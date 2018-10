Southgate: «España tiene ahora delanteros más directos»

Pickford: «De Gea es uno de los mejores porteros del mundo»

Jordan Pickford, que volvió a dejar la meta a cero por cuarto partido a domicilio, destacó el rendimiento de David de Gea en la Premier. «Es una grandísimo portero, de los mejores del mundo. A veces hay partidos en los que no salen las cosas como parece que deberían ser o esperas. El fútbol es así. Pero le respeto muchísimo por lo gran portero que es», dijo antes de analizar el potencial del resto de La Roja. «Son un grandísimo equipo. Estamos listos aunque es uno de los partidos más complicados (España a domicilio) que uno puede disputar. Estos son los partidos que queremos jugar. No hay que mirar a un solo jugador. Tendré que estar súper concentrado, habrá que pararles pero nosotros tenemos jugadores para marcar goles y hacer daño arriba» vaticinó antes de recordar el duelo sin espectadores en Croacia: «Fue raro jugar a puerta cerrada, era extraño. A nivel profesional no había jugado, lo importante es que no nos crearon ocasiones y podíamos escuchar a los seguidores ingleses que estaban fuera animando. Ellos son así». Este lunes se espera que haya unos 2.800 ingleses en las gradas del Benito Villamarín.