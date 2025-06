Le creatividad de Violeta Lópiz merece el Nacional de Ilustración

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 16 de junio 2025, 18:33 Comenta Compartir

Violeta Lópiz (Ibiza, 1980), ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ilustración, concedido anualmente por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros. El jurado ha valorado a la ilustradora por «su gran creatividad» y «su estilo atmosférico y envolvente, de clara evocación poética». También por hacer de cada proyecto «una nueva exploración de expresión artística y estética visual única».

«Violeta Lópiz engrandece el lenguaje del álbum ilustrado mediante un juego en el que busca explotar los recursos plásticos, gráficos y narrativos que este tiene como herramienta» asegura el fallo. Con sus trabajos de una estructura sencilla, clara y delicada, «nos permite tocar con nuestras propias manos otros mundos», agregaba el jurado

Violeta Lópiz. R. C.

Violeta Fernández Lópiz, nombre completo de la artista, vive y trabaja en la actualidad en Berlín, donde tiene su estudio. Además de ilustradora es diseñadora de ropa, interiores, murales, lámparas, portadas de libros, cubiertas de discos y apps. Es colaboradora de diarios como El Mundo o El Expresso de Portugal y de la revista Iberia.

Ilustradora sobre todo de álbumes, publica con sellos españoles y europeos, como Kalandraka, Anaya, Edelvives, Siruela, Macmillan, Oxford University Press, Enchanted Lyon, Bruaá Edição, Editions du Rouerge, Editions Didier, Hélium, Cambourakis, Topipittori y Planta Editora.

Ampliar Ilustración de Violeta Lópiz. R. C.

Multipremiada, su libro 'Les Poings sur les Îles' ganó en 2011 el CJ Picture Book Awards (Corea del Sur). En 2016 recibió el premio Bienal Ilustrarte (Portugal) por el libro 'Amigos do Peito' con texto del brasileño Claudio Tebas. También ha sido seleccionada en el Salón del libro de Montreuil y en La Feria del Libro infantil de Bolonia en cinco ocasiones.

Entre su amplia bibliografía figuran títulos como 'The Forest' (New York, Enchanted Lyon, 2017), 'Berceuses et comptines d'Amérique du Sud' (Paris, Editions du didier, 2017), 'I pani d'oro della vecchina' (Milán, Topipittori, 2012), 'La asombrosa y verdadera historia de un ratón llamado Pérez' (Madrid, Siruela, 2012), y 'Les poings sur les îles' (Paris, Éditions du Rouergue, 2011).

Cultura concede este galardón para «distinguir el conjunto de la labor realizada por una ilustradora o ilustrador español en el ámbito del libro y de las letras en cualquiera de las lenguas oficiales españolas.

Fernández Lópiz toma el relevo de Pep Monserrat, ilustrador premiado en la pasada edición. Se une a una nómina en la que figuiran Sergio García Sánchez, Viví Escrivá, Sonia Pulido, Paco Giménez, María Rius Camps, Luci Gutiérrez o Alfredo González, entre otros.

El jurado

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; y como vicepresidente ha actuado Jesús González González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Como vocales han actuado Carmen Segovia Moreno, propuesta por la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña; Luis Nieto Cano (Luis Demano), por la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia; Rubén Jiménez Martín (El Rubencio), por la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid; Miguel Cuba Taboada, por la Asociación Gallega de Profesionales de la Ilustración; María Altuna

Lizarraga, por la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi; Lara Esperante Ingelmo (La Chica de la Cinta), por la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP); Mónica Alonso Riveiro, por el Centro de Estudios de Género de la UNED; José Luis Turina de Santos, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Almudena Suárez Jiménez, por la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI); Cristina Durán Costell, por el Ministerio de Cultura; y Pep Monserrat, autor galardonado en la convocatoria de 2024.