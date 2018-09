La hora de marcar la diferencia Alberto García, preparador físico de la Gimnástica, explica un ejercicio a varios jugadores blanquiazules. / LP Pablo Lago quiere blindar el sistema defensivo y sacar esta misma tarde a su equipo de la plaza de descenso que ocupa, con dos puntos en su haber La Gimnástica se enfrenta al Amorebieta en busca de su primera victoria en Segunda B J.COMPOSTIZO Domingo, 23 septiembre 2018, 07:09

Tras caer el pasado domingo en El Malecón, la Gimnástica regresa de nuevo a su estadio para recibir al Amorebieta (18.00 horas), en un duelo de necesitados. Cántabros y vizcaínos ocupan plaza de descenso -los azules son anteúltimos y suman un punto menos que los de Torrelavega- y les urge ganar cuanto antes para abandonar esas posiciones en las que el aire se encuentra algo viciado y así tomar una bocanada de oxígeno.

La semana no ha sido fácil para el campeón cántabro. Preocupados por las lesiones de algunos de sus jugadores y con la desazón que dejan siempre las derrotas, en el cuerpo técnico han trabajado con el objetivo de recuperar cuanto antes tanto el cuerpo como el espíritu. El primero de los dos objetivos se ha logrado a medias, porque si bien Camus, Primo y Palazuelos están en condiciones y han entrado en la convocatoria, otros como Adrián Peón, Dani Salas y Nacho Rodríguez siguen pendientes de la evolución de su estado. La situación de los dos primeros estaba clara, ya que el guardameta padece un edema óseo en la cadera del que aún no se ha repuesto y el pie del centrocampista tardará aún unas semanas en estar en condiciones. La del delantero estaba pendiente de su proceso de recuperación del esguince en su rodilla, pero al final no ha llegado a tiempo para esta jornada. El otro futbolista que se ha quedado fuera ha sido el central Mati.

La vuelta de Rubén Palazuelos al equipo puede devolver la estabilidad sobre el césped

Teniendo en cuenta la lista de convocados para este choque, Lago podría optar entre un once similar al que dispuso frente al Vitoria o bien retocar el esquema táctico, sacando de la alineación a alguno de los futbolistas que se midieron al filial del Eibar y poniendo en su lugar a otros, que o bien ocuparon plaza en el banquillo o que se quedaron fuera por lesión, caso de Rubén Palazuelos. A pesar de que en los últimos encuentros el entrenador asturiano ha optado por un sistema 1-4-1-4-1, puede que ante el Amorebieta lo cambie para regresar al 1-4-4-2 tratando de buscar con ello una mayo presencia ofensiva con dos hombres en punta. Por lo que respecta a la alineación, la portería seguirá siendo para Álex Ruiz -será el juvenil Álvaro quien ocupe de nuevo la plaza en el banquillo de Peón-, quien apenas intervino en el último partido y que poco pudo hacer por evitar los dos goles, que fueron el resultado de sendos fallos defensivos. En defensa, Borja Camus podría ocupar el lateral derecho, que en la pasada jornada fue para Fer; y Fermín situarse en la izquierda en detrimento de Docal. En el centro de la zaga, donde Luis Alberto es fijo, Pablo Lago podría situar a Bardanca en vez de Cristian.

Los vascos llegan a Torrelavega sin haber puntuado a domicilio desde el inicio de Liga

Si en la media el cuerpo técnico decide retornar al doble pivote, lo más probable es que lo formen Cusi y Palazuelos, aunque tal vez podría ser Víctor quien jugase en lugar de este último quien, a pesar de estar completamente recuperado, podría quedarse de inicio en el banquillo. Por la derecha todos los indicios apuntan a que será Vitienes quien se mantenga en esa banda, mientras que por la opuesta se podría situar Rozas. Y en el caso de que la delantera la formen dos hombres, en ausencia de Nacho Rodríguez podrían jugar Barbero y Primo, quedando la opción de Carlos Cagigas como recambio para la segunda parte. No obstante, se trata de la línea en la que se abren más combinaciones, ya que incluso podría entrar ahí Diego Rozas. Dependerá, sin duda, de la condición en que se hallen los futbolistas y de lo que el entrenador decida respecto a las exigencias del partido. En el corazón de los gimnásticos no ha desaparecido la esperanza y mantienen la fe en sus posibilidades. Los pobres resultados -dos empates y dos derrotas- no reflejan con fidelidad el juego que ha desplegado el equipo, que salvo en el último encuentro no se ha mostrado inferior a sus rivales.

Por lo que respecta al rival, su situación en análoga a la de la Gimnástica en el sentido de que ha jugado mejor de lo que refleja su posición en la tabla. Ha comenzado mal el conjunto entrenado por Íñigo Vélez de Mendizábal. Perdió los tres primeros partidos (Calahorra, Real Unión y Athletic B) y empató en la última jornada en casa con el Tudelano (1-1). Estos resultados pueden dar una imagen falsa de lo que puede hacer un equipo como el Amorebieta, que cuenta con un plantel muy renovado respecto a la pasada temporada, en el que se mezclan veteranía y experiencia con juventud y clase. Se trata de un equipo que está haciéndose y que poco a poco, a medida que avance el campeonato, obtendrá la recompensa que por plantilla y por juego merece.

La recuperación de los gimnásticos pasa por mantener la portería a cero y evitar despistes

Los azules llegan a Torrelavega sin haber logrado puntuar fuera de casa -en sus dos anteriores compromisos fueron superados por Calahorra (2-0) y Athletic B (3-1)- y con un bagaje de 9 goles en contra -equipo más goleado de la liga junto al colista Durango-, que reflejan su mayor deficiencia hasta la fecha, que es su desempeño en defensa. Y lo hacen, además, sin dos de sus mejores futbolistas, el interior zurdo Iker Seguín y el centrocampista Mikel Álvaro, que continúan lesionados.

Íñigo Vélez de Mendizábal, pese a todo, se mantiene fiel a su modo de ver el fútbol y no resulta arriesgado asegurar que dispondrá un once parecido al que ha jugado las dos últimas jornadas. Tena se situará bajo palos. En defensa Ibarbia jugará por la derecha, el croata Simic y el ex del Athletic Jon Aurtenetxe en el centro y por la izquierda Murgoitio u Orbegozo. En la línea media el todoterreno Martins y el talentoso Aitor Ortega como ejes, acompañados en la tarea de creación por Gorka Iturraspe, y por las bandas Mikel Zarrabeitia y probablemente Ander Pacheco. En la punta de ataque jugará el veloz Andoni Tascón.

El Amorebieta es un oponente incómodo que dispone de recursos para adaptarse a las circunstancias del partido. Se trata de un equipo que sabe jugar el balón y que puede apostar por hacerlo en corto, con paciencia en la elaboración, pero que también es capaz de mostrarse vertical, acortando tiempos en la transición entre líneas, buscando mediante pases profundos la velocidad de sus atacantes, que no dejan de moverse buscando los huecos.

Una de las claves del partido va a ser la defensa. Si la Gimnástica consigue concentrarse y no conceder ocasiones por despiste, tendrá serias posibilidades de sumar sus primeros tres puntos de la temporada. Su rival no es de los que se atrinchera atrás y concede ocasiones. Una apuesta por un tipo de fútbol que es loable en un conjunto que ocupa posición de descenso, pero que conlleva sus riesgos. Un rasgo de su oponente que los torrelaveguenses no pueden pasar por alto.