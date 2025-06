J. Moreno Madrid Martes, 3 de junio 2025, 00:34 Comenta Compartir

El actor Oriol Tarrasón (Barcelona, 55 años) es la última incorporación a 'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3 (de lunes a viernes a las 15:45 horas), para dar vida a Gabriel, el sobrino de Damián (interpretado por Nancho Novo) con el que nunca ha tenido relación y que regresa a Toledo con un oscuro objetivo. La ficción es la más vista de la televisión con una media del 13,3% de cuota de pantalla y más de 1,2 millones de espectadores.

–¿Cómo ha sido la llegada a 'Sueños de libertad'?

–Ha sido muy fácil. Como volver a casa. Con el equipo de la productora, Diagonal TV, trabajé incluso desde los tiempos de 'Bandolera', por lo que ha sido muy agradable volver aquí.

–Llega como el villano a esta ficción. ¿Qué pensó cuando le ofrecieron interpretar a Gabriel?

–Me hizo mucha ilusión. Yo seguía ya la serie porque comparto una obra de teatro con Ana Fernández, que está en 'Sueños de libertad', y tenía mucha información. Cuando Ana me dijo que habría cambios y que iban a entrar personajes nuevos, pues yo dije: 'a ver si soy yo'. Gabriel es un personaje que entra muy fuerte, con previsión de quedarse bastante tiempo, y espero que le gusta al espectador. Pretende generar muchas tramas para reactivar un poco la dinámica de lo que es una serie diaria, que es un tipo de ficción en el que pasan muchísimas cosas, hay muchas tramas abiertas, muchos personajes y muchos movimientos. Entonces, Gabriel llega para liberar algunas de esas tramas y generar conflictos.

–¿Es la primera vez que le toca hacer de 'malo'?

–Sí, es mi primer villano. La verdad es que lo llevo muy bien, me encanta. Es un personaje que tiene mucha oscuridad. Aparentemente es un personaje muy afable, muy empático, muy maravilloso, pero por debajo tiene una capa de dolor, de trauma; de un pasado que quiere resolver, y eso le lleva a comportarse como un auténtico malo. Y eso es bastante divertido, porque es cómo interpretar a un personaje con dos caras.

–Su personaje llega tras la muerte de Jesús, el personaje que interpretaba Alain Hernández. ¿Siente de alguna forma presión?

–No me lo tomo como una presión porque no depende sólo de mí, depende de todo el equipo. Estamos todos trabajando para eso. Es un personaje muy importante que se ha ido y hay que suplirlo a nivel de tramas, hay que generar muchas cosas. Pero a mí me parece que ya desde la dirección de la serie o desde el equipo de guionistas se está haciendo un trabajo muy interesante para hacer olvidar, entre comillas, a Jesús.

–En una obra de teatro, ahora con una ficción diaria. ¿Tiene tiempo para el descanso?

–Una serie diaria te quita mucho tiempo. Primero que son ficciones que duran mucho tiempo, que eso siempre es positivo. Luego hay muchas horas de rodaje y estudio en casa. Son series muy exigentes y tienes que adaptar un poco tu vida al proyecto, porque si no sufres bastante, vas cansado todo el día. Estas series necesitan mucha energía. Yo, de momento, sigo con la función con la que estaba.

–'Sueños de libertad', junto a 'La promesa' o 'Valle Salvaje', están viviendo un gran momento en audiencias.

–Creo que las series diarias han subido muchísimo en calidad. Cuando me incorporo a esta serie y veo lo que se está haciendo, me impresiono con la factura que tiene y los actores, que son muy potentes. Son series que dan sentido a la franja de emisión en la que se emiten, sobre todo ahora que hay tantas plataformas.

–¿Le piden que adelante lo que va a ocurrir en próximos capítulos?

–Claro. Aunque es verdad que en 'Sueños' no podemos contar muchas cosas porque lo que estamos grabando ahora se verá dentro de unos meses por televisión. Nosotros grabamos con muy poca información, estamos grabando capítulos que van llegando cada semana, entonces tú no tienes tanta información. Lo que va a pasar o cómo van a acabar las tramas, no tengo ni idea. Algo que me parece también maravilloso, y a la vez estimulante, es que vamos descubriendo como nuestros propios personajes van solucionando los conflictos y problemas que aparecen.