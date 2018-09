Gimnástica A Tudela para superar la resaca copera Palazuelos agarra a su compañero Alberto Gómez junto a Víctor y ante la mirada de Peón durante un entrenamiento. / Antonio 'Sane' La Gimnástica afronta su tercer partido en una semana y buscará la primera victoria de la temporada ADELA SANZ Torrelavega Sábado, 8 septiembre 2018, 08:07

La Gimnástica afronta a domicilio (Ciudad de Tudela, a las 18.00 horas) la tercera jornada del campeonato. El equipo llega a la localidad navarra con el objetivo de completar una semana cargada de compromisos, tras recibir el pasado sábado en Liga al Bilbao Athletic y visitar el miércoles al Calahorra en la Copa del Rey. Después de dos empates en el estreno liguero y caer en la tanda de penaltis en el Municipal de La Planilla en el torneo del KO, los futbolistas blanquiazules afrontan el reto de superar al Tudelano en su propio estadio, empresa de altura, ya que batir a los navarros en el Ciudad de Tudela no es sencillo.

El equipo que entrena Íñigo Valencia aborda el segundo encuentro consecutivo en casa después de derrotar en la anterior jornada al Vitoria. Los de Tudela se impusieron al filial del Eibar (1-0) gracias al tanto de Gabarre y sumaron sus primeros tres puntos de la competición después de haber perdido en Lezama en su estreno liguero (2-0), donde los locales, con goles de Sancet y Villalibre, se mostraron superiores. El Tudelano llega a este partido más fresco que la Gimnástica, ya que, al quedar exento de la primera ronda de la Copa del Rey, ha disfrutado de más días de descanso, un aspecto que juega en su favor y que quizás les adjudique el papel de favoritos para el triunfo. No obstante, en Tudela son conscientes de que los torrelaveguenses van a ser un oponente muy fuerte, como ya han demostrado en los anteriores encuentros, en los que lograron puntuar en Irún y frente al filial del Athletic.

Tras siete temporadas consecutivas en Segunda B, el conjunto navarro se ha reforzado este verano con el objetivo no solo de sobrevivir en la categoría, sino de asentarse y tal vez aspirar a algo más. Cuenta con una plantilla bastante compensada en todas sus líneas, con una mezcla de veteranía y juventud. Su base se mantiene de la pasada temporada y eso hace que el bloque esté consolidado, y pese a que la pretemporada no ha sido para ellos tan buena como hubieran deseado y el equipo aún no esté al nivel que de él espera su entrenador, se trata de un oponente que va a dar problemas a los torrelaveguenses.

En sus filas destacan varios futbolistas, empezando por el guardameta Pagola, muy completo y seguro. Cuenta, además, con unos centrales que van bien por alto, unos laterales que se incorporan en ataque, un mediapunta desequilibrante como Adán Pérez y un par de delanteros hábiles y con gol, como es el caso de Ion Vélez y Gabarre. Los navarros llegan a este partido con varias dudas, como es el caso del lateral Delgado y del centrocampista Óscar Vega, que se retiró lesionado en el encuentro contra el Vitoria. Así, en su lugar es probable que entre Lázaro, mientras que en el del lateral podría hacerlo Royo. El resto del once será muy parecido al de la jornada anterior.

Es probable que en la alineación de la Gimnástica haya cambios respecto a la que formó en Copa el pasado miércoles. Para este partido Primo, Mati y Salas se han quedado fuera de la convocatoria debido a problemas físicos, mientras que el mediocentro Alberto Gómez entra por primera vez en la convocatoria tras cumplir la sanción de cuatro partidos que arrastraba desde la campaña pasada, cuando jugaba en el Caudal, de los cuales dos de ellos afectaban a las primeras jornadas del presente campeonato -se quedó fuera de la lista frente a Real Unión y Athletic B-.

En cuanto al once que saldrá al césped del Ciudad de Tudela, en defensa es probable que haya algún que otro cambio. Cristian podría entrar en el centro de la defensa en lugar de Bardanca, que jugó en Copa, y tal vez Fer pudiera salir de inicio en el lateral diestro, aunque eso significaría desplazar a Borja Camus hacia el carril izquierdo, salvo que Pablo Lago adopte un esquema similar al que usó en el Stadium Gal, en el que formó con tres centrales.

Respecto al centro del campo, Víctor podría ocupar el puesto de uno de los dos mediocentros, ya que tanto Cusi como Palazuelos han jugado de inicio tanto en las dos jornadas anteriores de Liga como en Calahorra. Además, Rozas podría salir también en el once, bien por la banda izquierda o como compañero de ataque de Nacho Rodríguez.

Pablo Lago confía plenamente en los futbolistas que forman la base de su equipo, pero es consciente de que el descanso es necesario y más en una semana en la que van a disputar dos partidos en cuatro días. Y cargar de minutos a los jugadores con tan poco tiempo de recuperación podría pasarles factura físicamente ante un rival más fresco. Cambie o no piezas en la alineación, varíe o mantenga su esquema con cuatro medios y dos delanteros, la Gimnástica es fiel a sí misma y tratará de tomar el control del partido.