Desde China, Violeta Zheng, mostrará en Torrelavega su último show: 'Aire'. Eric Hochard

Los trucos de Festimagia vuelven a encender la Navidad en Torrelavega

El Festival creado por Raúl Alegría cumple 18 años con una nueva gala, que reúne a artistas internacionales y que se celebrará mañana en el Teatro Concha Espina

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

El Festival Internacional de Magia de Torrelavega vuelve a levantar el telón convertido ya en una cita imprescindible del inicio de la Navidad cántabra. ... Después de dieciocho ediciones, el espectáculo creado, dirigido y presentado por el cántabro Raúl Alegría se ha consolidado como uno de los festivales de magia más veteranos de España y como una referencia navideña, capaz de reunir cada año en la capital del Besaya a algunos de los ilusionistas más premiados del mundo. Una propuesta singular que tendrá lugar, un año más, en el Teatro Municipal Concha Espina y que, mañaa, domingo, volverá a llenar de asombro y fantasía su escenario a partir de las 20.00 horas.

