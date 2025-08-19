El sonido de lo genuino
Más que un documental, es un artefacto narrativo sobre las fronteras entre la memoria y el olvido, el éxito y el fracaso, el hombre y el mito
Santander
Martes, 19 de agosto 2025, 09:42
La historia, lo que se narra, la potencia musical, su bucle de sonidos sobre el sonido, el enigma de eso que a veces limita y ... cruza de lado a lado el fracaso y el éxito, hacen de 'Searching for sugar man' un ejercicio que supera lo documental. Del mismo modo, el retrato humano amplía el horizonte y evita lo endogámico, o la mirada ceñida a lo puramente musical. Una elusión de lo temático que al cineasta sueco Malik Bendjelloul le sirve para ahondar en las posibilidades que propicia poner el foco sobre alguien desconocido y apostar por la fuerza audiovisual como un engranaje para descubrir al otro.
-
País Suecia
-
Año 2012
-
Dirección y guion Malik Bendjelloul
-
Música Sixto Rodríguez
-
Fotografía Camilla Skagerström Documental, con intervenciones de: Sixto Rodríguez
-
Género Documental
-
Salas Embajadores Santander
El eje es el acercamiento a la figura del desconocido compositor y cantante Sixto Rodríguez. Un estudio que el cineasta maneja con mucha capacidad de análisis sin abandonar nunca el factor emocional y una inteligente mezcla entre la información dosificada, el formato de investigación, la más que insinuada intención de redención y el atractivo permanente de mostrar en pantalla el malditismo de un artista. Ese reencontrarse con esta cinta original, que nunca pierde su postura clásica y juega con la ambigüedad y no deja de tener sus vasos comunicantes entre la biografía y la emoción. Un viaje de lo desconocido a lo mediático en busca de lo genuino. En un enunciado sintético lo que perfila este filme es un juego de trayectos en torno al desaparecido y legendario cantante Sixto Rodríguez, sus dos álbumes de los setenta, el lado oscuro y la leyenda a lo Bob Dylan, o el éxito repentino en Sudáfrica completamente alejado de su Detroit donde no quedó ni rastro de su figura.
La película transparenta autenticidad y guarda y custodia sus sorpresas inmersas en el metraje ya avanzado. Verdad y mentira, mito y distancia, todo rema a favor de una narración potente en la que el espectador se siente atrapado en una red entre la curiosidad y la necesidad de resolver el misterio, la atmósfera y las incógnitas que rodean al músico. Memoria y olvido, individualidad y comunidad, y un puñado de canciones que piden ser compartidas. Y como siempre ahí está el influjo y el poder de la música, en este caso como médium para desvelar al héroe que protagoniza algo más grande que la vida. La madurez y serenidad sorprenden en una extraña ópera prima. Probablemente porque su entereza y seducción surgen de su invitación a descubrir. «El beso más hermoso que obtuve / es el que nunca he saboreado». La rareza es el material de su equilibrio narrativo y musical.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.