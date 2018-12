Fútbol | Gimnástica «Lo lógico es que Lago termine la Liga» Pablo Lago consulta el reloj en el banquillo junto a Carlos Setién, segundo entrenador. / Luis Palomeque El presidente Tomás Bustamante ratifica la continuidad del técnico en el banquillo de la Gimnástica tras enlazar cuatro derrotas ADELA SANZ Torrelavega Martes, 18 diciembre 2018, 08:18

«¿Qué si seguirá Pablo Lago?». Tomás Bustamante, el presidente de la Gimnástica, repite una pregunta que responde acto seguido, sin dudar: «Lo lógico es que termine la temporada y consiga la salvación». La afirmación no hace sino confirmar sus mismas palabras de hace un par de meses, cuando, con el equipo sumido en una situación similar -también venía de empatar un partido y perder cuatro seguidos- aseguró la permanencia del técnico asturiano al frente de la primera plantilla.

La Gimnástica ya ha pasado por esto antes y consiguió salir a flote. Entre la segunda y la sexta jornada solo obtuvo un punto y ocupó puesto de descenso. Pero después le ganó al Gernika y, poco a poco, remontó posiciones en la tabla, ganándole a equipos como el Mirandés y el Arenas. Hasta que cayó en El Sardinero y desde entonces no ha vuelto a levantar cabeza. Otras tres derrotas más y al agujero. Pero, si ya resurgió una vez, puede volver a hacerlo. Hay que creer.

En las últimas cinco jornadas el equipo solo ha marcado un gol. Fue hace tres semanas, en el anterior partido disputado en El Malecón, que terminó con la victoria de la Cultural de Durango (1-2). Fue el central Cristian Moreno el autor del mismo, desde el punto de penalti. El anterior a ese lo había logrado Hugo Vitienes dos partidos antes, precisamente el que le dio la última victoria a la Gimnástica, el cero a uno que obtuvo en Getxo frente al Arenas. La lucha por el gol ha sido una constante durante todo el curso. No es fácil de asumir el hecho de ser el equipo que menos goles hace de la Liga. Pero últimamente al menos atrás todo funcionaba más o menos bien y a los rivales les costaba llegar y batir a Álex Ruiz. Entre las jornadas décima y decimocuarta la Gimnástica solo encajó un gol (Racing). Pero algo ha cambiado y desde ese día, en los tres partidos siguientes, ha recibido nada menos que cinco. Dos le metió la Cultural, uno el Barakaldo y dos el Langreo. En cierto modo, ha sido una vuelta atrás, al comienzo del campeonato, cuando hacerle gol a los blanquiazules no era tarea complicada.

«Estamos preocupados, pero con ganas de dar la vuelta a esto y sacar al equipo del descenso»

Seguro que los aficionados al fútbol que siguen a la Gimnástica sueñan con otros tiempos, no tan lejanos, cuando las cosas les iban mejor. Ahora, desde lo más profundo del pozo, miran hacia arriba y hacia el pasado, y se acuerdan con nostalgia de los días de verano, cuando, recién ascendidos, sintieron cumplirse un sueño y se preparaban para vivir otro, plenos de ilusión y ganas de comerse el mundo a bocados.

Cuatro meses y diecisiete jornadas después, con el equipo vigésimo después de cuatro derrotas consecutivas, un solo punto en cinco partidos y dos goles en los últimos seis, vuelven las dudas y la atmósfera se carga de miedo y cuestiones sin respuesta. En el club se preguntan qué está fallando y buscan dar con la solución que les saque del atolladero. Tal vez es que la plantilla no es lo suficientemente buena, faltaron algunos refuerzos, los planteamientos no están siendo acertados, no llegan los goles... Dudas y más dudas que llevan a pensar en soluciones drásticas.

«Seguir trabajando»

Tomás Bustamante, al frente del destino blanquiazul, no puede ocultar su preocupación a pesar de que se resiste a caer en el tremendismo. «Hace dos meses estábamos parecidos, hace uno, la dinámica era positiva, y ahora, pues se trata de otra etapa poco positiva», asegura. El presidente no pone el grito en el cielo, a pesar de que la situación mueve a cualquier postura vital salvo al optimismo. Y como gestor, acude a la laboriosidad como remedio a los males, apretar los dientes y seguir adelante, pese a la dureza del camino. «Lo que toca», asegura con cierta resignación, «es seguir trabajando para sacar esto adelante».

La situación del equipo, a pesar de que todavía queda mucha Liga por jugarse, trae de cabeza a todos. «Estamos preocupados en todos los estamentos del club, pero con ganas de dar la vuelta a esto y situar al equipo fuera de los puestos de descenso». Bustamante se resiste a creer que el puesto que le corresponde al club sea el que ahora mismo ocupa. Le duele, como a todos los gimnásticos, ver su nombre escrito al final de la lista. No concibe que ese sea su lugar natural y aboga por su recuperación. No se resigna a perder esa esperanza.

Pero las dudas están ahí. Y alcanzan a todos. Al cuerpo técnico y a los futbolistas. El presidente mantiene su fe en todos porque cree en un proyecto que no se ha podido venir abajo de la noche a la mañana. Confía en que quienes respondieron antes vuelvan a hacerlo ahora. Y van a seguir ahí. «No hay ofertas por ningún jugador», asegura, así que, salvo que llegue alguien con un cheque y se lo lleve, al menos de momento nadie va a abandonar una nave que los necesita.