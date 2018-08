Fallece en Italia el actor y director británico Lindsay Kemp, a los 80 años

Derrochaba pasión por la escena. Era polifacético y camelónico. Como un torrente. Su forma de hablar y sus gestos revelaban a un hombre para quien desligar teatro y vida debía ser algo imposible. Fue actor, director, coreógrafo e incluso pintor. Afirmaba que siempre había hecho lo que quería, sin abandonar «la creatividad que todo niño tiene». La ópera siempre fue el campo en el que poder dar rienda suelta al chorro de su imaginación y talento. Este sábado de madrugada, el también bailarín y mimo británico Lindsay Kemp fallecía a los 80 años en Italia. El pintor y escenógrafo mantuvo durante más dos décadas un estrecho vínculo con Cantabria que se plasmó en montajes y estrenos en las temporadas del Palacio de Festivales, el principal de ellos en 2002: el estreno absoluto de la ópera 'Madame Butterfly', bajo su dirección. Y tres años después la obra 'Elisabeth I, el último baile', en la que analizaba la figura y el significado histórico de la reina Isabel I de Inglaterra. Una coproducción teatral de varios escenarios españoles, entre ellos el Palacio santanderino y el Arriaga de Bilbao, con la que Kemp volvía al campo de las artes escénicas tras casi cinco años dedicado a la dirección y coordinación artística de distintas óperas y ballets. 'Elisabeth I, el último baile de la Reina' era «un cuento fantástico» –en la misma línea de los inolvidables espectáculos que le otorgaron autoridad escénica, fama y popularidad: 'Flowers', 'El sueño de una noche de verano' o 'Alice', entre otros–, que buceaba en la «fantástica vida» de la hija de Enrique VIII y Ana Bolena.

Kemp decía que los artistas «tienen que ser los doctores del espíritu. Nosotros lo que queremos es entretener, aliviar el espíritu». Con el genio intacto –«nosotros nos hemos negado a crecer»–, el creador de «Onnagata» confesaba sentirse muy alejado de los grandes cambios tecnológicos y lo que estos pueden conllevar. «Me preocupa la violencia que crece en todo el mundo, Africa, el sida y la raza humana, pues internet o la clonación, los avances en la genética, al cabo, todo es útil si sabe utilizar. Todo eso está muy alejado de mi mundo de Peter Pan». Nacido en Escocia el 3 de mayo de 1938, será siempre recordado por dirigir el espectáculo de 'Ziggy Stardust' para el cantante David Bowie, a quien enseñó a «exteriorizar» toda su expresividad corporal.

Estudió pintura y diseño en la Escuela de Arte de Bradford, danza con el ballet Rambert y con Sigurd Leeder, y cursó estudios de mimo con Marcel Marceau. Dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo en teatros marginales de Londres y pronto fundó su propia compañía, la «Lindsay Kemp Company», en 1965, con la que realizó la primera gira internacional en 1973. Los primeros espectáculos fueron considerados por el público y la crítica demasiado vanguardistas para la época y no tuvieron mucha aceptación, pero luego llegaron grandes éxitos con «Flowers» (1968), espectáculo inspirado en la obra de Jean Genet «Our Lady of the Flowers», que llevó a España en su primer viaje en 1977. Le siguieron, «Salome» (1976), «Mr. Punch's Pantomime» (1975) y «A Midsummer Night's Dream» (1979), obra con la que alcanzó la fama en Italia en 1980.

Ese mismo año, estrenó en Roma el espectáculo «Duende», dedicado a García Lorca y en noviembre de 1983 regresó a los escenarios británicos para presentar en Londres «Nijinsky», mientras que en 1986 puso en escena «The Big Parade».

Dos años después, presentó en Italia «Alice», una versión de las obras de Lewis Carrol «Alicia en el País de las Maravillas» y «Alicia a través del espejo». En España, esta obra estuvo protagonizada por Nuria Moreno (hija de Nuria Espert) y fue llevada por los escenarios de Sevilla, Barcelona y Madrid entre los años 1988 y 1989.

Trabajador incansable y creador constante, estrenó en Roma en 1990 «Onnagata», espectáculo al que siguieron otros como «Cinderella» (1993), «Variété» (1996), «Rêves de Lumière» (1997), «Dreamdances» (1998), «Elizabeth's Last Dance» (2005) y «Kemp Dances» (2015).

Como actor, Kemp participó en películas como 'Valentino', 'The Wickerman', 'Sebastiane', 'Jubilee' y 'The Loves of Lady Purple', mientras que como coreógrafo creó el ballet «The Parades Gone By» para Ballet Rambert, que fue un éxito. En junio de 1991 recibió en Roma el premio «Roma-Letteratura '91», que compartió con Rafael Alberti, el actor Arnaldo Foa y el cantautor Umberto Bindi.