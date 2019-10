Pasión por el cine, la literatura y Cantabria Marío Camus y Manuel Gutiérrez Aragón conversaron con Jesús Ruiz Mantilla sobre su trayectoria literaria y cinematográfica en la Torre de Don Borja. / Luis Palomeque Los cineastas cántabros Mario Camus y Manuel Gutiérrez Aragón recuerdan su época dorada cuando «rodábamos con sinceridad, sin corsés que fastidiaran y con la complicidad del público» LOLA GALLARDO Santander Domingo, 6 octubre 2019, 14:13

Los cineastas cántabros Mario Camus y Manuel Gutiérrez Aragón son dos personalidades diferentes, con estilos y caracteres muy distintos. Pero hay tres cosas en esta vida que les unen: su pasión por el cine, la literatura y Cantabria. Los dos repasaron ayer su trayectoria, contaron anécdotas de los rodajes y hablaron de cómo la literatura influye en el cine, de Cervantes y Galdós, de 'El Quijote' y 'Fortunata y Jacinta'. También de la irrupción de las series de televisión y de cómo el cine ha perdido la complicidad del público. Fue en la Torre de Don Borja, en Santillana del Mar, donde el periodista cántabro Jesús Ruiz Mantilla ejerció de maestro de ceremonias y condujo la conversación entre dos grandes del cine.

Son dos cineastas que han marcado la historia del cine español. Entre sus títulos figuran 'La Colmena', 'Los Santos Inocentes' o 'Fortunata y Jacinta' -el Ateneo de Santander está proyectando la serie este mes-, en el caso de Mario Camus y 'Todos estamos invitados', 'El caballero Don Quijote' o 'La mitad del cielo' en el caso de Manuel Gutiérrez Aragón. Han disfrutado rodando y escribiendo guiones hasta 2007, fecha en la que decidieron emprender una nueva etapa como escritores. Gutiérrez Aragón reconoció ayer que todavía le pica el gusanillo de rodar una película. No es el caso de Mario Camus que ahora disfruta mirando los créditos de las películas para ver a todos los profesionales del sector que trabajaron con él porque ayer incidió en el gran equipo técnico que trabaja en el cine en España.

Sin embargo, pensar en un nuevo rodaje no es algo que le apetezca ahora. Ayer recordaba una pesadilla constante en su vida y es que tenía que empezar a rodar y había perdido el guion, no lo encontraba por ningún lado. También habló de pesadillas Gutiérrez Aragón y es que su sueño constante es que algo va mal en el rodaje, «siempre falta algo».

«La playa de Oyambre o Cabuérniga son los paisajes que llevo siempre en la cabeza cuando voy a rodar»

Su pasión por el cine comenzó cuando eran niños, aunque en esos momentos ninguno pensó en que sería director de cine. Camus recordó ayer las tardes lluviosas en Santander, con mucho tiempo por delante... y eso le impulsaba a ir al cine siempre que podía. Luego se fue a vivir a Madrid y comenzó a estudiar Derecho. «Un desastre», reconocía ayer y decidió ingresar en la Escuela de Cine y pasar por las difíciles pruebas de acceso. Finalmente lo consiguió y llegaron sus primeros trabajos. En el caso de Manuel Gutiérrez Aragón, estudió Filosofía y Letras porque quería ser escritor. Después se matriculó en la Escuela de Cine porque le daba la oportunidad de ver películas que no llegaban a las salas de cine y podía escribir guiones. La literatura y el cine han ido siempre de la mano en sus vidas. Camus explicó ayer sus inicios en el cine con 'Los farsantes' y su pasión por los relatos de Ignacio Aldecoa. Los dos empezaron como guionistas. Gutiérrez Aragón, siete años más joven, debutó tras la cámara diez años más tarde con 'El último día de la humanidad'. De estos primeros años como cineasta recuerda que era una época en la que los escritores iban mucho al cine, y les influía mucho: «La literatura no es la misma desde que existe el cine», dijo el cineasta de Torrelavega.

Cervantes versus Galdós

La influencia de la literatura en el cine de Camus y Gutiérrez Aragón ha sido una constante a lo largo de toda su carrera, pero ayer Ruiz Mantilla se refirió a la presencia de Cervantes y Galdós y a la difícil tarea a la que se enfrenta un director de cine cuando lleva a la gran pantalla una película que está en el imaginario literario del público.

Gutiérrez Aragón reconoció ayer que es una gran responsabilidad trasladar la palabra a imágenes porque en ocasiones supone luchar con lo que la gente piensa de la novela. Y luego está el problema añadido de los autores, por eso, ironizó al señalar que «es mejor hacer adaptaciones de escritores muertos porque no dan problemas». Camus destacó que nunca tuvo problemas al hacer adaptaciones de obras, ni en el caso de 'La colmena' de Cela quien le planteó participar en la película «y sólo me preguntó ¿cuánto cobran los actores?».

«La vida narrativa se crea desde la infancia y siempre recordaré mi primera visión del mundo pasiego»

En el caso de 'El Quijote', Gutiérrez Aragón recordó que su primer temor fue que el lenguaje «sonara mal» y por eso escribió párrafo a párrafo, intentando que «el lenguaje sonara bien, sin parecer anticuado pero tampoco demasiado moderno». Reconoció que quintando la Biblia, 'El Quijote' es el primer bestseller de la historia y sobre el rodaje de la película señaló que tuvo que alargar el episodio de los molinos porque «no es tan importante pero es muy popular». La clave está, dijo, «en captar el sentido de la novela».

La historia de 'Los Santos Inocentes' también fue tema de conversación. Basada en la novela de Miguel Delibes, Camus reconoció que cuando compró la novela, al salir de la librería empezó a leerla, se sentó en un banco y la terminó del tirón. Y cuando le propuso a Delibes llevarla al cine, éste se sorprendió mucho, no lo esperaba.

«Antes éramos más cómplices con el espectador. Ahora la complicidad es con las series de televisión»

Ambos cineastas reconocieron ayer que convergen en su interés por la historia y por Cantabria. Camus reconoció que siempre que tiene posibilidad rueda en Cantabria, «son los sitios que conozco y que vienen a mi memoria cuando tengo que pensar en localizaciones», señaló. Y de entre todos ellos destaca la playa de Oyambre o los montes de Cabuérniga. «Son paisajes que llevo siempre en la cabeza», insistió. Sin embargo, matizó que «las historias surgen de dentro, no piensas en la literatura cántabra cuando voy a comenzar un guion». Lo mismo le ocurre a Gutiérrez Aragón quien además reconoció que rodar en Cantabra «es complicado porque hace sol y de repente aparecen nubes y tienes que parar el rodaje. El tiempo cambiante de sol y sombra todavía no está resuelto».Sin embargo, eso no le ha desanimado nunca y el mundo pasiego sigue despertando su interés «por su enorme atractivo desde el punto de vista estético». En este punto, tuvo un especial recuerdo para su padre, veterinario de profesión y con el que viajó «fascinado» por esa Cantabria que después reflejó en sus películas y novelas. «La vida narrativa -añadió- se construye desde la infancia y siempre recordaré mi primera visión del mundo pasiego donde descubrí un mundo penetrante y mágico de cuento de hadas».

«Antes los escritores iban mucho al cine y les influía. La literatura no es la misma desde que existe el cine»

Pese a la pasión de sus palabras, hace más de diez años que dejaron de rodar. Gutiérrez Aragón reconoció que «muchas películas de aquella época ahora no interesan» y señaló que hoy priman las comedias y las series de narcotraficantes «como si hubiera muchos en España», bromeó. En este punto, indicó que ahora muchas películas «son de fin de semana, sin debate cultural, se consumen rápido y se olvidan rápido». Y apuntó con el dedo a Antena 3 y Tele 5 que son las que financian la mayoría de las series «pero imponen sus condiciones, incluso los actores».

Mario Camus suspiró por una época en la que «se rodaba con sinceridad y normalidad, no había corsés que fastidiaran» y Gutiérrez Aragón añadió que «era una época donde había más interés y complicidad del público. Ahora se puede decir que hay incluso hostilidad hacia el cine en España y nos ven como políticos que vivimos de subvenciones, somos los pedigüeños y niños mimados. Hemos perdido esa confabulación del público».

¿Y las series? Ruiz Mantilla se refirió a Camus como pionero del fenómeno masivo de las series de televisión y recordó 'Los camioneros' o 'Curro Jiménez', ambas protagonizadas por Sancho Gracia. Camus señaló que «todo surgió del empeño de Sancho Gracia porque quería trabajar más tiempo».