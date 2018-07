El cántabro Rubén Pérez cruzará a nado el Lago Ness Bombero de profesión, el nadador ha sido seleccionado para participar en este evento internacional que se disputará en agosto ANA DEL CASTILLO Santander Viernes, 13 julio 2018, 08:36

«Estoy realmente emocionado», escribía esta semana en sus redes sociales el cántabro Rubén Pérez tras conocer que es uno de los seleccionados para cruzar a nado el Lago Ness, en Escocia, que rara vez pasa de los 10 grados centígrados.

La prueba tendrá lugar el próximo mes de agosto, cuando se celebrará una nueva edición internacional del 'Cruce a nado del Lago Ness', en la que por primera vez estará representada la región, con este vecino de Renedo de Piélagos y bombero de profesión, que formará parte de un equipo integrado por tres británicos más.

Rubén Pérez es un atleta que durante años corrió maratones, triatlones, y varios 'Ironman' y 'Ultraman'. Pero entrenando en bicicleta tuvo un aparatoso accidente, un atropello que «casi» le deja en silla de ruedas y que le costó un año de rehabilitación. «Tengo mucha suerte de poder contarlo», explica.

Desde entonces se ha sumado a diferentes retos, en su mayoría con fines solidarios. El del Lago Ness está organizado para recaudar fondos para la investigación de los problemas en la médula espinal y ayudar a los afectados. «Cuando lo vi les escribí y, con mi curriculum y el accidente que tuve, me dijeron que era un buen candidato porque había vivido lo que se podía sentir. El lunes me confirmaron que había sido seleccionado y me hizo mucha ilusión», narra el deportista a este periódico.

El atleta cántabro explica que correrá en el tercer puesto para cubrir del kilómetro 18 al 27 en un lago con las aguas a 8 o 9 grados. Su relevo durará entre dos y tres horas dependiendo de las corrientes y los vientos.

El lago, en las 'Highlands' escocesas, tiene más de 36 kilómetros de largo, desde la localidad de Fort Augustus hasta las proximidades de Inverness, y una profundidad, en algunos tramos, de 227 metros. «Serán sensaciones increíbles!!!! Un mundo de Retos, un mundo de viajes, un mundo de experiencias!!!».

El equipo contará con un barco de apoyo, médico, árbitro que verifique el cruce, y con representantes de la organización benéfica 'Aspire.org', que prepara eventos deportivos y de aventuras para recaudar fondos para las personas que han sufrido una lesión en la medula espinal.

Un reto más

El cruce a nado del Lago Ness supone un nuevo reto para este cántabro, amante del deporte y de la aventura, que ya ha superado un 'Ultraman' (Canadá) 5 'Ironman', (Alemania, Gales, Lanzarote, Dinamarca), maratones, ultratrails... También ha participado en retos solidarios, como correr una maratón en el desierto del Sahara por el Pueblo Saharaui, nadar en la Travesía Internacional de la Estatua de la Libertad (Nueva York), recaudar dinero para niños de una Asociación de discapacitados del Asón o escaparse a nado de la cárcel de Alcatraz, en San Francisco. También ha cruzado las islas de Malta y formó equipo en la Vuelta a Formentera a nado por la fibrosis quística.