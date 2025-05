Richard Fleischer y adaptaciones literarias, entre los ciclos de la Filmoteca de junio

Guillermo Balbona Santander Sábado, 31 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Yo soy un movie maker; me gusta hacer películas a condición de que tengan algo que me interese. Y hay muchas cosas que me ... interesan...». La sentencia se atribuye a Richard Fleischer, el nombre propio de la Filmoteca de Cantabria en junio. Fleischer (Brooklyn, Nueva York 1916- Los Ángeles 2006) fue un cineasta «versátil y comercial» que realizó cuarenta películas de todos los géneros: cine negro, melodrama, aventuras, bíblico, ciencia-ficción, bélico, épico... Hijo del cineasta de animación Max Fleischer, creador de 'Betty Boop' y animador de Popeye, en 1942 llegó su oportunidad al escogerle la RKO para dirigir una serie de documentales y filmes mudos animados titulados 'Flicker Flashbacks'. Debutó como director con 'Hija del divorcio'. Ahí comienza su extensa carrera hasta que Walt Disney le contrata para realizar una de sus obras maestras '20.000 leguas de viaje submarino'. A partir de entonces desarrollará casi toda su larga trayectoria dentro de la Fox. La crítica siempre le calificó como un cineasta ecléctico y artesanal, aunque sus puestas en escena revelan un verdadero autor. El ciclo dedicado a Fleischer incluye la proyección de un total de seis títulos, tres ahora y los otros tres en julio. Los filmes que se podrán ver este mes son 'Impulso criminal' con Orson Welles; 'El estrangulador de Boston', protagonizada por Tony Curtis, y 'El estrangulador de Rillington Place', con una soberbia interpretación de sir Richard Attenborough. Además en Bonifaz, sede de la Filmoteca, destacan en este mes de junio las colaboraciones con el laboratorio de guiones El Lab del Norte, la Feria del Libro de Santander, Felisa, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cantabria y la Alianza Francesa de Santander que protagonizan la programación. Asimismo se proyectará 'Interstellar' de Christopher Nolan, tras su reciente paso por las pantallas comerciales por el décimo aniversario de su estreno.

El Lab del Norte, que alcanza este año su tercera edición, se desarrollará entre el 11 y el 15 y, además de talleres y actividades, incluye cuatro proyecciones: una selección de cortometrajes y las películas 'Carajita', 'The human hibernation' y 'Cerrar los ojos'. En cuanto a la ya habitual colaboración con Felisa, este año se ha coordinado un ciclo que incluye cuatro adaptaciones literarias, dos de ellas tomando como base sendas obras del Nobel Mario Vargas Llosa. Son 'Pantaleón y las visitadoras' y 'La fiesta del chivo'; a las que se suma cintas como 'El secreto de sus ojos' de Juan José Campanella y 'Blow-up' de Michelangelo Antonioni. Asimismo, en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cantabria y con las consejerías de Presidencia y de Cultura, se proyectará el documental 'Muerte en Amara' de Aitor González de Langarica, que reconstruye el descubrimiento del primer atentado mortal de la banda terrorista ETA. Por otra parte, la Alianza Francesa cierra este mes de junio su curso escolar con un programa doble con temática musical para celebrar el día 21 tanto el final de curso como el Día Europeo de la Música: 'Suprêmes' de Audrey Estrougo y 'Los chicos del coro' de Christophe Barratier. La llave azul, en su colaboración mensual, propone en junio la nueva película del cineasta francés Quentin Dupieux, 'El segundo acto', mientras que CineInfinito presenta dentro del ciclo 'Noches en vilo' la película 'Una extraña del cosmos' de John Krish. El resto de la programación del mes de junio se completa con el ciclo 'Segunda oportunidad', que este mes permitirá recuperar para la pantalla grande 'Sound of Freedom' de Alejandro Monteverde, 'Hasta el fin del mundo', de Viggo Mortensen, 'Interstellar' de Christopher Nolan. Este monográfico incluye el estreno en Cantabria de la película 'Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero', dirigida por Sergio Montero y Asur Fuente, que mantendrán un coloquio con el público en el primer pase previsto para el 22 de junio, a las 20.00 horas. A lo que hay que sumar el preestreno mañana domingo, día 12, a las 12.30 horas y con entrada gratuita, del cortometraje 'Instrucciones para quedarse' de Caque Trueba, producido por Trueba & Trueba y Las Hermanísimas. Finalmente, la programación de junio incluye dos películas para público familiar e incluidas en el ciclo Filmoteca Junior: 'Raya y el último dragón' y 'Gru, mi villano favorito'.

