homenaje a los pioneros del pop-rock de Cantabria.

El espectáculo, que traslada a las tablas del teatro los personajes creados por el ilustrador Charles Addams, está dirigido por Esteve Ferrer y producido por LetsGo Company ( 'Dirty Dancing', 'The Hole', 'The Hole 2' y 'The Hole Zero') con los efectos especiales que ya les caracteriza.

Conocidos por la adaptación televisiva de los años sesenta, la familia Addams dio el salto a la gran pantalla en 1991 y desde entonces han sido numerosas las adaptaciones cinematográficas de esta peculiar familia.

Carmen Conesa, Xavi Mira, Lydia Fairen, Frank Capdet, Alejandro Mesa y Meritxell Duró representan en el escenario a esta divertida familia que lleva consigo un mensaje para el espectador: «que lo extravagante y extraño es muchas veces más normal que la aparente 'normalidad' de la vida de muchas personas».

La espectacular puesta en escena y la posibilidad de escuchar la música en directo son, junto con las interpretaciones, dos de los valores de la obra que en Santander ofrecerá cinco funciones y que está recomendada para público de todas las edades.

Cabe destacar, que el espectáculo 'La Familia Addams' se ha posicionado como el primer musical que ha implementado el sistema Stage-Access, un pionero método de accesibilidad integral para que las personas con discapacidad auditiva o visual puedan disfrutar del show. Mediante técnicas de inteligencia artificial, esta nueva herramienta permite enlazar de forma completamente automática lo que sucede en el escenario con el espectador.

Curiosidades

El origen de la Familia Addams está en una tira cómica de la revista The New Yorker el año 1938. Tuvo tanto éxito que saltó a la televisión. Las historias surgieron como una sátira a la moral y las aburridas buenas costumbres de la sociedad norteamericana de los años 50 y 60 y la vida de su creador, Charles Addams, también estuvo rodeada de extravagancias y misterio pues se decía que dormía en un ataúd, agregaba ojos artificiales a sus martinis y tenía una guillotina en su casa. Lo cierto es que se casó en un cementerio y pidió a todos sus invitados que acudieran vestidos de negro.

Dos de los miembros de la familia llegaron el pasado mes de septiembre a Santander para presentar su propuesta: Morticia y Miércoles, o lo que es lo mismo, las actrices Carmen Conesa y Lydia Fairén, quienes, ataviadas igual que sus personajes y acompañadas por el coordinador de la gira del espectáculo, Carlos Alexandre, desvelaron algunos de los secretos que se verán en el escenario. ««Lo mejor es que habrá momentos en los que la gente se sienta identificada con la familia del novio y otras veces con los Addams, que tampoco son tan raros», ironizo Lidia Fairén.