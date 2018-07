Discos, libros y objetos curiosos componen la exposición 'Beatlemanía' en el centro cultural Doctor Madrazo La muestra, que conmemora el 50 aniversario de la publicación de 'Yellow submarine', estará abierta del 23 de julio al 7 de agosto DM . Santander Lunes, 16 julio 2018, 07:39

El centro cultural Doctor Madrazo acogerá del 23 de julio al 7 de agosto la muestra 'Beatlemanía', formada por discos y objetos relacionados con los Beatles y enmarcada en las actividades organizadas por el Beatles Soul Club para conmemorar el 50 aniversario de la publicación de 'Yellow submarine'.

La muestra, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, se inaugurará el lunes 23 de julio, a las 20.00 horas, con un concierto inaugural de 'The plastic clono band', como tributo a la famosa banda de Liverpool.

Según han avanzado las concejalas de Participación Ciudadana, Carmen Ruiz, y Cultura, Miriam Díaz, esta propuesta expositiva tiene un carácter «curioso y desenfadado y al tiempo ha sido diseñada de forma rigurosa, para brindar a los santanderinos la oportunidad de acercarse al origen y trayectoria de este fenómeno musical a través de distintos soportes (libros, discos, películas, reportajes, objetos, etc.)», explica el Ayuntamiento.

Así, el público podrá contemplar en imagen y sonido toda la historia del grupo así como las carreras en solitario de cada miembro de los Beatles, el inicio y la disolución del cuarteto y disfrutar desde las composiciones iniciales hasta las últimas y más complejas canciones de la banda.

Esta exposición incluirá una sección de filmografía oficial, con películas, reportajes, conciertos, documentales e incluso dibujos animados, y otra con la discografía completa en discos de vinilo, descatalogados, piratas, portadas curiosas, ediciones especiales para coleccionistas, casettes, CD, singles y EPs, tanto de los Beatles como de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star.

El visitante se acercará además a este grupo mediante objetos de lo más variopintos, desde relojes de cocina hasta figuras de plástico, pasando por cuadros, recortes de periódicos y revistas, tarjetas postales, insignias, propaganda, fotografías o imanes, entre otros.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, con entrada gratuita.

Además de la exposición, los actos del 50 aniversario de 'Yellow submarine' finalizarán con un acto en el que se proyectará el documental 'How the Beatles changed the world' y tendrá lugar un pequeño concierto acústico de tributo a los Beatles.