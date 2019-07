Una madre insatisfecha pone el tono de humor negro al inicio del ciclo Talía Carlos Santos, a la derecha, interpreta a Manuel, el hijo pedicuro que va a casarse con permiso de su madre muerta. / DM Beatriz Carvajal volverá de la tumba para poner firme a su hijo, Carlos Santos, en la comedia 'Volvió una noche', que inaugura este jueves la cita del Casyc MARTA SAN MIGUEL Santander Lunes, 29 julio 2019, 07:46

En los pies está la clave de esta historia; no por lo que pisan o el avance, sino porque es el punto de partida de la insatisfacción de una madre. Una de tantas que sufre esa madre que aspira a ver su hijo convertido en médico y sin embargo es pedicuro; una madre que espera a Chopin y obtiene a un teclista de poca monta. Si a esto se une que esa madre está muerta, y que poner las cosas en su sitio le hará volver de la tumba, se obtiene el cóctel perfecto para poner a la actriz Beatriz Carvajal a desplegar sus dotes para el humor.

Entre callos y limas, entre boleros y la promesa de una boda se desarrolla la vida de Manuel, el hijo protagonista de la obra 'Volvió una noche', una comedia original del argentino Eduardo Rovner, y que llega esta semana al ciclo Talía, en el teatro Casyc de Santander, después de un amplio recorrido por todo el mundo. Esta nueva versión está dirigida por César Oliva y protagonizada, entre otros, por Beatriz Carvajal y Carlos Santos, el reparto lo completan Daniel Ortiz, Berta Hernández, Pedro Segura y Mónica Gracia. La obra supone el inicio oficial del Ciclo Talía, previsto para la semana pasada con la obra de Paz Padilla 'Desatadas', pero que por enfermedad de la actriz fueron suspendidas las funciones anunciadas para este fin de semana pasado. De esta manera, el clásico ciclo estival de verano arranca por tanto este jueves 2 de agosto con la producción de Bonjourmonamour, que apuesta por el humor –ingrediente fundamental de este veterano ciclo escénico– para contar una historia de redenciones y diabluras, y un ajuste de cuentas entre lo que uno es y lo que de él se espera.

La obra la protagoniza Manuel, pedicuro y miembro de un conjunto musical que interpreta tangos y boleros en un «decadente café-cantante». Tiene la costumbre de visitar los domingos en el cementerio a su madre fallecida, y allí le cuenta lo que ha hecho durante la semana. En una de esas visitas, le dice que se va a casar, y la madre que estaba bajo tierra, surge desde su tumba indignada para preguntarle con quién. El hijo huye despavorido, y en ese enfado, la madre invoca al diablo. No podrá huir de ella porque no descansará en paz hasta que de el visto bueno a ese casamiento. Sólo él puede ver a la madre, no así Dolly, la futura esposa, compañera del grupo musical y madre soltera de una anterior relación. La producción de Bonjourmonamour trae a Santander esta comedia, obra de Eduardo Rovner, que se estrenó en Montevideo en 1993. Desde entonces ha viajado por Buenos Aires, Estados Unidos, Cuba, México, Israel o Finlandia. Aunque plantee temas como la desmitificación de la muerte, la influencia del pasado en el presente o el conflicto entre tradición y modernidad, la obra «lo hace siempre desde el humor y la paradoja».

Ciclo Talía 'Volvió una noche' Comedia de Eduardo Rovner dirigida por César Oliva. Está interpretada por los actores Beatriz Carvajal, Carlos Santos, Daniel Ortiz, Berta Hernández y Pedro Segura Cuándo Jueves 2 y viernes 3 de agosto, a las 21.00 h., en el teatro Casyc de Santander (C/Tantín).

El siguiente en pasar por el escenario del Casyc será Rafael Alvarez 'El Brujo', que vuelve al Barroco en Santander con 'Dos tablas y una pasión' prevista para el 10 de agosto (21.00 horas). 'El Brujo' vuelve al Barroco, a Cervantes, al que ya le dedicó 'Los misterios del Quijote', y lo reúne junto a otros compañeros de tablas en esta obra: Lope de Vega, Shakespeare, Quevedo, San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Fray Luis de León y San Francisco de Asís. Solo en escena, a 'El Brujo' lo acompaña la música de violín de Javier Alejano, que ambienta el tiempo de 'Dos tablas y una pasión' en el Siglo de Oro, uno de los periodos más brillantes de la creación española.