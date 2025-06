Invitación a la inteligencia

Carlos Alcorta Viernes, 6 de junio 2025, 07:30 Comenta Compartir

En edición de Eduardo Moga, aparece en español una amplísima muestra de la obra del poeta norteamericano Jay Wright (Albuquerque, Nuevo México, 1934), muestra que proviene de 'Transfigurations', publicada en el 2000. Pese a lo voluminosa de esta edición con casi mil páginas, no es aventurado suponer que en estos últimos veinticinco años su corpus poético haya crecido casi otro tanto, y es que, durante los años transcurridos de este siglo, ha publicado, al menos, estos títulos: 'Postage Stamps' (2023); 'Thirteen Quintets for Lois' (2021); 'The Prime Anniversary' (2019); 'Disorientations: Groundings' (2013); 'Polynomials and Pollen: Parábolas, Proverbios, Paradigmas y Alabanzas para Lois' (2008); 'The Presentable Art of Reading Absence' (2008); 'Music's Mask and Measure'(2007); 'Las Señales Guía: Libro Uno' (2007) y 'Las Señales Guía: Libro Dos' (2007). Como se ve, una producción casi apabullante.

'Transfiguraciones' Autor Jay Wright

Editorial Hojas de Hierba. Edición bilingüe a cargo de Eduardo Moga

Páginas 900

Precio 30 euros

Desde su primer libro ―si desechamos la 'plaquette' 'Death ... as history'― , 'El cantante de bienvenida' (1971), el tono confesional y, por tanto, autobiográfico ha estado presente en toda su creación, lo que no excluye que en una producción tan abundante como la suya, se desvíen por otros derroteros. Moga afirma que «los libros posteriores de Wright, sin llevar a cabo una ruptura taxativa, se adentran en espacios más simbólicos y filosóficos menos visiblemente deudores de la experiencia individual, aunque la búsqueda de su identidad, a la que no es ajena su conciencia de la negritud, se convierte en una constante en su obra: «Esta la sangre de mi madre a la que se ha dado forma corporal, / el espíritu de mi padre, la mano de la lanza, / el oído dispuesto a escuchar / el punto en el que soy yo mismo / y tuyo», escribe en el poema «El ojo de Dios» (no está de más subrayar aquí su formación teológica). Su poesía, escrita en su mayoría en largas cadenas de versículos, es fundamentalmente narrativa, de hecho, su construcción está muy cercana a la prosa, pero esto no significa que carezcan de un contenido simbólico no siempre accesible para el lector común. El verso suele mantener su integridad gramatical a pesar de la sintaxis, la dicción y el ritmo excéntricos. El efecto acumulativo provoca cierta opacidad en la relación entre objeto y concepto, combinada, paradójicamente, con una claridad sorprendente en el lenguaje, por este motivo, somete a sus lectores a un contorsionismo formal y conceptual para crear un nuevo lugar en el lenguaje. El crítico John Hollander, calificó a Wright como «el poeta negro estadounidense más intelectual, imaginativo, serio y ambicioso que conozco... También es el más difícil»., de hecho, llegó a decir que comprender los poemas de Wright «requerirá... el trabajo imaginativo y moral que la poesía, más que la simple elocuencia, exige a sus lectores». Si cualquier poema exige una lectura detenida, en los de Jay Wright, la exigencia, si tenemos en cuenta que muchos de ellos se internan por regiones culturales poco frecuentadas por un lector español, exigen un esfuerzo de comprensión aún mayor.

El propio poeta, como si de un guía se tratara, sugirió una lectura de sus obras siguiendo este orden (referido solo a los libros incluidos en 'Transfiguraciones'): 'El cantante de regreso a casa', 'Adivinos y presagios', 'Explicaciones/Interpretaciones', 'Dimensiones de la historia' y 'La doble invención de Komo', a los que debemos añadir 'El libro de Elaine', 'Boleros' y 'Transformaciones', el último de los títulos recogidos en el volumen recopilatorio, al que la crítica alabó sin ambages. Por ejemplo, Steven Meyer, en Boston Review, lo describió como «Una asombrosa epopeya del Nuevo Mundo... de transfiguración y transformación humana, de nada menos que la gran obra de arte que es 'nuestra vida entre nosotros». Wright, deudor de una tradición que va desde W. B. Yeats, Robert Duncan, Michael Harper, Harryette Mullen a Nathaniel Mackey y de un rico entramado de influencias culturales, entrelazando historias y mitologías de África, Europa y América, según la crítica norteamericana ha forjado una poesía intensamente intelectual a partir de la búsqueda de un lugar en un mundo que, en última instancia —como el poeta redescubre continuamente—, complica cada regreso al hogar. Este lugar en el mundo no es estático, está siempre en movimiento, por eso los escenarios de sus poemas fluctúan entre Nuevo México, California, el noreste de Estados Unidos, Sudamérica, Europa y África. La hercúlea labor de traducción que ha hecho Eduardo Moga merece que los lectores descubran ―hasta ahora Wright había gozado de fortuna, salvo en unas pequeñas muestras, en español― a uno de los grandes poetas de nuestro tiempo, hasta el punto de que el crítico Harold Bloom ha dicho que «Wright es uno de los mejores poetas vivos del mundo y el más grande de los poetas norteamericanos tras la muerte de Ashbery».

