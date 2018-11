La Liguca echa a andar La primera edición comienza con casi 600 inscritos. / Alberto Aja La primera edición de la competición de eSports impulsada por El Diario Montañés arranca con cuatro juegos y casi 600 participantes Ya se han definido las distintas categorías ÁLVARO G. POLAVIEJA Santander Domingo, 25 noviembre 2018, 08:08

Aunque la brecha tecnológica y generacional puede hacer que los mayores no acaben de verlo, lo cierto es que las cifras demuestran que los videojuegos son algo muy serio. Tanto, que ya facturan más que el sector de la música o el editorial. Un nuevo entorno, el de los eSports, que ya ha cautivado a generaciones enteras, y que en los últimos años ha visto cómo se producía un auténtico proceso de profesionalización de los videojuegos.

La sociedad de Cantabria, como la española en general, no es ajena al actual protagonismo de los videojuegos, y La Liguca, la competición de eSports impulsada por El Diario Montañés y la empresa especializada Abatalia Gaming, es el mejor ejemplo de ello. Sobre todo porque se trata de una competición cuya primera edición ya ha comenzado a funcionar con cuatro de los juegos con más jugadores a nivel mundial y con más de 500 jugadores inscritos. Unas cifras que demuestran el interés y el potencial del entorno de los eSports en nuestra comunidad.

Para los aficionados a los videojuegos, los elegidos para esta competición no necesitan presentación: son el League of Legends, el FIFA 19, el Clash Royale y, como no podía ser de otra forma, el Fortnite. La fase previa, que permitió estructurar las diferentes competiciones de La Liguca en distintas categorías, se realizó la semana pasada, dando lugar a 3 divisiones en el 'League of Legends' y en el Fortnite, y dos en el Fifa 2019 y en el 'Clash Royale'. Una estructura que se irá ajustando a los resultados conseguidos por los distintos jugadores y equipos participantes a medida que avance la competición de la fase regular, recién inaugurada. La trayectoria de los distintos equipos y participantes a lo largo de la competición definirá su posición en sus respectivas categorías. Una vez finalizada, los cuatro mejores equipos o jugadores de los distintos videojuegos se medirán en una fase de 'playoffs', de la que saldrán los vencedores de esta primera edición de La Liguca. En cambio, los dos peores clasificados de cada categoría o división descenderán.

En total, en esta primera edición de La Liguca participan más de 500 jugadores y un total de 28 equipos, la gran mayoría de los cuales ha surgido a raíz de su participación en esta competición. Una cifras que sitúan a la competición de eSports de El Diario como una de las competiciones regionales más grandes de España. Un comienzo más que esperanzador, que implica el germen de una auténtica estructura de clubs de eSports en nuestra región.

Calendario y cobertura

Durante la fase regular, las partidas de los distintos videojuegos se han distribuido en función del día de la semana. Así, las de Fortnite y 'League of Legends' se disputarán los domingos, en tanto que las del Fifa 2019 lo harán los lunes y las del 'Clash Royale' los martes y los jueves. Una vez concluyan las fases regulares y se definan los cruces llegarán los 'playoffs', que se celebrarán entre finales de diciembre de este año y principios de enero de 2019.

Además del intenso calendario de partidas, La Liguca se va a caracterizar por la potente cobertura que éstas recibirán: una parte importante de las mismas se emitirá en directo a través del canal de Twich de la competición y podrán ser vistas posteriormente en la web de El Diario Montañés. Además, muchos de esos enfrentamientos retransmitidos contarán con más de 20 comentaristas de toda España.

La Liguca, como los videojuegos, es algo muy serio. No se trata solo de una forma más de ocio para jóvenes: la iniciativa aspira a fomentar las competencias sociales, digitales y deportivas de los jugadores participantes y situar a Cantabria en un mapa, el de los eSports, que no deja de crecer. Ahí estamos. Ahora sí.