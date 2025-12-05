El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay. Mariana Greif (Reuters)
Análisis

Bielsa y Fede Valverde se cruzan en el camino de España

En plena reconstrucción y con un vestuario dividido, los charrúas llegarán con ganas de reivindicarse tras quedar eliminados en la fase de grupos de Catar hace cuatro años

Carlos Nieto García

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:20

Comenta

Ganó el primer Mundial, en 1930 y como local. Conquistó también la primera Copa América, allá por 1916 en Argentina, su histórico rival y quien ... le desbancó el año pasado de lo más alto del podio en el torneo sudamericano. Y ahora, después de cerrar otro capítulo dorado que se saldó con un triunfo continental en 2011 y unas semifinales de Mundial en 2010, Uruguay se encuentra en pleno proceso de reconstrucción. La principal amenaza de España en la fase de grupos de la próxima cita planetaria está dirigida por Marcelo Bielsa en el banquillo y Fede Valverde en el terreno de juego. Ambos, para desgracia de sus intereses, están enfrentados. El bloque de Luis de la Fuente se las verá con un equipo tan dividido como peligroso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  2. 2

    Santander ya deslumbra por Navidad
  3. 3

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  4. 4 Vicente Mediavilla vuelve a Santander como magistrado del Contencioso Nº1
  5. 5

    La huelga médica tras el puente y en plena ola de gripe pondrá en jaque a toda la red sanitaria
  6. 6

    La tarjeta única de transporte llega «con dudas»
  7. 7

    El alcalde de Villaescusa espera que al monitor acusado «le caiga la mayor pena por el daño que ha hecho»
  8. 8

    País Vasco prioriza la alta velocidad a Francia y se olvida del tren a Santander
  9. 9

    La «invasión» de jabalíes preocupa en Somo y Loredo
  10. 10 Santander enciende este viernes su Navidad con Sofía Ellar como protagonista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bielsa y Fede Valverde se cruzan en el camino de España

Bielsa y Fede Valverde se cruzan en el camino de España