El sonido de lo genuino

La historia, lo que se narra, la potencia musical, su bucle de sonidos sobre el sonido, el enigma de eso que a veces limita y ... cruza de lado a lado el fracaso y el éxito, hacen de 'Searching for sugar man' un ejercicio que supera lo documental. Del mismo modo, el retrato humano amplía el horizonte y evita lo endogámico, o la mirada ceñida a lo puramente musical. Una elusión de lo temático que al cineasta sueco Malik Bendjelloul le sirve para ahondar en las posibilidades que propicia poner el foco sobre alguien desconocido y apostar por la fuerza audiovisual como un engranaje para descubrir al otro.

Valoración Datos País Suecia

Año 2012

Dirección y guion Malik Bendjelloul

Música Sixto Rodríguez

Fotografía Camilla Skagerström Documental, con intervenciones de: Sixto Rodríguez

Género Documental

Salas Embajadores Santander

El eje es el acercamiento a la figura del desconocido compositor y cantante Sixto Rodríguez. Un estudio que el cineasta maneja con mucha capacidad de análisis sin abandonar nunca el factor emocional y una inteligente mezcla entre la información dosificada, el formato de investigación, la más que insinuada intención de redención y el atractivo permanente de mostrar en pantalla el malditismo de un artista. Ese reencontrarse con esta cinta original, que nunca pierde su postura clásica y juega con la ambigüedad y no deja de tener sus vasos comunicantes entre la biografía y la emoción. Un viaje de lo desconocido a lo mediático en busca de lo genuino. En un enunciado sintético lo que perfila este filme es un juego de trayectos en torno al desaparecido y legendario cantante Sixto Rodríguez, sus dos álbumes de los setenta, el lado oscuro y la leyenda a lo Bob Dylan, o el éxito repentino en Sudáfrica completamente alejado de su Detroit donde no quedó ni rastro de su figura.

La película transparenta autenticidad y guarda y custodia sus sorpresas inmersas en el metraje ya avanzado. Verdad y mentira, mito y distancia, todo rema a favor de una narración potente en la que el espectador se siente atrapado en una red entre la curiosidad y la necesidad de resolver el misterio, la atmósfera y las incógnitas que rodean al músico. Memoria y olvido, individualidad y comunidad, y un puñado de canciones que piden ser compartidas. Y como siempre ahí está el influjo y el poder de la música, en este caso como médium para desvelar al héroe que protagoniza algo más grande que la vida. La madurez y serenidad sorprenden en una extraña ópera prima. Probablemente porque su entereza y seducción surgen de su invitación a descubrir. «El beso más hermoso que obtuve / es el que nunca he saboreado». La rareza es el material de su equilibrio narrativo y musical.