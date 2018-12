Baloncesto El Igualatorio se juega el liderato en un duelo solidario André Norris lanza a canasta frente a Orlov en el partido del miércoles. / D. Pedriza Recibe mañana al Aquimisa en un partido por el primer puesto al que se accederá con un kilo de alimentos imperecederos ASER FALAGÁN Santander Sábado, 15 diciembre 2018, 08:21

Al Estela le ha sentado muy bien el debut en LEB Plata. Tanto que los santanderinos luchan por el liderato de su conferencia nada más comenzar la segunda vuelta. La repentina marcha de su entrenador, sustituido nada más comenzar la temporada por un David Mangas que no oculta que no esperaba estos resultados, no ha afectado al rendimiento del equipo en una competición muy igualada. Los santanderinos suman ocho victorias y cinco derrotas, empatados en el segundo puesto con otros dos equipos y a un solo triunfo del Aquimisa, precisamente rival de este domingo en el Palacio de los Deportes (20.00 horas).

Para acceder al recinto solo será necesario presentar un kilo de comida imperecedera, en una Operación Kilo destinada a San Roque Los Pinares. El club cumple así un doble objetivo: involucrarse en una causa solidaria y llevar el máximo posible del público a las gradas del Palacio de los Deportes.

Ya desde sus primeros pasos, uno de los grandes objetivos del club y de su presidente, Iván Amo, ha sido atraer público a la cancha. Ahora, cuando milita en la categoría de bronce del baloncesto español, y en las épocas de la EBA e incluso de mayor modestia. Hasta la temporada pasada, cuando aprovechando la reestructuración del baloncesto español los santanderinos ascendieron al fin de categoría tras algún intento fallido, se habían puesto en marcha muchas iniciativas conjuntas y repartido incluso invitaciones (y multitud de carnés entre patrocinadores) para intentar crear masa social y, de paso, que el equipo jugara arropado.

Ahora, ya en LEB Plata, los precios siguen siendo muy asequibles, pero se ha debido limitar la agresiva política de invitaciones y el club trabaja ahora en llevar más público estrictamente de pago.