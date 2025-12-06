Los trucos de Festimagia vuelven a encender la Navidad en Torrelavega

El Festival Internacional de Magia de Torrelavega vuelve a levantar el telón convertido ya en una cita imprescindible del inicio de la Navidad cántabra. ... Después de dieciocho ediciones, el espectáculo creado, dirigido y presentado por el cántabro Raúl Alegría se ha consolidado como uno de los festivales de magia más veteranos de España y como una referencia navideña, capaz de reunir cada año en la capital del Besaya a algunos de los ilusionistas más premiados del mundo. Una propuesta singular que tendrá lugar, un año más, en el Teatro Municipal Concha Espina y que, mañaa, domingo, volverá a llenar de asombro y fantasía su escenario a partir de las 20.00 horas.

A lo largo de casi dos décadas, Festimagia ha logrado algo poco común: mantener un nivel artístico excelente al mismo tiempo que ha creado un ritual compartido por varias generaciones de espectadores. Familias enteras han hecho de esta gala una tradición de diciembre y un pistoletazo de salida para la época más luminosa del año. Así lo resume su fundador, Raúl Alegría, quien recuerda que «dieciocho años se dicen pronto». El proyecto nació como uno de los primeros festivales de magia navideña en España y hoy es una marca reconocida, sinónimo de calidad, ilusión y continuidad. «Es bonito ver cómo un proyecto une generaciones en el teatro para disfrutar de buena magia», asegura.

PROGRAMA La Gala Presentada por Raúl Alegría contará con la participación de Miguel de Lucas (mentalismo), Roger (grandes ilusiones), Violeta Zheng (magia visual)

Fechas y escenario Mañana, domingo, a las 20.00 horas, en el Teatro Concha Espina.

Entradas tmce.es y raulalegriaproducciones.com

La presentación de esta nueva edición tuvo lugar en el propio Teatro Concha Espina, junto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torrelavega, Esther Vélez, quien subrayó el arraigo de esta propuesta en la ciudad. «Las familias esperan la llegada de Festimagia para comenzar las navidades de una forma más emocionante», señaló. Y ese carácter especial es, precisamente, una de las claves del festival: cada año se diseña un espectáculo único que sólo se representa en Torrelavega, reuniendo a artistas internacionales que son referentes en sus disciplinas.

La edición de este año no será una excepción. Raúl Alegría abrirá la gala con una de sus últimas creaciones de grandes ilusiones, dando paso a un programa en el que cada número tiene su propio sello. Desde China llega Violeta Zheng, una de las magas más reconocidas del panorama mundial. Multipremiada y con una estética muy personal, presentará 'Aire', su último show, una combinación de magia visual y manipulaciones sorprendentes donde la elegancia y la delicadeza conviven con efectos que desafían cualquier explicación.

Ampliar El mago Roger y Rousse, su partenaire. DM

Otro de los nombres destacados del Festival es el de Miguel de Lucas, muy popular gracias a su programa de Televisión Española 'Un país mágico'. Conocido por su cercanía, su carisma y su habilidad para conectar con el público, mostrará en su actuación lo que ha convertido en su especialidad: el mentalismo. Sus propuestas, apoyadas en la comunicación y en la interacción constante, lo convierten en uno de los números más esperados.

El humor llegará de la mano de Er Mago Antonio, finalista de 'Got Talent' España y Chile. Desde Cádiz, reivindica una forma de hacer magia en la que el componente cómico es inseparable del ilusionismo. Su número es participativo y convierte al espectador en protagonista, creando un ritmo festivo que siempre termina en aplausos.

Para el cierre, el festival ha reservado la espectacularidad del mago Roger y su partenaire, que traerán a Torrelavega la magia de gran formato: apariciones, desapariciones, grandes ilusiones y números de impacto visual, incluida una levitación en la que una persona llegará a volar sobre el escenario antes de desaparecer. Un final a la altura de una gala que se ha convertido en un referente navideño.

Las entradas, que ya están a punto de agotarse, pueden adquirirse en la web del teatro o en la página de Raúl Alegría Producciones. Una ocasión única para disfrutar en familia de una noche que promete magia en estado puro.