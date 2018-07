Fútbol | Gimnástica Cuatro semanas para construir la Gimnástica Pablo Lago posa con sus futbolistas en junio. La plantilla está en plena reestructuración para la Segunda División B. / Luis Palomeque Los jugadores tienen un plan de trabajo personalizado desde el 2 julio para ir recuperando la forma física ADELA SANZ Torrelavega Domingo, 8 julio 2018, 08:03

La pretemporada empieza el lunes 16 de julio, pero los jugadores de la Gimnástica ya tienen deberes desde el 2 de julio. Ese día todos recibieron su primer plan de trabajo de una pretemporada que va a estar marcada por el trabajo y la preparación de un grupo que tiene que enfrentarse a una nueva categoría, como es Segunda B, y a la primera ronda de la Copa del Rey poco después de iniciarse la competición.

Los blanquiazules no quieren dejar nada a la fortuna y han diseñado un plan de preparación de cuatro semanas, que puede ampliarse a cinco dependiendo del inicio de la Liga que todavía está por determinar. El cuerpo técnico lleva semanas absorto en la confección de esta pretemporada en la que han participado los entrenadores y fisioterapeuta para dar forma a una propuesta inicial planteada por Alberto García, preparador físico de la entidad del Besaya.

CALENDARIO DE PRETEMPORADA Cultural Leonesa Es el primer rival de la Gimnástica esta pretemporada en el Memorial Manolo Preciado. Racing B Será otros de los equipos que dispute el cuadrangular que se celebrará en Galizano. Ribamontán al Mar Es el equipo anfitrión del Memorial Manolo Preciado que se jugará el 25 de julio. Real Oviedo La cita con el equipo asturiano será el 28 de julio en Les Caleyes de Villaviciosa (Asturias). Naval Los blanquiazules se desplazarán a Reinosa el 1 de agosto para jugar a las 19.30 horas contra el cuadro local. Real Sociedad B El 4 de agosto en La Caseta, en Noja, duelo entre el filial de la Real y la Gimnástica. Peña Sport La Gimnástica pone rumbo a Tafalla para medirse al Peña Sport el 8 de agosto en tierras navarras Rinconeda Último partido programado de pretemporada en el Municipal de Polanco el 11 de agosto a las 19.00 horas.

De momento, los jugadores sólo tienen que ser fieles a su plan de entrenamiento para llegar al primer día de colegio con una forma física mínima sobre la que empezar a trabajar. Sus entrenadores no tienen duda de que todos cumplirán y no llegarán con esos kilos de más que se suman durante las vacaciones. La primera semana será la única en la que no se dispute ningún partido amistoso. Cuatro sesiones sin ningún encuentro programado, ese es el recibimiento que tiene preparado Pablo Lago y el resto de técnicos a los 17 jugadores que de momento -ya que aspiran a una plantilla formada por 20 efectivos- forman el equipo de la Gimnástica.

El resto de la planificación cuenta con dos duelos -uno a mitad y otro el fin de semana- y varias sesiones de entrenamiento que se alternan entre ellas, así como los días de descanso para los futbolistas. En la segunda semana llegará el contacto con un rival y los blanquiazules se estrenarán el 25 de julio en el Memorial Manolo Preciado. El torneo se disputará esta vez en Galizano y allí rodará el balón por primera vez ante la Cultural Leonesa. También jugarán el cuadrangular el Racing B y el Ribamontán al Mar que dirige Manu Preciado.

Alberto García, preparador físico: «Hay que sufrir ahora para después competir bien » «El objetivo es hacer un trabajo de base para después ir especificándolo un poco más durante la temporada». Este es el planteamiento de Alberto García, preparador físico de la Gimnástica para las cuatro o cinco semanas de preparación –depende de cuando se inicie la Liga– que tendrán los blanquiazules antes de que empiece la competición oficial. Gran peso del diseño de esas semanas recae en García, aunque no estuvo solo en la confección del trabajo. «En el cuerpo técnico tenemos un trabajo multidisciplinar en el que nos coordinamos los entrenadores y el fisioterapeuta para intentar obtener el máximo rendimiento posible a estos días de preparación, que no sólo es física, ya que también se trabaja la táctica o la estrategia, entre otros factores». En esta ocasión ya dispone de 17 efectivos para el inicio de los entrenamientos y «contar con gran parte de la plantilla es un punto positivo, ya que tener el grueso del grupo permite ejecutar un trabajo con el que buscamos la mejor versión de todos los jugadores para que el entrenador –Pablo Lago– pueda desarrollar posteriormente su idea sobre el césped». Los futbolistas se enfrentarán a sesiones de «mucho sudor y mucho cansancio, pero es un trabajo necesario para rendir bien durante toda la pretemporada». García lo tiene muy claro: «Hay que sufrir ahora para después competir bien».

El planteamiento es que los encuentros que disputen durante el sábado serán los partidos que en principio tendrán mayor entidad , como sucede con la visita a Les Caleyes donde el 28 de julio se enfrentarán al Real Oviedo. En total son seis los choques apalabrados por los blanquiazules para la pretemporada que se medirá a rivales como el Peña Sport, el Naval -que militará finalmente en Tercera División la próxima temporada-, la Real Sociedad B o el Rinconeda de Polanco.

En el mes de julio los gimnásticos se centrarán en la preparación física y disputarán tan sólo dos encuentros. Sin embargo, agosto vendrá cargado de partidos.

La pretemporada la iniciarán 17 futbolistas, de los cuales seis acaban de llegar al club (Adrián Peón, Borja Docal, Alberto Cusidor, Diego Rozas, Dani Salas y Alberto Gómez) mientras que los otros once siguen respecto a la pasada campaña.

Uno de los objetivos que se había propuesto el cuerpo técnico encabezado por Pablo Lago era asegurarse la continuidad de la mayor parte de los jugadores de su confianza, algo que se ha conseguido. Del once tipo del asturiano seguirán vistiendo la blanquiazul diez jugadores: el guardameta Álex Ruiz, los defensas Fer, Camus y Luis Alberto, los centrocampistas Fermín, Vitienes, Víctor y Palazuelos y los delanteros Cagigas y Nacho Rodríguez. El otro jugador de la pasada temporada que volverá a defender los colores de la Gimnástica es el delantero Juanma Barbero, que llegó en el mercado invernal y cuyo rendimiento ha convencido a los integrantes del cuerpo técnico. Con los nuevos fichajes, entre ellos Cusidor, que retorna al club, se persigue aunar experiencia y calidad con el propósito de asentar al equipo en Segunda B.