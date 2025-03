Sánchez Arévalo, premio en Málaga a la Mejor Dirección por su corto 'Pipiolos'

Oskar Belategui | Guillermo Balbona Santander Domingo, 23 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El nombre del cineasta y escritor santanderino Daniel Sánchez Arévalo se asomó al palmarés del Festival de Málaga clausurado ayer. El director de 'Primos' logró el premio, compartido, a la Mejor Dirección de Cortometrajes por su filme 'Pipiolos'.

En el certamen por excelencia del cine español triunfó 'Sorda', Biznaga de Oro y Premio del Público, favorita antes incluso de proyectarse. Tal como ocurrió con otras óperas primas de directoras triunfadoras en el certamen andaluz - 'Verano 1993', 'Las niñas', 'Cinco lobitos' y '20.000 especies de abejas'-, el debut en el largometraje de Eva Libertad venía testado de la Berlinale, donde ganó el Premio del Público de la sección Panorama. Su actriz protagonista, Miriam Garlo, hermana de la directora en la vida real y sorda como su personaje, recibe el premio de interpretación compartido con Ángela Cervantes, que encarna a una mujer violada en 'La furia'.

En el caso de Sánchez Arévalo, que compartió el premio con José Luis Lázaro, galardonado do por 'Cólera', ya venía de triunfar hace una semana en en la Semana de Medina del Campo. En ese certamen obtuvo el Roel de Oro con 'Pipiolos'.

El cineasta de 'Azuloscurocasinegro' se formó en ese festival donde ganó el Concurso de Proyectos en el año 2003 con 'Física II', el trofeo a la Mejor Dirección en 2005 con 'La culpa del alpinista' y que fue nombrado Director del Siglo XXI en 2006. El cortometraje ganador en Málaga y Medina incide en su preocupación por la adolescencia.

El filme presenta a Pilar e Isabel. Mario y Jaime. Dos madres. Dos hijos. Una nueva unidad familiar. Una nueva normalidad. «Al menos eso es lo que esperan que ocurra durante la semana de vacaciones en una casa rural: que sus respectivos hijos de 13 años logren entender su relación, su amor, y que puedan conectar y aceptarse...».

Tras 'Diecisiete', Sánchez Arévalo tiene pendiente el estreno de 'Rondallas', rodada en Galicia. En el reparto, Javier Gutiérrez, María Vázquez, Tamar Novas, Carlos Blanco y Marta Larralde, entre otros. Su película aborda la historia de un pequeño pueblo marinero gallego que arrastra el luto de un trágico naufragio.

En el palmarés de esta 28 edición de Málaga el actor Álvaro Cervantes, hermano de Ángela, obtuvo la Biznaga de Plata por su papel en 'Sorda', ex aequo con Mario Casas en 'Muy lejos'.

Como segunda película más premiada aparece 'Los Tortuga', de Belén Funes, que suma el Premio Especial del Jurado y los de dirección y guion. Hubo dos menciones especiales del Jurado en el galardón a mejor director: a la debutante bilbaína Sara Fantova por 'Jone, batzuetan' y a Celia Rico Clavellino por 'La buena letra', un drama que hubiera merecido mayor presencia en el palmarés.

La directora murciana Eva Libertad desarrolla en 'Sorda' un cortometraje previo que bebe de la experiencia vital de su hermana, Miriam Garlo. Su protagonista, que no se interpreta a sí misma salvo en su sordera, es una madre primeriza aterrada ante la idea de no poder comunicarse con su pequeña. Su chico (Álvaro Cervantes) es un buen tipo sin problemas de audición, un oyente, que hace todo lo que puede para que las cosas salgan bien, aunque, en el fondo, no pueda ponerse en lugar de alguien que vive en el silencio.

La cinta, que se estrena en salas el 4 de abril, logra el milagro de resultar didáctica sin pontificar y siempre apelando a la emoción y a la verdad.

¿Cómo es dar a luz para una mujer que no entiende lo que le dicen los médicos? ¿Y una reunión con amigos oyentes, que no hablan mediante lenguaje de signos? No hay final feliz en esta historia, sino la constatación de que el mundo no está hecho para los discapacitados auditivos, que se sienten más a gusto entre iguales.

«La integración entre sordos y oyentes es posible, solo se necesitan cuidados y cariño», contó Miriam Garlo en Málaga, aclarando que su personaje no puede ser representativo de un colectivo tan diverso. A veces, esta mujer enfadada con el mundo puede descolocar al espectador, que espera una heroína sufriente. Incluso resulta natural tomar partido por su chico, que se ha desvivido por ella durante tres años. «Hay un lugar al que no puedes seguir a estar personas, un lugar íntimo en el que están solas. Eso no quiere decir que no podamos convivir», puntualiza la directora.

Miriam Garlo le dijo a su hermana durante el rodaje que llevaban juntas toda la vida preparando esta película sin saberlo. Gracias al premio en Málaga, 'Sorda' llegará a los cines con un mayor impulso que servirá para visibilizar a las personas con problemas de audición. Aquí no solo hay subtítulos, sino que en la última parte del metraje desaparece el sonido y 'Sorda' se convierte en una experiencia inmersiva.

Por su parte, 'Los Tortuga' alude en su título a los emigrantes obligados a llevar sus pertenencias a cuestas. La segunda película de Belén Funes tras obtener el Goya de dirección novel por 'La hija de un ladrón', ahonda en el duelo de una madre y su hija. Antonia Zegers y la debutante Elvira Lara protagonizan un drama que rebosa rabia y verdad, aunque quizá acumule demasiados temas: duelo, emigración, conflictos de clase, desahucios, herencias familiares... Estreno en cines el 23 de mayo.

Ángela Cervantes no podía irse de vacío de Málaga con uno de esos papeles que permiten a una actriz ir al límite.

Finalmente, Mario Casas, que ya ganó el Goya en 2021 por 'No matarás', recibe con justicia el premio de interpretación por 'Muy lejos', de Gerard Oms, en el que encarna a un hincha del Español, de esos violentos a los que escolta la policía. En salas el 11 de abril.