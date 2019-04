Eduardo Noriega debuta en el teatro El actor santanderino desembarca en escena con 'Firmado Lejárraga', una función que reivindica a la novelista María Lejárraga. El Teatro Valle-Inclán acoge la obra hasta el 5 de mayo GUILLERMO BALBONA Santander Jueves, 25 abril 2019, 08:17

Cine, televisión y ahora teatro. No obstante, su punto de partida se fraguó en la Escuela de Arte Dramático de Cantabria. Y las incursiones esporádicas en escena, sobre todo desde la docencia, han salpicado su trayectoria. Ahora el actor santanderino Eduardo Noriega sí acaba de vivir una inmersión en escena, en el Centro Dramático Nacional, en el estreno de 'Firmado Lejárraga'. Una obra sobre María Lejárraga, autora del 'Amor Brujo' de Falla, sumergida hasta ahora y a la sombra de su esposo Gregorio Martínez Sierra. La pieza teatral está dirigida por Miguel Ángel Lamata y la interpretan, en principio hasta el próximo día 5 de mayo, Gerald B. Fillmore, Cristina Gallego, Alfredo Noval y Jorge Usón que acompañan al protagonista de 'Tesis'. El CDN inauguraba un nuevo ciclo titulado 'En letra grande', dedicado a cuatro mujeres que en el pasado enriquecieron e innovaron la escena española y que no han sido reconocidas en la historia de nuestro teatro a pesar de su indudable contribución. El proyecto cuenta con varios creadores contemporáneos que han elaborado trabajos dramatúrgicos sobre cuatro ilustres antecesoras, los cuales pueden verse en el Teatro Valle-Inclán y en la Sala El Mirlo Blanco, entre ellos el montaje con Noriega.

En 'Firmado Lejárraga', Vanessa Montfort imagina a un autor capaz de vivir cien años y de publicar noventa obras entre poesía, prosa, ensayo político, guion y teatro. Alguien que escribe 'Canción de cuna', uno de los textos más representados de su época, llevado al cine en más de una ocasión. El santanderino, que el pasado año recogió el premio de Honor de la XXIV edición de la Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña, en Lleida, debutó en la gran pantalla con Amenábar. Noriega (Santander, 1973) se convirtió en una de las estrellas del cine español de los 90. Su trayectoria se impulsó a través de éxitos como 'Abre los ojos', 'Plata quemada' o 'El espinazo del diablo'. En unas recientes declaraciones recodaba que su formación ha sido escénica, «pero enseguida me junté con Alejandro Amenábar y Mateo Gil, empecé con las películas y no he vuelto a pisar un escenario». El actor confesó que llevaba años con el mono escénico. «Siempre he querido volver a hacer teatro. He estado años buscando textos, he leído obras que ni siquiera se habían publicado en español... Pero era muy complicado, siempre tenía comprometidas las fechas con mucho tiempo». Dos décadas después de salir de la Escuela de Arte Dramático, Noriega se estrena en el CDN con este montaje escrito por la novelista y dramaturga Vanessa Monfort, que reivindica la figura de María Lejárraga. «Curiosamente, he estado años buscando un buen libreto y escogí este proyecto sin leerlo porque la historia me pareció tan potente que dije que sí sin dudarlo».

El montaje Ficha artística Texto: Vanessa Montfort. Dirección: Miguel Ángel Lamata. Reparto: Gerald B. Fillmore, Cristina Gallego, Eduardo Noriega, Alfredo Noval y Jorge Usón. En datos Funciones: Hasta el 5 de mayo. De martes a domingo a las 18.00 horas. El Centro Dramático Nacional inauguraba un nuevo ciclo titulado 'En letra grande'.

A su juicio, es muy importante sacar a la luz historias como la de Lejárraga y tantas mujeres ocultas en nuestra Historia que, por su condición femenina, fueron silenciadas. El actor cántabro siempre se ha interesado por un teatro muy desnudo, como el de Brook (premiado ayer con el Princesa de Asturias). «Me gusta esa cosa de un actor solo en el escenario con un buen texto».

Durante las funciones de 'Firmado Lejárraga', montaje que se estrenó el pasado martes, Noriega graba una nueva serie de Netflix, 'Hache', una ficción que retrata la cara oculta de la Barcelona de los 60 y en la que comparte reparto con Adriana Ugarte y Javier Rey.

Creada por Verónica Fernández ( 'Cuéntame', 'Velvet Colección') y dirigida por Jorge Torregrossa ('Fariña'), 'Hache' es una historia inspirada en hechos reales. La serie, compuesta por 8 capítulos de 50 minutos, cuenta la vida de una prostituta que comienza como un simple peón en manos de el jefe de una banda mafiosa. En la Brigada de Narcóticos se incluye al inspector Alejandro Vinuesa, encarnado por Eduardo Noriega.