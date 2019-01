Fútbol | Gimnástica Lago: «El empate fue justo, lo merecimos» Pablo Lago conversa con Alberto en la banda. : / Luis Palomeque Pablo Lago, que dio por bueno el punto y señaló que su equipo «estuvo muy bien armado», destacó «el esfuerzo de los jugadores hasta el final por dar la vuelta al marcador» JOSÉ COMPOSTIZO Torrelavega Lunes, 14 enero 2019, 09:28

Los empates siempre dejan sensaciones contradictorias y en el encuentro de este domingo frente al Real Unión Pablo Lago consideró positivo el punto conseguido. «Yo creo que el empate es justo. Hemos hecho un partido muy completo hasta el gol, ya que prácticamente no nos han tirado hasta que nos han marcado, pero también es cierto que nos hemos tenido que defender mucho. En una valoración general, entiendo que es un resultado por el que los dos equipos hemos hecho méritos».

La Gimnástica se distrajo en la jugada del 1-0, una falta lateral que no defendió con suficiente atención. El técnico asturiano, sin embargo, defendió sus hombres. «Son circunstancias del partido. Hemos estado concentrados e intensos y hemos sacado muchas situaciones muy parecidas, ya que somos un equipo que estamos bien armado y que nos protegemos muy bien para conseguir que esos balones no entren, pero hoy ha habido un desajuste ya que ha sido en una segunda jugada». También valoró la primera parte de forma positiva: «Hemos estado muy bien armados», además los centrocampista blanquiazules supieron arroparse cuando el Real Unión presionaba. «Los jugadores se han vaciado en el campo, hemos estado muy armados». Pablo Lago también quiso dejar claro que no había empleado el mismo sistema que utilizó en los dos últimos encuentros. «Teníamos a Nacho y Hugo arriba, queríamos tener una solución más».

Primo: «Tenemos la suerte que antes no llegaba» «El delantero gimnástico Primo reconocía tras el partido que el equipo había hecho un buen partido. «Hemos hecho un buen partido en todas las líneas y por ello hemos conseguido salvar al final el resultado. Cuando hemos ido en busca del empate han tenido cuatro ocasiones claras, pero ahora estamos teniendo la suerte que no teníamos en la primera vuelta y no las han marcado. Al final trabajando como estamos día a día hemos conseguido un buen punto que nos mantiene ahí. Yo creo que el empate ha sido justo».

Tras encajar el gol la Gimnástica cambio el dibujo sobre el terreno de juego y llegó a tener hasta cuatro delanteros, algo que ponía en peligro la meta de Alex Ruiz cuando los de Irún robaban el balón. «Los defensas han estado muy bien en los repliegues y han evitado el encajar el segundo gol», señaló el asturiano. Posteriormente y con un poco de fortuna los blanquiazules consiguieron el empate. «Ha sido la recompensa al esfuerzo que los chicos han hecho, ya que ha sido unos de los partidos que más han corrido en toda la temporada», dijo el técnico blanquiazul. Recalcando posteriormente que «lo que han demostrado los jugadores es que han sabido competir hasta el final como lo llevan demostrando durante el año y medio y eso es para estar súper orgullosos, ya que ese esfuerzo nos ha servido para volver a sumar», agregó.

«El fútbol es así y el partido dura lo que dura», o dicho de otra manera hasta que el arbitro pita el final. «Por lo tanto todo vale y también todo puede pasar porque al final da igual meter el gol en el uno que en el noventa y cinco» y eso -según en el entrenador gimnástico- «también habla bien del equipo que no se rinde nunca y que compite siempre a tope», aseveró.

Preguntado por el próximo encuentro frente al Athletic de Bilbao, el próximo sábado en Lezama, el técnico auguró «un partido bonito». Se trata de un encuentro donde los vascos les van a exigir lo máximo. «Lo que pasa que fuera de casa estamos compitiendo mucho mejor que en El Malecón, por lo que espero que el equipo mantenga el nivel de los últimos encuentros», expresó Lago.