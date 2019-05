Fútbol | Gimnástica El turno de los menos habituales Alberto Cusidor, junto a Dani Mori, se ejercita con el resto de sus compañeros en una sesión de entrenamiento. / Luis Palomeque La Gimnástica juega su último partido de la temporada en El Malecón (18.00 horas) ante el Sporting B ADELA SANZ Torrelavega Domingo, 12 mayo 2019, 08:35

Consumado el descenso de categoría tal vez Dani Mori decida dar minutos a aquellos jugadores que han participado menos en las dos jornadas que restan, empezando por el encuentro que se disputará esta tarde en El Malecón (18.00 horas) frente al Sporting B, que además será el último que los blanquiazules jueguen en casa y servirá como despedida de su afición y homenaje a Chico Cabo, histórico jugador que defendió los colores de la Gimnástica en los años 70.

Frente a los gijoneses, no obstante, decida o no el técnico darle la titularidad a los menos habituales, lo cierto es que estará obligado por las ausencias a incorporar novedades al once. Entre los sancionados y los lesionados, en total seis futbolistas de la primera plantilla no estarán entre los convocados, por lo que, contando incluso con la vuelta de Leandro después de su encuentro de suspensión, deberá echar mano del juvenil para completar la lista que se medirá al filial del Sporting.

El primer cambio llegará en la portería, donde Álex Ruiz, titular durante las 36 jornadas anteriores, dejará su sitio a Adrián Peón, que debutará bajo palos en competición oficial con la Gimnástica. El joven guardameta, que ha vivido esta campaña a la sombra de su compañero, -quien, por cierto, ha cuajado una buena temporada- dispondrá de la oportunidad de demostrar su valía; un premio al esfuerzo, la labor callada y el sacrificio de todo portero suplente, que sin jugar -resignado como ningún otro integrante de la plantilla a desempeñar un papel secundario- tiene que estar siempre listo para poder hacerlo.

En defensa también habrá novedades. En este caso la situación obliga, ya que sin Luis Alberto y Cristian, sancionados; Borja Docal, operado de la rodilla hace unas semanas; y Camus, con una lesión en el abductor, no hay otra opción que introducir cambios. Los mayores problemas llegan en el centro de la defensa, ya que de los tres centrales que dispone el equipo, dos de ellos no podrán estar -el primero cumple ciclo de amarillas y al segundo todavía le restan tres encuentros de suspensión- y además el capitán, que habitualmente juega de lateral, pero que puede hacerlo en el eje de la defensa, tampoco estará para cubrir su ausencia. De esta forma, junto a Ramiro Mayor, deberá situarse bien un lateral -lo más probable es que lo haga Jaume Pol, que puede jugar como central zurdo, como ya hizo en ocasiones en el Mallorca B, su anterior equipo-, o hacerlo uno de los mediocentros (quizás Cusi). Menos probable es que entre de inicio un futbolista juvenil, que a lo sumo ocupará una de las plazas en la reserva. Donde no habrá cambios es en ambos laterales y así Fer se situará en el derecho y Fermín ocupará el izquierdo.

Un once con cambios

En el centro del campo la principal novedad en la lista es la ausencia de Víctor, expulsado la pasada jornada y ausente esta por sanción federativa. Pese a que en esta zona del campo también podría haber novedades, dando descanso a alguno de los más habituales como Cusi o Palazuelos, Dani Mori no cuenta con demasiadas variantes a la hora de diseñar la alineación.

Alberto podría ocupar la plaza de cualquiera de los dos anteriores o bien situarse en la banda derecha, donde suele moverse Hugo Vitienes, mientras que en la banda izquierda casi todo apunta a que la titularidad será para Rozas, salvo que el asturiano decida situar ahí a Leandro. Arriba podrían jugar de inicio, si así lo considera oportuno el técnico, Dani Salas y Gio Navarro. Los dos jóvenes delanteros, y sobre todo el segundo, han disfrutado de pocos minutos y en estas dos últimas jornadas no resultaría una sorpresa que ambos formasen parte del equipo titular.

El Sporting B, que solo cuenta con la ausencia del lesionado Mateo Arellano, llega a Torrelavega con los deberes hechos, una vez confirmada la permanencia. A pesar de ello, su técnico, Manuel Sánchez, no quiere que los suyos se relajen y por eso se ha planteado este tramo final del campeonato como un reto, ganar los dos partidos que quedan y llegar a los 54 puntos. En cuanto al once que sacará, es probable que introduzca cambios para que jueguen quienes lo han hecho menos.