El Festival de Cine de Santander abre el plazo para presentar títulos a competición

El Festival de Cine de Santander (FCS), organizado por Morena Films y el Centro Botín, cuya próxima edición tendrá lugar del 12 al 18 ... de septiembre, como se anticipó, ya ha abierto convocatoria para presentar películas en sus distintas secciones competitivas. El edificio de Renzo Piano, en calidad de sede principal, acoge de nuevo el certamen, que «consolida su estatus como referente de los certámenes cinematográficos de óperas primas y cine iberoamericano en nuestro país». La fecha límite de inscripción se ha fijado el próximo 27 de junio para las secciones Óperas Primas, Cantabria Infinita y el Concurso de Cortometrajes 'La Tarde Más Corta'. En el caso del Concurso de Cortometrajes de Medio Ambiente (al que se destina el Premio del Jurado, con 2.000 euros) es posible concurrir hasta el próximo 15 de agosto, según comunicó ayer la organización.

El Festival organizado por Morena Films y el Centro Botín, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Cultura (financiado por la UE). También cuenta con la colaboración especial de numerosas entidad de cántabras, además de los Festivales Internacionales de Guadalajara, San Sebastián, Rurales, CIZO Fest, Universidad Europea de Madrid y El Diario Montañés, entre otras. El Festival tendrá lugar en otras ubicaciones de la ciudad, caso de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, el Casyc de la Fundación Caja Cantabria y la incorporación de los Cines Embajadores de Santander.

En esta próxima edición, como ya avanzó El Diario, Júlia Olmo ha asumido la dirección del certamen. Lucrecia Botín seguirá siendo presidenta y, el hasta ahora director, Álvaro Longoria, cineasta cántabro, asumirá las funciones de copresidente.

La sección oficial de Óperas Primas, una de las señas de identidad del festival, admite que los participantes presenten largometrajes sin límite de cantidad siempre y cuando cumplan con las condiciones que se señalan en las bases. El Festival considerará ópera prima «el primer y segundo largometraje dirigido». Además, los largometrajes codirigidos no serán considerados a efectos del recuento de filmografía, del mismo modo que la dirección de series o películas producidas especialmente para televisión. Se admitirán largometrajes tanto nacionales como iberoamericanos. Las películas deberán estar subtituladas al español si este no fuera su idioma original. Sólo se admitirán largometrajes cuya fecha de producción sea posterior al 1 de enero de 2023. Y podrán haber participado en festivales internacionales con anterioridad al de Santander, «siempre y cuando no hayan sido festivales españoles y no hayan sido estrenados comercialmente en España».

Esta sección principal contempla seis premios plasmados en otros tantos Faros: Oro; Plata para el Premio del Público; Plata al Mejor Guion, el de Sostenibilidad. y los dedicados a premiar las interpretaciones masculina y femenina.

En la sección Cantabria Infinita el requisito principal para participar será que los largometrajes presentados hayan sido rodados en la comunidad, o producidos o dirigidos por creadores locales. Este apartado premiará el Faro de Plata a la Mejor Película y el de Plata para el Premio del Público.