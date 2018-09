Fútbol La Gimnástica necesita reencontrarse Luis Alberto durante la última sesión de preparación antes del partido ante el Leioa. / Luis Palomeque Es probable que Pablo Lago haga modificaciones en el esquema para dar solución a los males que aquejan al equipo ADELA SANZ Torrelavega Sábado, 29 septiembre 2018, 07:29

El desplazamiento de esta jornada adquiere tintes de urgencia. Después de perder los tres últimos encuentros, la Gimnástica, con sólo dos puntos en las primeras cinco jornadas, se encuentra en puestos de descenso y necesita cuanto antes ganar para iniciar su recuperación. En Sarriena a las 18.00 horas le aguarda el Leioa, un rival difícil que, pese a no haber ganado aún en casa -derrota frente al Athletic B (1-4) y empate con el Calahorra (1-1)- acumula una victoria y tres empates. Seis puntos que sitúan al conjunto vizcaíno en una cómoda duodécima plaza, empatado con Real Unión, Sporting B, Oviedo B y Langreo.

Los blanquiazules no están acostumbrados a perder. Tres derrotas seguidas constituyen un acontecimiento que casi no se recuerda en Torrelavega, y más aún cuando dos de ellas se han producido en El Malecón. Lo que más le duele a los aficionados gimnásticos son esos dos últimos partidos en los que su equipo ha sido superado por unos rivales -Vitoria y Amorebieta- que, además de llevarse todos los puntos en juego, han logrado marcar dos tantos cada uno. El estadio torrelaveguense, un verdadero fortín en los últimos tiempos, parece haber perdido parte de su hechizo. Está claro que Segunda B no es Tercera, que los rivales son más poderosos y que las situaciones no son comparables, pero dejando este aspecto evidente a un lado, lo que preocupa es la facilidad con la que le están marcando en casa a los de Pablo Lago.

Un equipo que presumía hasta hace bien poco de una solidez defensiva a toda prueba ha pasado a convertirse en un conjunto que se muestra débil y titubeante atrás, como si de buenas a primeras hubiera olvidado su identidad. Errores en las marcas, pérdidas de balón, despistes y falta de atención han sido algunas de las causas que han arrastrado a la Gimnástica hacia el lugar que ahora ocupa en el fondo de la tabla -décimo octava plaza-, solo dos puestos y un punto por encima del colista Gernika.

Abandonar una dinámica determinada no es sencillo si no se adoptan soluciones diferentes. La cuestión es dar con una acertada. En este sentido, el entrenador asturiano no se está mostrando pasivo empeñándose en repetir una y otra vez lo mismo con el propósito de que algo varíe. Consciente de que las cosas no cambian por sí solas, ha probado varios remedios, pero ninguno le ha funcionado. Ha adoptado diferentes esquemas y apostado por diversos onces, pero hasta la fecha no ha hallado la solución a los males que aquejan a su equipo.

En este encuentro lo más probable es que Lago continúe haciendo modificaciones con el propósito hacerse fuerte atrás. Quiere reconstruir el equipo empezando por la base, y a partir de ahí ir colocando el resto de las piezas. Así, no sería extraño que esta tarde la Gimnástica salga al césped con tres centrales, algo que ya hizo en la primera jornada en el Stadium Gal de Irún. Aquel día apostó por situar en el centro de la zaga a Camus, Luis Alberto y Bardanca, acompañados en las bandas por Fer y Docal, algo que podría repetir hoy, aunque puede que con algún cambio en la alineación.

En defensa, en caso de adoptar el esquema de tres centrales, podrían situarse Luis Alberto y Cristian, que hoy por hoy son fijos en el once, a quienes acompañaría Borja Camus. De esta forma, el carril derecho quedaría para Fer, que entraría en el once, y el izquierdo para Fermín. Por delante, como mediocentros, jugarían Cusi y Palazuelos, quienes constituyen el eje sobre el que se asienta el juego blanquiazul. Un poco más adelantados y no tan abiertos hacia la banda como de costumbre estarían Hugo Vitienes en la derecha y probablemente Diego Rozas por el otro lado. Y arriba, como único delantero, podrían jugar Nacho Rodríguez o Primo. Fuera de la convocatoria han quedado por lesión Mati, Docal y Dani Salas.

El rival que aguarda a la Gimnástica puede definirse de cualquier manera menos débil.

El conjunto que entrena Jon Ander Lambea atraviesa por un momento dulce de forma y su estado anímico es bueno, lo que le convierte en un oponente complicado al que va a costar superar. Cuenta con sus debilidades, que serán las que deberán explotar los blanquiazules, entre ellas su dificultad para hacer gol y los malos resultados obtenidos en casa, pero sus puntos fuertes ahora mismo le están sirviendo para sacar adelante los partidos: tenacidad, confianza y trabajo colectivo. Al Leioa le cuesta hacer goles, pero posee argumentos futbolísticos suficientes para creer en lo que hace. Los azulgranas confían en su juego, en la base de una alineación que apenas se modifica jornada tras jornada y en su buen trabajo ofensivo. Y es que el equipo llega, genera fútbol, crea ocasiones, pero le cuesta rematar la faena. Frente a la Gimnástica su apuesta va a ser la misma que ha empleado hasta ahora, con un sistema 1-4-4-2 bastante marcado y que por el momento le está reportando -salvo la derrota en casa ante el filial del Athletic- buenos resultados. En cuanto a la alineación, es casi segura la presencia de Iturrioz bajo palos, con Xabi Etxeberría y Córdoba en el centro de la defensa, Morcillo en el lateral derecho y Crespo en el izquierdo. Esa acostumbra a ser la línea defensiva de los vizcaínos.

En el centro del campo, Lambea confía el peso del juego a dos pivotes, Garai y Bengoa, que es probable que vuelvan a llevar los mandos, acompañados de Monje y Sota, dos interiores rápidos y verticales. Y arriba, como punta de lanza, los dos delanteros que están jugando más encuentros, Yurrebaso y Luariz, quienes se complementan bastante bien y generan muchos dolores de cabeza a los defensores rivales. La Gimnástica tiene por delante la ocasión de obtener un buen resultado donde otros ya lo han logrado. Cuenta a su favor con la experiencia de quienes han puntuado en Sarriena, pero deberá superar antes sus propias limitaciones. El objetivo blanquiazul pasa primero por corregir sus errores atrás para no encajar, hacerse fuerte en el centro del campo, controlar el juego y sacar partido de esas jugadas a balón parado que tan buen rendimiento le han dado en los últimos tiempos y que ahora necesita más que nunca.