Luz verde para que la Gimnástica gestione los bajos de El Malecón

El Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado la admisión a trámite de la solicitud presentada por la Real Sociedad Gimnástica para obtener la concesión administrativa del ... Estadio Municipal de El Malecón y sus locales anexos. La votación, celebrada ayer en Pleno, contó con el respaldo de todos los grupos municipales, salvo Vox, que se abstuvo al expresar dudas sobre algunos aspectos del expediente.

Este paso, aunque no supone aún la cesión definitiva, abre la puerta a una nueva etapa en la relación entre el Consistorio y el club más representativo de la ciudad. La propuesta permitirá estudiar la viabilidad de que la Gimnástica gestione y explote tanto el campo como los locales comerciales, con el objetivo de mejorar su situación económica.

Desde IU-Podemos mostraron su respaldo a la solicitud como un «primer paso importante», aunque subrayaron que será necesario resolver todos los aspectos técnicos y de seguridad antes de una futura aprobación definitiva.

Torrelavega Sí también votó a favor, destacando que la iniciativa no solo contribuirá a la estabilidad del club, sino que ordena «por fin» una cuestión que ha estado pendiente durante años. «Es la primera vez que se aborda con informes claros y documentación que nos permite decidir con base. En 2012 no existían esos elementos y no pudimos votar a favor», recordaron. El grupo también señaló que esta cesión debe incluir todos los espacios, incluso aquellos actualmente sin uso, para garantizar la viabilidad económica del proyecto.

Vox, aunque reconoció la importancia del paso dado, mostró una postura prudente y expresó múltiples dudas. En su intervención, cuestionaron por qué el convenio de concesión no figura explícitamente en la documentación y apuntaron a informes técnicos que, según dijeron, plantean serias dudas. «Es un paso que puede tener implicaciones importantes. Si no se concreta con garantías, podría acabar perjudicando al club», advirtieron. También pusieron el foco en el riesgo de que el Ayuntamiento deje de subvencionar al club y pase a convertirse en su acreedor.

El PSOE, por su parte, defendió el proceso al considerar que la fórmula planteada en el expediente es perfectamente viable y positiva tanto para el club como para el municipio. «No compartimos las amenazas que ven otros grupos. Esta cesión permitirá aprovechar espacios actualmente vacíos y generar ingresos propios. Si hubiese algo negativo, los informes lo habrían dicho», argumentaron.

El Partido Popular también apoyó la tramitación y reiteró su compromiso con la Gimnástica. «Siempre hemos respaldado al club y lo seguiremos haciendo. La cesión es una oportunidad, especialmente ahora que atraviesan dificultades económicas. Votamos a favor porque los informes técnicos avalan el inicio del proceso», señaló el portavoz Miguel Ángel Vargas.

El PRC recordó que hace más de una década se intentó avanzar en esta línea, pero entonces no existía ni la documentación necesaria ni la certeza jurídica para hacerlo. «En 2012 el campo no constaba oficialmente como propiedad municipal. Ahora el club ha presentado una solicitud formal y nuestro deber como administración es facilitar este tipo de procesos, siempre respetando la legalidad», explicó el concejal Jesús Sánchez.

El alcalde, Javier López Estrada, recalcó que se trata únicamente del inicio de un proceso. «Todavía deben elaborarse los informes económicos y definir las condiciones de la cesión. Eso se verá más adelante», aclaró.