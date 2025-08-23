El nuevo Atlético no carbura

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 23 de agosto 2025, 21:39 | Actualizado 21:50h. Comenta Compartir

El nuevo Atlético todavía no carbura. El debut colchonero en el Metropolitano no tuvo resultado, con un pinchazo en forma de empate ante el recién ascendido Elche, ni tampoco las dosis de buen juego rojiblanco que, pese a la derrota en la visita al Espanyol, se vieron en la primera jornada. Decepcionante puesta en escena ante los suyos del equipo de Simeone, que evidenció un importante atasco y se mostró incapaz de reducir la rebelión de un meritorio rival.

Y eso que Sorloth, herido en el orgullo después de partir desde el banquillo en el debut liguero ante el Espanyol, asumió su particular reválida de la mejor forma posible, exprimiendo su peligro al espacio para batir a Dituro en la salida tras un gran pase en largo de un destacado Hancko.

Lo más difícil parecía hecho, pero el noruego, un delantero de contrastes, emborronó su hoja de servicios poco después, cuando estrelló contra el portero una excelente ocasión, mano a mano, después de un regalo en forma de último pase del talentoso Thiago Almada.

Atlético Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri (Galán, min. 76), Cardoso (Griezmann, min. 68), Barrios, Giuliano (Molina, min. 76), Almada (Gallagher, min. 68), Julián Álvarez y Sorloth (Raspadori, min. 68). 1 - 1 Elche Dituro, Núñez, John Donald (Chust, min. 46), Affengruber, Bigas (Pétrot, min. 82), Germán Valera, Aguado (Redondo, min. 86), Febas, Mendoza (Neto, min. 67), Álvaro Rodríguez y Rafa Mir (André Silva, min. 67). Goles: 1-0: min. 8, Sorloth. 1-1: min. 15, Rafa Mir.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Amarillas a Febas, Mendoza, Dituro y Simeone.

Incidencias: Partido de la jornada 2 de Liga disputado en el Metropolitano ante 59.369 espectadores.

Perdonó el Atlético y se lo hizo pagar inmediatamente después el atrevido Elche, con un sello propio 'made in' Eder Sarabia y un descaro impropio de un recién llegado a la máxima categoría. Rafa Mir definió a la perfección, de tiro cruzado, después de un envío en largo de Germán Valera, goleador en el notable estreno ilicitano ante el Betis en el Martínez Valero.

Sin Baena, al Atlético le faltó control de balón para gestionar el revés del empate asumiendo el dominio del duelo. Bien es cierto que dio mayor sensación de peligro, pero sin evitar el interesante ida y vuelta propuesto por el meritorio Elche, que logró desactivar el juego entre líneas de Almada para aislar a Julián Álvarez, un elemento diferencial colchonero muy gris en el estreno del Metropolitano este curso.

Insistencia sin inspiración

Tras la pausa, y fruto de la insistencia y no tanto de la inspiración, el Atlético al menos logró inclinar el partido hacia el área ilicitana. No obstante, el paso de los minutos sin que terminasen de llegar las ocasiones rojiblancas disparó la ansiedad del feudo atlético, precipitando un triple cambio que reforzó la parcela ofensiva colchonera con Griezmann y Paspadori, y esta vez sí, preservó a Julián sobre el césped.

Dos disparos lejanos del francés, a las manos de Dituro, el remate desviado de Marcos Llorente ante el portero argentino, precedido de un fuera de juego, y la intentona postrera de Raspadori conformaron una batería ofensiva atlética escasa, incapaz de reducir la resistencia de un destacable Elche, que confirmó los interesantes apuntes del duelo ante el Betis y de paso incrementó notablemente las dudas de un nuevo Atlético que todavía no carbura.

