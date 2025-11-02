El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jude Bellingham celebra el gol que marcó el sábado ante el Valencia. EP
Análisis

Bellingham apuntala a un Real Madrid cada vez más redondo

La recuperación de la mejor versión del inglés eleva las prestaciones de un equipo que mira a Anfield con registros demoledores

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

Solventado con muchísima suficiencia el duelo liguero contra un Valencia de capa caída, el Real Madrid comenzó a preparar este domingo la visita que ... rendirá el martes a Liverpool en la cuarta jornada de la Champions. Al mítico estadio de Anfield llegará un equipo embalado que ha ganado trece de los catorce partidos que ha disputado en lo que va de temporada y que ha elevado sus prestaciones en la última semana, con un autoritario triunfo en el clásico que supuso un enorme refuerzo anímico y una goleada frente a un rival situado en puestos de descenso que mantiene a los blancos viento en popa a toda vela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2 Los Pasiegos, de la barra del bar a un negocio integral de primer nivel
  3. 3 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  4. 4

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  5. 5

    Una cántabra en la élite ganadera
  6. 6 Reabren la A-8 a la altura de Ontón tras horas de retenciones kilométricas
  7. 7

    De la meta a la mesa en el gran día del cocido en Torrelavega
  8. 8

    La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío: «Esto es como el día de la marmota»
  9. 9

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  10. 10

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bellingham apuntala a un Real Madrid cada vez más redondo

Bellingham apuntala a un Real Madrid cada vez más redondo