«Si Tolkien hubiera conocido la mitología cántabra, habría basado en ella 'El Señor de los Anillos'» Isaac Sánchez en la Convención Juvenil de Cultura y Ocio Alternativo de Asturias, Cometcon 2018. / Hugo Álvarez 'Taxus' está basado en la mitología cántabra y su segunda parte verá la luz a finales de este año ÁNGELA CASADO Sábado, 23 junio 2018, 11:27

Se dedicó al arte y a dar clases de dibujo hasta que Youtube se cruzó en su camino. Ahora, más de una década y 750.000 seguidores después, deja la plataforma digital para volver a sus orígenes. Isaac Sánchez (Badalona, 1983), más conocido en las redes como Loulogio, regresa al cómic con 'Taxus. El último en llegar', que será el primero de una trilogía basada en la mitología cántabra.

- 'Taxus' está influenciado por la mitología cántabra, ¿cómo la descubrió y por qué decidió introducirla en su cómic?

- ¡La descubrí de una manera muy curiosa! Antes de empezar en Youtube, daba clases de pintura a gente de todas las edades y, por lo general, las señoras siempre dibujaban bodegones y cosas por el estilo. Pero un día, una de ellas me dijo que quería dibujar un ojáncano, y yo no sabía qué era. Lo hicimos juntos, a mí los monstruos me enamoran.

- Hace 10 años publicó su primer cómic, 'El regreso del Hombre Pez', ganador de un premio Josep Coll y que también estaba ambientado en la mitología cántabra, ¿por qué decidió seguir dibujando sobre ese escenario?

- Creo que si Tolkien hubiera conocido la mitología cántabra, habría basado en ella 'El Señor de los Anillos' y se hubieran filmado más de siete películas. El Hombre Pez fue uno de los primeros personajes de la mitología cántabra en los que me fijé, y en el cómic lo muestro a él y al pueblo en el que vive, Liérganes. Plasmé tantos detalles que, una vez, un señor me dijo que en una de las páginas salía su casa.

- ¿Cuál es el personaje de la mitología cántabra que más le llama la atención?

- Uno de los que más me fascina es el ojáncano y, especialmente, su ciclo de vida. Cuando muere, de su cuerpo salen gusanos que con el tiempo se convierten en ojáncanos adultos, así que la muerte es algo positivo para ellos. También me gusta la guajona y los caballucos del Diablo, que saldrán en la segunda parte de 'Taxus'.

Vídeo. Isaac Sánchez presentando su cómic en su canal de Youtube. / Loulogio

- En 'Taxus' ha escrito el guión, ha dibujado y ha entintado, ¿cuánto tiempo puede llevar realizar todas estas tareas para una única persona? ¿No se le pasó por la cabeza contar con un equipo con el que repartir el trabajo?

- Terminar la primera parte de 'Taxus' me ha llevado un año. En primer lugar, tuve que escribir el guión de toda la trilogía para tener claro lo que quería contar y cómo se iba a desarrollar la historia completa. Toda esa planificación me llevó cinco meses. Así que, a dibujar y pintar el primer tomo, le dediqué unos siete meses.

Nunca pensé en hacer 'Taxus' con un equipo porque este cómic lo he hecho por placer. Mi intención no era tanto venderlo como disfrutar creándolo, desarrollando el guión y dibujando todos los detalles. Disfruto demasiado dedicándole horas y horas.

- Dibujante, youtuber, humorista y dibujante de nuevo, ¿por qué decidió regresar al mundo del cómic 10 años después? ¿es el fin de su etapa como youtuber?

- Creo que sí. Solo se vive una vez y hay que intentar dedicarse a lo que uno realmente ama. Youtube está muy guay y hacer reír es una de las mejores sensaciones del mundo, de hecho todavía sigo con algunos de mis shows. Pero mi mayor pasión es dibujar. Dentro de muchos años quiero mirar atrás y saber que he hecho lo que más me llena.

- 'Taxus' va a ser una trilogía y esta primera parte ha dejado muchos temas en el aire, ¿cuándo saldrá la segunda parte?

- La segunda parte saldrá en octubre o noviembre, así que más o menos pasará un año desde la publicación de 'Taxus. El último en llegar'. Además, para el último tengo la intención de darle un 'arreón' y terminarlo en seis o siete meses después del segundo.

Portada y viñetas de 'Taxus. El último en llegar'. / Dolmen Editorial

- ¿Qué le diría a sus posibles lectores cántabros que aún no se han decidido a adquirir 'Taxus'?

- Primero les diría que le echen una ojeada y que vean que va en serio. Es un cómic que respeta la mitología cántabra y la adapta al arco argumental de una historia de aventuras. Creo que puede sorprender.

- Loulogio representa su faceta como humorista y youtuber, pero también aparece este pseudónimo en la portada de 'Taxus', ¿en esta nueva etapa seguirá siendo Loulogio o quiere volver a ser Isaac Sánchez?

- Esta etapa puede ser una despedida de Loulogio. De hecho, me hace ilusión que me llamen por mi nombre, Isaac. Puede que no me pegue mucho, pero mi madre fue monja de clausura y todos mis hermanos y yo tenemos nombres bíblicos. De todos modos, muchos amigos me siguen llamando Lou.

- ¿Ha sentido que le haya perjudicado la etiqueta de 'youtuber' en su regreso al mundo del cómic? ¿O, por el contrario, le ha ayudado al contar con miles de seguidores?

- Me ayuda mucho más de lo que me perjudica. Es cierto que muchos youtubers han sacado sus propios cómics y la gente tiene la percepción de que son productos sin alma, prefabricados. En mi caso, las críticas han sido buenas, incluso las de entendidos y expertos del mundo del cómic, que se sentían reticentes. Creo que ha sido un adiós al estigma por ser youtuber.

- Como dice, muchos youtubers reciben propuestas para escribir libros, ¿había recibido alguna propuesta para hacer un cómic?

- Por raro que parezca, no he recibido ninguna propuesta. Es cierto que hace varios años me propusieron hacer un libro que terminamos publicando, 'Cómo triunfar absolutamente en todo' y, aunque tenía algunos dibujos propios, era principalmente texto. Sin embargo, 'Taxus' ha surgido completamente de mí y de mi pasión por el dibujo, bastante anterior a Youtube.

- ¿Cómo está la situación del cómic en España? ¿Le ha resultado complicado abrirse camino con 'Taxus'?

- 'Taxus' ha tenido una acogida inmejorable, no me esperaba tanto éxito. Vamos ya por la cuarta edición. Sin embargo, es cierto que la situación en España es bastante complicada. Existe muchísimo talento, pero el sector de la cultura, en general, está mal. A las editoriales les cuesta confiar en el cómic y en los dibujantes españoles, muchas veces prefieren publicar obras internacionales.

- ¿Tiene pensado centrar su obra en la fantasía o hay algún otro género que le llame la atención de cara a futuros cómics?

- Mis próximos cómics seguirán centrados en la fantasía, porque yo soy feliz mientras dibujo monstruos. Creo que, cuando termine 'Taxus', haré un culebrón espacial, con extraterrestres, tecnología y cosas extrañas.

- ¿Cuáles han sido sus referencias en el mundo del cómic?

- Ya que hemos comentado que los dibujantes españoles se infravaloran en muchas ocasiones, te diré que algunos de mis mayores referentes son Carlos Giménez, los cómics Bruguera y las historietas de Superlópez.