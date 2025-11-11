El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de la reapertura del MAS, en mayo de 2024, tras su rehabilitación. Roberto Ruiz

'De ficciones y realidades. El museo como relato' en las Intersecciones Creativas del MAS

Aurora Díaz Obregón, Santiago Mazarrasa y Claudia Gutiérrez Valero presentan en formato conversación los textos literarios que han creado inspirándose en el propio museo y su historia

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Generar nuevos relatos ficcionados que tengan al museo como fuente de inspiración, estrechando lazos entre la literatura y el arte contemporáneo, es el objetivo ... de la nueva entrega de Intersecciones Creativas. La propuesta, bajo el epígrafe 'De ficciones y realidades. El museo como relato', reúne a tres escritores y sus textos sobre el MAS. La concejala de Cultura Noemí Méndez remarca que con estas actividades el museo «refuerza su labor didáctica». La cita tendrá lugar desde las 19.00 horas, con entrada libre. El ciclo diseñado por Carmen Quijano acoge a Aurora Díaz Obregón, Santiago Mazarrasa y Claudia Gutiérrez Valero que presentarán en formato conversación los textos literarios que han creado inspirándose en el propio museo.

