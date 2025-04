Victoria con récord en la noche de Cicero

Abel Verano Santander Sábado, 19 de abril 2025, 09:25 | Actualizado 09:31h. Comenta Compartir

La lluvia fue una amenaza real durante la jornada, pero este año no quiso estropear la gran fiesta del deporte que se vive cada Viernes ... Santo en Cicero y dio una tregua durante la celebración del trail nocturno, una de las grandes pruebas deportivas del año en la comarca oriental de Cantabria que transcurre por los montes del municipio de Bárcena de Cicero. Jonathan Arobes no faltó a la cita y no solo se llevó para San Vicente de la Barquera el triunfo absoluto sino que batió el récord de la prueba (de 21 kilómetros y medio) dejando el crono en 1 hora, 28 minutos y 58 segundos, dos minutos menos que el anterior crono que logró en 2023 Andrés García Blanco.

La segunda posición de la carrera fue para el venezolano Walter Becerra, a más se seis minutos, mientras que la tercera plaza se la llevó Raúl Día González, a ocho minutos del ganador. En femeninas, el triunfo fue para Begoña González Fernández con un tiempo de 2 horas exactas, aunque no pudo con el récord de la prueba que sigue en poder desde 2019 de Natalia Gómez, con dieciocho minutos menos. Tamara Crespo y Maite Martínez completaron el podio. Gerardo González y Erika Pedrero fueron los primeros clasificados locales y, en veteranos, los triunfos correspondieron para José Macedo y Vanessa Pedrero, respectivamente. En el trail, que alcanzó la novena edición, participaron 200 atletas, el tope de lo establecido por la organización. Podio de la categoría masculina, que ganó Jonathan Arobes. Podio en el categoría femenina, que ganó Begoña González. Podio de la categoría de veteranos del trail nocturno. Podio de la categoría de veteranas del trail nocturno Gerardo González e Iván Basoa, en el podio de los atletas locales. 1 / Además, casi 700 andarines tomaron la salida en la undécima edición de la marcha nocturna (un total de quince kilómetros), que como en ediciones anteriores tuvo un fin benéfico, en concreto, la lucha contra el alzhéimer que abandera el bombero y ciclista Óscar Negrete en su proyecto 'Unidos por un reto' y cuyos fondos van destinados al hospital Marqués de Valdecilla. Ampliar Erika Pedrero, primera clasificada local, flanqueada por Óscar Negrete, Pedro Prieeto y Gumersindo Ranero Precisamente, el investigador del Idival, Eloy Rodríguez, que también participó en el trail, fue homenajeado con una cerrada ovación de todos los partipantes al inicio de la prueba por su trabajo contra esta enfermedad. En total, alrededor de 900 personas tomaron la salida en ambas pruebas organizadas por el Club Sport 101 y que contó con casi un centenar de voluntarios.

