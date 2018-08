Golf La leucemia acaba con la vida de Jarrod Lyle a los 36 años Jarrod Lyle, durante un torneo en 2013. / AFP El jugador australiano recayó de su enfermedad en 2012 e interrumpió su tratamiento la pasada semana COLPISA/AFP Sídney Jueves, 9 agosto 2018, 12:52

El golfista australiano Jarrod Lyle falleció el miércoles a los 36 años tras haber interrumpido la semana pasada su tratamiento contra la leucemia. Lyle, que llegó al circuito US PGA en 2007 y finalizó varias competiciones en el 'top 10', fue diagnosticado de un tipo de leucemia a los 17 años, recayendo en 2012.

Había ganado su batalla contra la enfermedad y regresó al Masters australiano en noviembre de 2013. Pero su salud se volvió a deteriorar en los últimos meses por la leucemia mieloide aguda.

«Tengo el corazón roto anunciando a todo el mundo que Jarrod no está más con nosotros», declaró en un comunicado su esposa Briony. Padre de dos niños de dos y seis años, Lyle falleció en su domicilio de Melbourne, al sur de Australia.

En los últimos días recibió mcuhos homenajes. «Me pidió que transmitiera un mensaje sencillo: 'Gracias por vuestro apoyo, fue muy importante. El tiempo me ha faltado, pero quizás no lo haya perdido si he podido ayudar a la gente a reflexionar y reaccionar por las familias que sufren de cáncer'», señaló su esposa.

El circuito europeo (EPGA) señaló: «Mucha alegría y determinación en el campo y fuera: Es así como recordaremos a Jarrod». «Es un día tan triste, te echaremos mucho de menos Jarrod», declaró el británico Justin Rose, número tres mundial.