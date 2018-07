Principio de acuerdo entre la Gimnástica y Nacho Huertas para su salida del club Nacho Huertas el día de su presentación en Torrelavega / DM Tras poco más de cuatro meses en la entidad torrelaveguense, el punta no seguirá vistiendo de blanco y azul la próxima temporada en Segunda B ADELA SANZ Torrelavega Martes, 17 julio 2018, 07:22

La Gimnástica y Nacho Huertas han llegado a un principio de acuerdo para la salida del mediapunta del club a pesar de que el jugador toledano tenía contrato en vigor con los blanquiazules por una temporada más, ya que su compromiso anterior tenía una cláusula que, en caso de ascenso a Segunda B, se renovaba automáticamente por otra campaña. El problema es que el jugador no entra en los planes deportivos del club para la temporada que viene en la categoría de bronce del fútbol nacional.

El otro futbolista de la plantilla del curso pasado que se movía con naturalidad en esa posición de enganche entre el punta y los centrocampistas era el toledano Nacho Huertas, que llegó en el mercado invernal junto a Barbero. El punta recaló en la Gimnástica tras rescindir su contrato con el Socuéllanos, –equipo de Tercera División–, y llegó a El Malecón en busca de los minutos que no estaba disfrutando en el conjunto manchego, que entrenaba el técnico cántabro Manu Calleja. El delantero, que jugó trece partidos (cuatro de ellos como titular) y marcó un tanto, tampoco ha llegado a satisfacer plenamente al cuerpo técnico blanquiazul, que no cuenta con él para el nuevo proyecto. Así, tras poco más de cuatro meses en la entidad torrelaveguense, el punta no seguirá vistiendo de blanco y azul la próxima temporada en Segunda B.

Huertas es el segundo jugador que rescindirá su contrato desde que acabó la pasada temporada ya que hace unas semanas fue su compañero Alejandro Ruiz 'Perry' quien firmó su salida de la Gimnástica por el mismo motivo que el mediapunta toledano.

Oficinas cerradas

La próxima semana –del 23 al 30 de julio– las oficinas de la Gimnástica en El Malecón permanecerán cerradas debido a la semana de conciertos 'Música en Grande' y 'Honky Pop Music Festival' que tendrá lugar en las instalaciones deportivas.

Durante esos días no se podrá obtener el abono de la temporada 2018-19 y habrá que esperar hasta el próximo martes 1 de agosto, en horario de tarde –16.00 a 19.00 horas– para poder adquirirlo. Será también en agosto cuando comiencen a dispensarse los carnés de los socios que hayan formalizado su abono durante el primer mes de la campaña de abonados que arrancó a finales de junio.

Todos los socios que hayan adquirido ya su localidad deberán aguardar hasta principios de mes de agosto debido a unas pruebas técnicas que se están realizando con los tornos, que volverán a entrar en funcionamiento con el regreso de la Gimnástica a Segunda B.