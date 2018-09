Liga de Naciones Luis Enrique: «Rectificaré mi opinión siempre que sea beneficioso para el equipo» Luis Enrique, en sala de prensa. / AFP Alaba a Saúl y el rendimiento de Aspas, al que vio «volar» en los entrenamientos, antes de medirse a una Croacia «de jugadores top y sacrificados» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Elche Lunes, 10 septiembre 2018, 20:42

Luis Enrique afronta su primer partido como seleccionador nacional en suelo español y lo hace en Elche, donde España no ha perdido ni un solo partido: pleno de triunfos y un balance de 11 goles a favor con uno solo en contra. «Claro que me gusta el optimismo, me encanta. Significa que una de las mejoras que puede hacer un profesional es hacer felices a la afición. Y si eso significa en nuestro caso, al país, perfecto. Pero tenemos que estar al margen de esta ola de cara al próximo partido. Nos hemos enfocado en preparar el partido, pero nos encanta que la afición esté encantada». Negó que sus jugadores estén «cansados» si apuntó que este duelo con la subcampeona mundial llega «en un ciclo cortísimo, el que más, y tras un viaje larguísimo».

El asturiano, que empezó con triunfo su andadura con la histórica remontada en Wembley, no quiso «dar pistas al señor Dalic, con la ventaja de jugar con menos días de reposo ya es suficiente», sobre el once. Ni siquiera refrendar a David de Gea como titular tras su gran partido en Londres. «No he seguido una línea igual en mis equipos. Llego, veo lo que necesita el equipo y me intento adaptar (sobre un posible reparto como hizo en el Barcelona repartiendo competiciones a sus porteros). Mi trabajo es el del entrenador, que tienes que prepararte para valorar todo. Me he enfocado a conocerlos a nivel profesional, hablar. No he podido hablar en profundidad con ninguno de ellos. En el caso de De Gea es muy maduro, muy experto para los años que tiene y sabemos lo que significa ser profesional: estar abierto a recibir críticas y elogios cuando las cosas van bien. Estamos preparados, y él también, para vivir con esto».

Por tanto, no se puede deducir cambios significativos en el once. «Hay puntos de mejora en el equipo que iremos corrigiendo. Uno de nuestros objetivos es tener el balón en campo contrario pero lo mejor será dar información de lo que hace el rival que es lo que se puede mejorar casi sin entrenar», antes de apuntar que tampoco sus experiencias previas con las rotaciones en el club sean una medida real de lo que puede hacer con la selección. «Si repasáis mi día a día os podría dar alguna pista. Espero que podamos hacer un gran partido para dedicarle a toda la afición de Elche, que nos van a apoyar al máximo, la victoria», antes de analizar que su grupo tenga menos experiencia que los anteriores. «La experiencia en cualquier situación de la vida es importante pero depender de cada equipo., Los jóvenes pueden tener un deseo mayor de ubicarse dentro del equipo por lo que un 'mix' (de experiencia y juventud) suele ir bien».

Saúl, «versión mejorada» de 'Lucho'

Luis Enrique habló de varios nombres propios. Primero, destacó el papel de Sergio Busquets, que, a su juicio, «es el mismo que ha venido desarrollando en su club y selección. Es el timón en su posición y que es muy importante. Tengo también a Rodri, que tiene un futuro increíble y que reúne condiciones parecidas a la de Busi. Estoy encantado con estos dos jugadores». En esa zona estuvo Saúl, del que negó con una sonrisa que se parezca a él. «Saúl tiene unas condiciones únicas. No se parece a mí, es un producto bastante mejorado. Puede jugar asociativo, en un equipo más defensivo, para llegar al área y hacer goles. Tiene todo para poder ser un jugador importante en la selección, pero tiene mucha competencia y debe rendir al máximo nivel que es lo más complicado». En el caso de Isco, del que destacó sus prestaciones ya en la presentación, recordó que aunque ante Inglaterra lo situó en la banda Izquierda «puede jugar en cualquier posición arriba, por banda, de interior e incluso de falso nueve. Jugadores de mucha calidad y gran actitud pueden jugar en cualquier sitio».

Además, cuando fue preguntado por la titularidad de Iago Aspas , que se quedó fuera de la lista y luego fue titular, no tuvo problema en reconocer que el gallego es uno de esos jugadores que le han sorprendido con su rendimiento esta semana. «Me ha pasado muchas veces en mi carrera. Nada es tan evidente como se cree. Uno se hace una idea de lo que espera ver y en los entrenamientos te demuestran otras cosas. No tengo problema en reconocer mi error y lo intento arreglar. Lo he visto volar esta semana, y pensé que era un partido perfecto para él: jugó muy bien. Estoy abierto a que me sigan sorprendiendo. Rectificaré mi opinión siempre que el beneficio del equipo esté por encima de lo que pueda pensar como seleccionador».

Por último, a preguntas de la prensa croata, quiso destacar el rendimiento de los arlequinados. «Croacia compitió muy bien durante el Mundial, y tiene futbolistas de altísimo nivel. Por capacidad no me sorprendió lo que hicieron en Rusia. Sus puntos fuertes es que defiende y ataca como un equipo, son jugadores de calidad pero muy sacrificados; presionan de maravilla en campo contrario y tienen recursos arriba. Habrá que minimizar las opciones de Croacia pero espero que España de en Elche su mejor versión».