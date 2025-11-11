'De ficciones y realidades. El museo como relato' en las Intersecciones Creativas del MAS

Generar nuevos relatos ficcionados que tengan al museo como fuente de inspiración, estrechando lazos entre la literatura y el arte contemporáneo, es el objetivo ... de la nueva entrega de Intersecciones Creativas. La propuesta, bajo el epígrafe 'De ficciones y realidades. El museo como relato', reúne a tres escritores y sus textos sobre el MAS. La concejala de Cultura Noemí Méndez remarca que con estas actividades el museo «refuerza su labor didáctica». La cita tendrá lugar desde las 19.00 horas, con entrada libre. El ciclo diseñado por Carmen Quijano acoge a Aurora Díaz Obregón, Santiago Mazarrasa y Claudia Gutiérrez Valero que presentarán en formato conversación los textos literarios que han creado inspirándose en el propio museo.

Durante la sesión se dará a conocer un libreto editado que recoge los tres escritos: 'Voces de la Siete' de Díaz Obregón, basado en el cuadro 'Viejas jugando a las cartas' de Gerardo de Alvear; 'Cuatro teorías inconexas y absolutamente inocentes que podrían justificar parcialmente el origen del mundo' de Gutiérrez Valero, inspirado en la obra 'El origen del mundo' de Javier Arce; y 'Líneas de fuga / Cronología y ficción para un retrato' de Santiago Mazarrasa, a partir del retrato de Cipriano Rivas-Cherif, obra del pintor Santiago Montes.

Méndez ha destacado que 'Intersecciones Creativas' es un ejemplo de cómo el arte puede dialogar con la literatura, la música o el pensamiento contemporáneo, creando espacios vivos de encuentro entre la creación y la ciudadanía. Aurora Díaz Obregón (Cantabria, 1993) es periodista y también se dedica a la escritura. Ha colaborado con diversos medios de prensa escrita y digital, y trabajado en proyectos de comunicación nacionales e internacionales. Algunos de sus poemas y textos han sido publicados en la Antología de Voces Nuevas (Editorial Torremozas), la Revista MULE, Revista Zéjel y Crudo. En 2021 publicó su primer libro de poesía, 'Sacramentum' (Versátiles Editorial), y ganó el Premio de Poesía José Hierro de Santander con 'Luz en el sacro: poemas de Andamán' (Desvelo). En 2024 escribió la pieza teatral 'Recursos Humanos', dirigida por Rita Cofiño para el festival Teatro Exprés.

Santiago Mazarrasa (1988) es licenciado en Filosofía. Hasta 2016 trabajó en diversos proyectos culturales en Madrid mientras editaba fanzines y discos con Donato Fanzine. Actualmente compagina su labor de escritor con la de editor de la revista Mule, que fundó en 2022. Tras debutar con la novela 'El aspirante '(2021), publicó su segunda obra, 'Caníbal sin dientes'.

Y Claudia Gutiérrez Valero (Santander, 1991) se formó en lingüística. Aunque interesada por la poesía desde niña, comenzó a participar activamente en la escena poética en 2017. Ha participado en festivales como el Campeonato Nacional Poetry Slam, y fue seleccionada entre las diez poetas de la 'Generación del 22' por la Comunidad de Madrid. Es miembro de la organización de Poetry Slam Santander y coordinadora del festival de poesía viva Kaloka y del proyecto Teen Poetry Slam, que acerca la poesía a los centros educativos.