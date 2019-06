FÚTBOL El Escobedo logra una inútil victoria ante el Yeclano El resultado solo sirvió para endulzar un poco el sabor amargo de no haber conseguido el ascenso directo MARTA CEBALLOS Escobedo Lunes, 3 junio 2019, 07:35

Mientras el Racing está ya inmerso en su celebración por el ascenso a Segunda División, al Escobedo aún le toca esperar para saber sí también subirá de categoría. Y es que, por el momento, Cantabria no tendrá representación en la Segunda B la temporada que viene tras los pinchazos de Laredo, Tropezón y Cayón en la tarde del sábado, y la victoria de ayer por un gol a cero de los de Pablo Casar para quienes fue insuficiente tras el seis a cero de la ida. Si bien es cierto que los camargueses aún guardan un as en la manga al haber sido los campeones regionales. Hoy estarán en los bombos que sortearán los nuevos enfrentamientos de este play off y todavía tienen opciones de ser equipo de Segunda B.

Al comienzo del encuentro, el gol de los visitantes parecía estar mucho más cerca que un tanto del Escobedo, pero a los 28 minutos de partido fue Dani quien anotó. El futbolista del conjunto camargués hizo el único gol del partido y el único gol favorable al Escobedo en toda la eliminatoria para endulzar un poco el sabor amargo de no haber conseguido el ascenso directo.